Klik hier voor vrede: Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers

Op 29 mei is het International UN Peacekeepers’ Day (Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers). Deze dag staat in het teken van alle mensen die zich sterk maken én maakten voor vredesmissies van de Verenigde Naties (VN). In landen verscheurd door conflicten.

Beeld: © Mission de l'ONU au Mali

Vrede en vredestichters

De eerste peacekeepers-operatie van de Verenigde Naties (VN) begon op 29 mei 1948. Sindsdien hebben meer dan een miljoen mensen zich ingezet voor 72 VN-vredesmissies. Civiele experts, politiemensen en militairen (de beroemde blauwhelmen), die elk hun steentje bijdroegen aan veiligheid en stabiliteit in de wereld.

Op de Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers herdenken we ook bijna 4.200 peacekeepers die sinds 1948 sneuvelden tijdens hun inspanningen voor vrede. Vorig jaar zijn er 135 mensen onder de vlag van de VN omgekomen.

Het werk van peacekeepers

Peacekeepers worden over de hele wereld ingezet. Niet om te vechten, maar om de vrede te bewaren. Een vrede die vaak nog pril is na een conflict of oorlog. Het werk van vredeshandhavers is zwaar en complex. Zij zetten hun leven op het spel om landen te helpen, op een soms lange weg naar vrede. En daarom bedankt Nederland de peacekeepers voor hun grenzeloze inzet.

Op dit moment worden er wereldwijd 12 VN-vredesmissies (Engels) uitgevoerd. Ongeveer 100 landen, inclusief Nederland, bundelen hun krachten om hiervoor de juiste mensen en middelen te leveren.

Mensen, vrede, vooruitgang

De VN kozen dit jaar People. Peace. Progress. The Power of Partnerships als thema voor de viering van Peacekeepers’ Day. Vrede bewaren is alleen mogelijk met de juiste samenwerking. Bijvoorbeeld tussen VN-lidstaten, met non-profitorganisaties en met burgers over de hele wereld. Zulke partnerschappen zijn nodig om bijvoorbeeld de mensenrechten, gezondheid, scholing en rechtspraak in andere landen te verbeteren. Door samen te werken, werkt de VN aan een stabielere en veiligere wereld.

Diversiteit als kracht in VN-vredesmissies

Nederland schenkt ter gelegenheid van Peacekeepers’ Day extra aandacht aan 'diversiteit als kracht in VN-vredesmissies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie organiseren op 31 mei een besloten evenement om stil te staan bij het belang van genderdiversiteit en interculturele samenwerking. En om lessen te trekken voor de toekomst.

Wil je meer lezen over deze dag en over vredesmissies wereldwijd? Bekijk de VN-pagina van de International Day of UN Peacekeepers (Engels).