Ministeries

‘Nederlands’ drinkwater in Tokio

Sporters, journalisten en toeschouwers drinken tijdens de Olympische Spelen veilig drinkwater. Het Nederlandse bedrijf MTD zorgt daarvoor. Ook verzorgt het bedrijf uit Tilburg in Tokio het spoelwater voor zesduizend toiletten. Voor het bedrijf zijn het de zesde Olympische Spelen. Daarnaast zorgt het bedrijf tegenwoordig ook voor water en toiletten in vluchtelingenkampen en militaire kampementen.

Beeld: © MTD / MTD Drieduizend mensen, waaronder veel sporters, raakten tijdens een groot sportevenement besmet met het norovirus. Een goede illustratie van het belang van veilig drinkwater tijdens grote (sport)evenementen, zegt Hans Verhoeven, directeur van het Nederlandse MTD. ‘Veilig en schoon drinkwater en goede toiletten zijn overal ter wereld belangrijk, ook tijdens evenementen.’ In Tokio verzorgt MTD het water in de mobiele faciliteiten voor sporters, pers en bezoekers. Het internationale bedrijf, met hoofdkantoor in Tilburg, sluit op 25 Olympische locaties keukentjes en koffiezetapparaten aan, zorgt voor het spoelwater van de toiletten en voert het afvalwater af. MTD is in Tokio met 303 toiletpompen, 122 pompen om bars van water te voorzien en met 97 keukenpompen. MTD doet dit al jaren bij Nederlandse festivals zoals Lowlands en bij het racecircuit van Zandvoort, maar op steeds meer grote evenementen, zoals de Expo in Dubai of bij de COP26 in Glasgow stroomt er schoon, ‘Nederlands’ water uit de kranen.

Nederland waterland

Nederland staat bekend als ‘waterland’, vanwege dijken en Deltawerken, maar de tijdelijke waterinfrastructuur van MTD is een heel andere onderneming. Directeur Hans Verhoeven is er trots op: ‘We verzorgen geen water voor de toiletten en de keukens in de stadions, maar voor alle mobiele plekken: de keukens en toiletten in de tenten voor de catering en de dopingcontrole en voor de mobiele units voor de toeschouwers, pers en de atleten. Belangrijk is, dat er voldoende water volume is om de toiletten te spoelen tijdens de pauzes de ‘piekmomenten’ als de toeschouwers naar het toilet gaat.’

Als het leidingwater ter plekke goed is, zoals in Japan, dan kan het worden gebruikt, maar in veel landen is de kwaliteit onvoldoende. ‘In Qatar is het leidingwater ondrinkbaar. Dat zullen we tijdens het WK voetbal volgend jaar moeten zuiveren. We pompen dan het gezuiverde water door leidingen naar watertappunten waar toeschouwers hun hervulbare waterflesje kunnen vullen met drinkwater. De FIFA (Wereld Voetbalorganisatie) wil af van de plastic flesjes. Iedereen moet tijdens het WK kraanwater drinken. Daar gaan wij voor zorgen.’

Samenwerking met Japan

Als waterbedrijf voor de Olympische Spelen sinds Vancouver (2010) heeft MTD een solide reputatie. Toch stond de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijf in Japan niet vast. Ondanks de competitie en strenge voorwaarden werd MTD gekozen. Verhoeven is er dolgelukkig mee: ‘We zijn in Tokio slechts een van de drie Nederlandse bedrijven.’

MTD nam in 2017 speciaal een Japans loodgietersbedrijf over om aan alle papieren en eisen te kunnen voldoen. Dat was om meer dan een reden handig, zegt Verhoeven. ‘Japanners zijn heel anders dan Nederlanders. Dat merken we aan alles. Om de samenwerking goed te laten lopen was het goed dat we een Japanse medewerkers hebben die de brug slaan.’

Hulp van ambassades

Bij alle Olympische Spelen kreeg MTD-ondersteuning van de Nederlandse ambassades. ‘Dat is op bepaalde momenten cruciaal geweest’, zegt Verhoeven. ‘In PyeongChang drie jaar geleden was ons werkvisum niet rond. De Nederlandse ambassadeur in Korea heeft er persoonlijk voor gezorgd dat het visum toch kwam. En in Rio de Janeiro liet het consulaat ons in de voorbereiding zien welke delen van de stad we wél en beter niet konden komen.’

Bij elk evenement wordt de waterinfrastructuur opnieuw aanbesteed. Maar het IOC wil daarvan af en legt de organisatie van bepaalde cruciale voorzieningen niet meer in handen van het gastland. ‘Zaken als internet, elektriciteit en water gaat het IOC zelf regelen’, zegt Verhoeven. ‘Je kan daar geen risico mee nemen.’ De kans is groot dat MTD de komende jaren het water verzorgt op alle Olympische Spelen.

Water in vluchtelingenkampen

De aanloop naar de Spelen was niet eenvoudig: de coronapandemie zorgde ervoor dat de Spelen een jaar werden uitgesteld. Omdat ook in Nederland in 2020 geen grote evenementen werden gehouden ging het bedrijf langs het randje van de afgrond. ‘Een ramp was het’, zegt Verhoeven. ‘We zaten al met tientallen mensen in Japan voor de voorbereidingen. De apparatuur was er ook al. Gelukkig heeft het IOC ervoor gezorgd dat we een jaar zijn doorbetaald. Anders waren we failliet gegaan. In 2020 viel 90% van onze inkomsten weg.’

MTD maakte van de nood een deugd en ging het werkgebied verbreden. Schoon drinkwater is tenslotte overal van levensbelang. Het bedrijf verzorgt nu ook waterinfrastructuur in vluchtelingenkampen, onder meer in het Amerikaanse El Paso waar Mexicaanse kinderen worden opgevangen. Ook militaire kampementen en watervoorzieningen bij tijdelijke huisvesting behoren nu tot de werkzaamheden. ‘Dat ontstond uit noodzaak, maar ons nieuwe werk is heel mooi en leerzaam. Voor de monteurs ter plaatse in de vluchtelingenkampen is het emotioneel wel zwaar. Het is tenslotte wel echt iets anders om voor water te zorgen bij een dancefestival, in een kamp of zoals straks in samenwerking met de Japanners, op de Olympische Spelen.’