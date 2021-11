Ministeries

Van Londen tot New York: StoneCycling wil de wereld veroveren met duurzame bakstenen

‘Er zijn duizend-en-een uitdagingen als het gaat om internationaal ondernemen. De belangrijkste is wel om bekendheid te krijgen in binnen- en buitenland’, vertelt Ward Massa van StoneCycling. Tijdens de Dag van de Ondernemer vertelt Ward over de duurzame bakstenen van StoneCycling, internationaal ondernemen en hun internationale groeiplannen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt ondernemers met internationale ambities en helpt deuren te openen in het buitenland. Het ministerie is bijvoorbeeld één van de initiatiefnemers van het Oranje Handelsmissiefonds. Vanuit dit fonds worden elk jaar tien ondernemers gekozen die extra ondersteuning ontvangen bij het opbouwen van een internationaal netwerk. In 2019 was StoneCycling, een bedrijf dat duurzame bakstenen van afval verkoopt, één van de winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds.

Bakstenen van oude toiletpotten

‘Ongeveer 30 tot 35% van al het afval in Nederland is bouw- of sloopafval’, vertelt Ward. ‘In Nederland alleen al gaat dat om 25 miljoen ton op jaarbasis.’ Zonde, vinden Ward en zijn zakenpartner Tom van Soest. Zeker omdat er ook heel veel nieuw gebouwd wordt. Voor al die nieuwe gebouwen zijn bouwmaterialen nodig en voor deze bouwmaterialen zijn weer ruwe grondstoffen nodig. ‘We zagen dat we aan de ene kant heel veel afval creëren, maar dat we tegelijkertijd ook heel veel nieuwe grondstoffen opgraven voor bouwmateriaal. Toen dachten wij: kunnen we dat niet anders doen?’

In 2012 startten de zakenpartners een onderzoek naar hergebruik van dit afval en het om te zetten in nieuwe bouwmaterialen. Dit leidde uiteindelijk tot de WasteBasedBricks die ze nu bij StoneCycling verkopen: gevelstenen die gemaakt worden van tenminste 60% bouw- of sloopafval. ‘Je moet dan denken aan keramiek dat uit de sloopbouw komt: oude toiletpotten, wasbakken, tegels, gevelstenen en dakpannen. Al dat materiaal gebruiken wij weer als ingrediënt voor onze nieuwe producten.’

Duurzaamheid en design

De bouwmaterialen van StoneCycling zijn niet alleen duurzaam, maar moeten er ook mooi en bijzonder uit zien. StoneCycling richt zich daarom voornamelijk op architecten en projectontwikkelaars die werken aan gebouwen die helemaal draaien om duurzaamheid en design. Dit is een relatief kleine markt in Nederland, geeft Ward aan. ‘We zijn daardoor al vrij snel over de grens gaan kijken.’

StoneCycling wilde graag meer op de internationale markt gaan inzetten en meldde zich daarom bij het Oranje Handelsmissiefonds. ‘Wij zochten een manier om efficiënter te ondernemen in het buitenland en wilden graag ondersteuning van de overheid en andere organisaties.’ Door deelname aan het fonds zien de ondernemers meer interesse vanuit verschillende ministeries. Ook wordt StoneCycling vaker als voorbeeldbedrijf opgevoerd. ‘Dat helpt natuurlijk enorm richting potentiele klanten.’

Amsterdam, Londen en New York

StoneCycling heeft ondertussen ongeveer 65 projecten in 11 landen opgeleverd. Er zijn drie grote projecten waar Ward extra trots op is. De stenen van StoneCycling worden bijvoorbeeld gebruikt voor twee nieuwe gebouwen in Amsterdam, een kantoorpand in het centrum van Londen en een gebouw op 11th Avenue in New York. ‘Dat rijtje, Amsterdam, Londen en New York, daar zijn we wel heel trots op’.

© Concrete Dat komt niet alleen omdat het mooie gebouwen zijn, vertelt Ward. Deze projecten zijn ook een opstapje om de duurzame bouwmaterialen op de kaart te zetten. ‘We vinden het belangrijk om projecten op goede locaties te doen en met toonaangevende architecten. Want dat zijn projecten die de aandacht krijgen en waar veel over geschreven wordt. We willen de wereld laten zien dat deze manier van bouwen ook een optie is.’ Ward ziet namelijk dat er in Nederland en andere Europese landen inmiddels steeds meer aandacht is voor duurzaam en circulair bouwen, maar dat er ook veel landen zijn waar dit thema helemaal niet speelt. Hij is blij om ook in het buitenland te kunnen vertellen over wat StoneCycling doet en hoe dat kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. ‘Preaching is een groot deel van ons werk: als een soort priester vertellen hoe belangrijk het is op een andere manier met onze grondstoffen en bouwmaterialen om te gaan.’

Internationale dromen

StoneCycling heeft nog altijd grote internationale ambities. ‘De grote droom die wij hebben is dat StoneCycling in de komende 10 jaar de plek wordt waar architecten wereldwijd naar toe gaan voor duurzame en mooie bouwmaterialen’. Ward zou ook graag een uitgebreider assortiment zien en productielocaties wereldwijd. `Daarom doen we ook projecten in Amerika bijvoorbeeld. We kijken of er voldoende markt voor dit soort materialen is en of we daar ook met regionale productiebedrijven kunnen samenwerken. Zo kunnen we bijdragen aan de verdere verduurzaming van de sector.’

Ward geeft aan dat er duizend-en-één uitdagingen zijn bij internationaal ondernemen en dat bekendheid misschien nog wel de grootste uitdaging is. In veel landen waar ze aan de slag willen, hebben ze nog weinig contacten of leeft duurzaam bouwen nog helemaal niet. ‘Dan helpt het enorm als wij ondersteund worden door allerlei partijen die ons een platform geven of in het buitenland onder de aandacht brengen. Neem ons mee naar het buitenland, laat ons presenteren of benoem ons als voorbeeld. Zo komen we met de juiste mensen in gesprek en kunnen we het thema steeds beter op de kaart zetten.’