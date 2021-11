Ministeries

Genomineerde Mensenrechtentulp: gevlucht uit Nicaragua, maar de strijd gaat door

Gevlucht uit Nicaragua, doelwit van cyberaanvallen… Mensenrechtencollectief Nunca Más blijft zich, ondanks tegenslagen, inzetten voor de mensenrechten in Nicaragua. Het collectief is een van de drie overgebleven genomineerden voor de Mensenrechtentulp 2021. Dit is hun verhaal.

“Toen Daniel Ortega president van Nicaragua werd, zeiden zijn aanhangers dat wij geen reden meer hebben om te bestaan. Dat het mensenrechtenwerk in Nicaragua is afgelopen. Maar dat is onmogelijk! Iedereen die macht uitoefent, is in staat die te misbruiken”. Dit zegt mensenrechtenverdediger Gonzalo Carrión Maradiaga in het Nicaraguaans tijdschrift Envío. Hij was veertien jaar lang juridisch directeur van het Nicaraguaanse mensenrechtencentrum CENIDH, een organisatie die zich inzet voor het bestrijden van straffeloosheid en mensenrechtenschendingen.

Nunca Más

In december 2018 werd CENIDH met geweld gesloten door de regering van Ortega. De mensenrechtenverdedigers die er werkten moesten vluchten uit Nicaragua. Gonzalo en zijn collega’s vluchtten naar Costa Rica. Daar zetten zij hun werkzaamheden voort en richtten in 2019 Nicaragua Nunca Más op. Nunca Más rapporteert martelingen en andere mensenrechtenschendingen in Nicaragua. Voor gerechtigheid, en om nieuwe mensenrechtenschendingen te ontmoedigen. Aan slachtoffers, familieleden, journalisten en verdedigers bieden ze juridische en psychosociale ondersteuning aan en geven trainingen over mensenrechten. Nunca Más zet zich internationaal in voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Op dit moment biedt het Nicaraguaanse rechtssysteem geen mogelijkheid voor gerechtigheid, omdat deze geheel in handen is van de president. Toch is bewijsgaring van cruciaal belang om in de toekomst alsnog gerechtigheid te krijgen voor schendingen.

Gedocumenteerde schendingen

Het was niet makkelijk om opnieuw te beginnen in een ander land, maar de oprichters van Nunca Más hebben zich weten te herpakken. Tussen 2019 en 2021 heeft Nunca Más meer dan vierhonderd gevallen van ernstige mensenrechtenschendingen gedocumenteerd. Inmiddels heeft het collectief vijf rapporten uitgebracht. In deze rapporten staat informatie over slachtoffers die zijn gemarteld, vernederd en willekeurig opgesloten. Er is ook informatie over buitengerechtelijke executies en over ontzeggingen van het recht om zich te organiseren. Deze informatie is cruciaal bij het ontbreken van vrije pers.

Onder druk

De Nicaraguaanse regering neemt Nunca Más de rapporten niet in dank af en zet de organisatie flink onder druk. Ook is de website van Nunca Más meerdere keren het doelwit geweest van cyberaanvallen. Door extra digitale beveiliging zorgt het collectief dat persoonlijke gegevens en gevoelige digitale informatie veilig zijn. Ondanks de moeilijke omstandigheden, ver van hun vertrouwde omgeving, gaan de mensenrechtenverdedigers van Nunca Más dapper door in hun strijd. Gonzalo heeft zijn vrouw en een van zijn dochters al 18 maanden niet gezien. “Maar de tijd zal komen. Ik ga ooit terug”, zegt hij vastbesloten in het tijdschrift Envío.

Uitreiking Mensenrechtentulp

Begin december 2021 wordt de winnaar van de Mensenrechtentulp 2021 bekendgemaakt. Een prijs om moedige mensenrechtenverdedigers te steunen in het belangrijke werk dat zij doen: het belichten, beschermen en verbeteren van mensenrechten wereldwijd. De winnaar ontvangt 100.000 euro en een bronzen beeld in de vorm van een tulp. Als Nunca Más wint, krijgt de organisatie internationale zichtbaarheid en erkenning en kunnen de verdedigers hun werk verder uitbreiden en ontwikkelen.