Ambassadeur Mira Woldberg: ‘Nieuw-Zeeland gaat gefaseerd open’

Toen Mira Woldberg in 2018 ambassadeur werd in Nieuw-Zeeland, wemelde het bij gletsjers en bergen van de toeristen. Nu zit het land al bijna 2 jaar op slot. Wat voor impact heeft de coronacrisis op het eiland?

Beeld: © Rijksoverheid Wat viel u op toen u in 2018 als ambassadeur begon in Nieuw-Zeeland? “Het eerste wat opvalt, zijn de enorme afstanden. Er zijn nauwelijks snelwegen; reizen kost veel tijd. Daarnaast de ontzettend vriendelijke bevolking, mensen zijn makkelijk in de omgang. Al moeten Nederlanders oppassen met hun directheid. Hier laten mensen minder snel het achterste van hun tong zien.”

En hoe is uw beeld van het land nu, na bijna vier jaar als ambassadeur?

“De relatie is uitstekend. Vooral bedrijven en onderwijsinstellingen in de landbouwsector weten elkaar goed te vinden als het gaat om het delen van kennis en innovatie. Nieuw-Zeeland en Nederland zijn gelijkgezind op het gebied van mensenrechten. Sinds vorig jaar werken we samen aan het verbeteren van de positie van LHBTI+ op de Pacific eilandstaten, discriminatie en geweld willen we tegengaan. Ook trekken beide landen rondom de MH17 samen op om misstanden aan de kaak te stellen.”

In Nieuw-Zeeland wonen veel Nederlanders. Wat merk je daarvan?

“Tijdens de emigratiegolf na de Tweede Wereldoorlog verhuisden tienduizenden Nederlanders naar Nieuw-Zeeland omdat er geen werk was in Nederland. Recentelijk komen Nederlanders hier wonen vanwege de way of life: een betere balans tussen werk en privé, meer ruimte en meer natuur. Nederlandse kiwi’s zitten overal. Bakkerijen en landbouwbedrijven door het hele land worden geleid door Nederlanders, ze zijn tuinders, werken in de horeca, kunst- en cultuursector of geven les aan de universiteit. Hoewel naar schatting 150.000 mensen op een of andere manier een band heeft met Nederland, wordt er door de overheid en politiek niet automatisch naar Nederland gekeken. De focus ligt vanwege de historische relatie op het Verenigd Koninkrijk. Nederland moet echt zijn best doen om hier zichtbaar te zijn.”

Beeld: © Pixabay Hoe heeft de corona-pandemie Nieuw-Zeeland geraakt? “Het land gooide meteen de grenzen dicht. In het begin kon niemand meer naar binnen, ook Nieuw-Zeelanders niet die terug naar huis wilden. Ook nu kun je alleen het land in na een verplicht verblijf van 10 dagen in een quarantainehotel. Sinds maart 2020 komen hier geen buitenlandse toeristen meer, maar ook geen studenten, bedrijfsbezoeken of officiële delegaties. Dat heeft veel impact. Het straatbeeld is veranderend. Bij gletsjers, bergen en Auckland wemelde het altijd van de toeristen, nu zie je nergens campers rondrijden en hebben veel hotels en toeristische bedrijven hun deuren gesloten.”

Wat gebeurde er toen COVID-19 uitbrak?

“Op dat moment waren hier duizenden Nederlanders op vakantie. Een groepje 70 á 82-jarigen broers en zussen was nog één keer samen op bezoek bij hun zus. Zij moesten op de grond slapen omdat de hotels dicht waren. Met ons team hebben we 24/7 gewerkt om iedereen te informeren en moed in te praten. In samenwerking met Den Haag hebben we zeven vluchten ingezet om mensen te repatriëren.”

Wat voor invloed had de sluiting van de grenzen op het bedrijfsleven?

