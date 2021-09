Ministeries

Reizen naar het VK? Geldig paspoort mee! (vanaf 1 oktober)

Vanaf 1 oktober 2021 ben je voor noodzakelijke reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) verplicht om een geldig paspoort te laten zien. Je komt Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland dus niet meer binnen met een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Wel zijn er een paar uitzonderingen. Karel van Oosterom, de Nederlandse ambassadeur in Londen, vertelt wat je moet weten.

Beeld: BZ

Wat verandert er op 1 oktober voor Nederlandse reizigers naar het Verenigd Koninkrijk (VK)?

‘Vanaf 1 oktober 2021 komen (bijna alle) Nederlanders alleen nog het VK binnen met een geldig paspoort. De Nederlandse ID-kaart telt dan dus niet langer als reisdocument voor het VK. Dit geldt voor zowel Engeland, Schotland, Wales als Noord-Ierland.

Tot en met 30 september kun je je Nederlandse ID-kaart nog gebruiken als je naar het VK reist. Daarna vervalt die mogelijkheid en heb je een geldig paspoort nodig. Dit geldt uiteraard ook voor zakelijke reizen óf als jouw bedrijf werknemers uit andere EU-landen naar het VK laat reizen. Ook zij hebben een geldig paspoort nodig voor het oversteken van de grens met het VK.



Let op: in verband met corona kunnen er ook andere voorwaarden gelden voor de heen- en terugreis naar het VK. Zolang het reisadvies oranje is: ga er alleen naartoe voor noodzakelijke reizen.

Dus voor iedereen die – als de coronasituatie het weer toelaat – op reis gaat naar het VK: laat je ID-kaart thuis en neem je paspoort mee! Gelukkig heb je bij een kort verblijf (maximaal 6 maanden) in het VK geen visum nodig. Het gaat erom dat je een geldig paspoort nodig hebt.’

Voor wie gelden de nieuwe regels (nog) niet?

‘De meeste Nederlanders kunnen vanaf 1 oktober dus alleen nog met een paspoort naar het VK reizen. Er zijn een paar uitzonderingen.' Alleen in de volgende situaties is je Nederlandse ID-kaart nog tot eind 2025 geldig als reisdocument in het VK: ’

Je woonde als Nederlander al vóór of op 31 december 2020 in het VK Dan kun je tot en met 31 december 2025 met je ID-kaart reizen tussen Nederland en het VK. Dat is afgesproken in het Terugtrekkingsakkoord dat de EU en de Britse overheid met elkaar overeen zijn gekomen vanwege Brexit. Maar let op: je moet wel kunnen bewijzen dat je onder het Terugtrekkingsakkoord valt, of met andere woorden: een "(pre-)settled status" hebt. Dat kan je doen door je "(pre-)settled status" online aan te tonen. Lees meer over de (pre-)settled status op de website van de Britse overheid (Engels). Je bent grensarbeider in het VK Heb je een ‘Frontier Worker Permit’ (vergunning voor grensarbeiders)? Dan mag je tot en met 31 december 2025 met je ID-kaart reizen tussen Nederland en het VK. Met dit document toon je aan dat je een grenswerker bent. Zorg dat je dit document tijdens je reis altijd bij je hebt. Vraag zelf een Frontier Worker Permit aan bij de Britse overheid (Engels). Er is een andere uitzondering die voor jou geldt Er zijn een paar situaties waarin je tóch tot eind 2025 met je ID-kaart naar het VK kunt blijven reizen, zoals 'S2 healthcare visitors'. Een lijst met verdere uitzonderingen vind je op de website van de Britse overheid (Engels).

Waarom is een Nederlandse ID-kaart niet meer voldoende om naar het VK te reizen?

‘Deze nieuwe regel is een gevolg van Brexit. Voor iedere reis buiten de EU heb je een paspoort nodig. Dus nu het VK geen deel meer uitmaakt van de EU, geldt ook hier diezelfde regel.

De VK en de EU hebben in december 2020 een akkoord bereikt over hun nieuwe manier van samenwerken op zaken als handel, veiligheid en reizen. In het akkoord staan afspraken en regels, waarvan een deel al vanaf 1 januari 2021 gelden. Maar er zijn ook regels die pas later ingaan. Een voorbeeld hiervan is dus dat je niet meer met een Nederlandse ID-kaart naar het VK kunt reizen.’

Waar moet je op reis naar het VK nog meer rekening mee houden?

‘Voor reizen naar het VK moet je op dit moment met twee belangrijke dingen rekening houden: Brexit en de maatregelen rondom het coronavirus. Beide hebben gevolgen voor je heen- en terugreis.’

Brexit

‘Sinds 1 januari 2021 gelden er andere regels voor het reizen van én naar Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Zo zijn er nieuwe regels voor reizen met huisdieren en voor het meenemen van goederen van en naar het VK. Nu mag je bijvoorbeeld (op enkele uitzonderingen na) geen vlees, vis of zuivel meenemen van het VK naar Nederland – en geldt dit binnenkort ook de andere kant op (van Nederland naar het VK).’

Corona

‘Ook door corona zijn er extra regels voor je reis naar én vanuit het VK. Denk aan het tonen van een vaccinatiebewijs, negatieve COVID-19 (snel)test of een quarantaineverplichting bij terugkomst in Nederland. De situatie kan snel veranderen. Dus check het reisadvies vóór, tijdens en zelfs na afloop van je reis. En ik herhaal: zolang het reisadvies voor het VK oranje is: ga er alleen naartoe voor noodzakelijke reizen.’

Lees meer over reizen naar het VK op de website van de Britse overheid (Engels) >>

Waar vind ik meer informatie?

‘Naast het actuele reisadvies, adviseer ik Nederlanders in het VK om de sociale mediakanalen en de van de ambassade in de gaten te houden. Daarop geven we aandacht aan de voorwaarden voor reizen, en plaatsen we updates over de laatste veranderingen.’