“Nederlandse tulpenbollenproducenten in Nieuw-Zeeland maken gebruik van de tegengestelde seizoenen. Ligt in Nederland de productie stil, dan gaan ze hier verder. Zo kunnen ze het hele jaar door tulpenbollen leveren. Een bedrijf had expertise uit Nederland nodig om de activiteiten voort te zetten. De ambassade heeft toen gelobbyd. Gelukkig hebben we ervoor kunnen zorgen dat er een uitzondering werd gemaakt op de inreisbeperkingen.”

Bent u zelf ook het land niet meer uit geweest?

“Eén keer. Bij terugkomst moest ik 14 dagen in een quarantainehotel met een streng regime. Sommige Nieuw Zeelanders proberen al een jaar om een plekje in dergelijk hotel te bemachtigen. Het is een extra kostenpost bovenop de reissom. In februari 2022 kondigde Premier Ardern aan dat het land gefaseerd open gaat. In plaats van naar het quarantainehotel mag je 10 dagen in zelfisolatie. Dat zal voor veel Nederlanders in Nieuw Zeeland een opluchting zijn.”

Beeld: © Pixabay Wat doet de ambassade voor Nederlanders in Nieuw-Zeeland? “Hier wonen zo’n kleine 40.000 mensen met een Nederlands paspoort. We hebben een mobiele paspoortservice opgezet zodat mensen niet met hun hele gezin naar de ambassade hoeven te reizen om hun paspoort te verlengen. Dat scheelt hen veel kosten en betekent tegelijk ook minder vliegbewegingen!”

Wat zijn de grootste verschillen tussen Nieuw-Zeeland en Nederland?

“Nieuw-Zeeland heeft een bi-culturele achtergrond: de inheemse Maori en de nazaten van de Engelsen die later arriveerden. Veel plaatsnamen zijn nu tweetalig en Maori-protocol, zoals de traditionele haka-dans en welkomstceremonies, zijn onderdeel van overheidsbijeenkomsten en evenementen. Land, dat de oorspronkelijke bevolking moest afstaan aan de Engelse kolonisten, is op veel plekken teruggeven aan de Maori of er is door de regering een schadevergoeding betaald. Dat proces is nu nog gaande. Het ambassadeteam heeft gezamenlijk online Maori taal- en cultuurlessen gevolgd tijdens de lockdown. Het is belangrijk en zinvol om je te verdiepen in culturele omgangsvormen.”

Beeld: © Pixabay Is er ook uitwisseling op cultureel gebied? “Het Museum Volkenkunde heeft samen met Leidse studentenroeivereniging Njord een Maori-waka, een traditionele kano, in permanente bruikleen gekregen. Onder de strikte voorwaarde dat de studenten van de wakacrew ook de Maori tradities bewaken. Voor de pandemie reisden studenten naar Nieuw-Zeeland om deel te nemen aan een waka-parade. Als enige westerlingen verbleven ze in een Maori roeikamp en leerden ze meer over Maori-waarden: zorg voor het land, zorg voor familie. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel. Prachtig hoe culturen dichter bij elkaar komen, als je moeite doet om elkaar te begrijpen.”

Op welke onderwerpen werken Nederland en Nieuw-Zeeland nog meer samen?

“Wageningen Universiteit werkt samen met kennisinstellingen in Nieuw-Zeeland aan vermindering van de methaan-uitstoot. Tijdens de grote klimaatbijeenkomst COP in Glasgow organiseerden we samen een event over duurzame veeteelt. Daarnaast werken we samen aan watermanagement. Door achterstallig onderhoud is de drinkwaterkwaliteit hier niet al te best. Ook moet er veel gebeuren aan kustbescherming. Verder maken beide landen zich sterk voor het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland, omdat dat de handel vergemakkelijkt.”

Waar bent u trots op wat de ambassade heeft bereikt?

“Naast de repatriëring aan het begin van de coronacrisis ben ik trots op onze inspanning voor de LHBTI+-gemeenschap op de eilanden in de Stille Oceaan. We helpen activisten op Tonga, Fiji en Samoa via een regionaal programma bij hun lobby en proberen LHBTI+-gemeenschappen op verschillende eilanden met elkaar verbinden, zodat ze elkaar kunnen steunen.”