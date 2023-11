Bedrijven in de schijnwerpers tijdens COP28 Ministeries

De klok tikt door en de opwarming van de aarde moet onder de cruciale 1,5 graden blijven. Tijdens de COP28 in Dubai wordt twee weken lang onderhandeld over de aanpak van klimaatverandering. Carel Richter, de Nederlandse Consul Generaal in Dubai, wijst erop dat bedrijven een belangrijke rol spelen: 'Als je echt serieus bent over je klimaatdoelen, moet je iedereen erbij betrekken.'

Vergroot afbeelding De Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP) is een indrukwekkende bijeenkomst waar vertegenwoordigers van ongeveer 200 landen, talloze wereldleiders, onderhandelaars, ministers, bedrijven en diverse organisaties samenkomen om te onderhandelen en besluiten te nemen tegen klimaatverandering. Na de recente afsluiting van de Expo 2020, bereidt de ambassade in Abu Dhabi en het Consulaat Generaal in Dubai zich momenteel voor op de COP28 die op 30 november 2023 begint. Het evenement zal plaatsvinden op het voormalige terrein van de Expo 2020 in Dubai.

Wat is het grootste verschil tussen de aankomende COP28 en afgelopen COP27?

‘De vorige klimaatconferentie, COP27, vond plaats in Egypte. Maar nu, bij COP28, zijn we in Dubai beland. Het is speciaal omdat het een stocktake is: een belangrijk moment waarop we echt goed kijken naar hoe onze planeet ervoor staat en proberen een betere weg voor de toekomst te vinden.

Wat dit moment extra bijzonder maakt, is dat de Verenigde Arabische Emiraten echt de handen uit de mouwen hebben gestoken om bedrijven en kennisinstellingen erbij te betrekken. Dus nu willen we niet alleen dat landen samenwerken maar ook bedrijven meedoen. Nederland doet hier ook actief aan mee, we zetten daar echt op in. Het gaat erom dat we allemaal samenwerken om het klimaatprobleem aan te pakken.’

Hoe ziet die Nederlandse bijdrage eruit?

‘Nederland wil tijdens de COP28 niet alleen met andere landen praten, maar ook het maatschappelijk middenveld, bedrijven en kennisinstellingen actief betrekken. Waarom? Omdat als je echt serieus bent over je klimaatdoelen, je niet alleen de overheid nodig hebt. Je moet iedereen erbij betrekken, ook het bedrijfsleven. Naast beleid en de juiste wet- en regelgeving hebben we innovatieve oplossingen en financiering nodig om de Parijsakkoorden te behalen, in beide heeft de private sector een belangrijke rol te spelen.

Het idee kwam eigenlijk op tijdens de wereldexpo hier in Dubai. Minister Schreinemacher en de voorzitter van VNO-NCW waren hier en besloten samen dat ze bij de volgende COP extra aandacht wilden besteden aan het betrekken van het bedrijfsleven.’

Vergroot afbeelding Is er nog hoop dat we de klimaatdoelen van Parijs gaan halen? ‘Ik blijf positief en denk niet dat we de hoop moeten opgeven. We moeten echt ons best doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen, dat is onze inzet. We weten dat de wereld niet op koers ligt om het 1,5 graden doel te halen en dus zet Nederland in op een ambitieuze oproep tot meer klimaatactie. Meer dan andere jaren moet COP28 daarom een evenwichtige uitkomst hebben. Nederland volgt daarbij de koers van de Europese Unie.'

Hoe verloopt de samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten verder?

‘Die verloopt heel goed. Ze vragen ons vaak om specifieke kennis en vaardigheden, vooral op het gebied van 'Building with Nature,' groene waterstof en duurzame lokale voedselproductie, thema’s die hier erg populair zijn. Gelukkig hebben we daar veel ervaring mee, niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Nederlandse paviljoen op Expo Dubai 2020, dat volledig draaide om water, energie en voedsel, en circulair was. Elke dag haalden we 1200 liter water uit de woestijnlucht om het gebouw van water te voorzien en de temperatuur te regelen.

Het paviljoen won maar liefst 14 prijzen, inclusief die voor het beste paviljoen. Dit toont aan hoe goed de samenwerking tussen Nederland en de Emirati was. Zij hebben een fantastische Expo georganiseerd, en wij hebben met ons duurzaamheidsthema een waardevolle bijdrage geleverd.’

Vergroot afbeelding Beeld: © V8 Architects - Jeroen Musch Wat zijn dingen die wij kunnen leren van de Emiraten? ‘Er zijn een paar waardevolle lessen die we kunnen trekken uit de aanpak van de Emiraten. Ze leggen de lat hoog voor innovatie, met veel start-ups die floreren. Wat vooral opvalt, is hun multinationale, inclusieve aanpak. Als je hier rondloopt, zie je bijna geen Emirati zelf; het zijn vooral mensen van over de hele wereld die hier actief zijn. Dus, wat we hier kunnen leren, zijn de moderne ecosystemen die ze hebben gecreëerd voor innovatie, en de nadruk op inclusiviteit en internationale samenwerking.’

Hoe verlopen de voorbereidingen voor de COP28 op het consulaat in Dubai en de ambassade in Abu Dhabi?

‘Het is een flinke operatie om ervoor te zorgen dat iedereen goed wordt ondersteund. Met een grote delegatie en verschillende doelen voor elk bewindspersoon, draaien ze niet allemaal volgens dezelfde agenda.

Toen ik hoorde dat COP28 hier zou plaatsvinden, heb ik meteen gevraagd om hetzelfde team dat ons heeft geholpen tijdens de Expo hier te houden. Ze hebben veel ervaring met logistiek en protocol, en kennen de juiste mensen. Het mooie is dat COP28 op hetzelfde Expo-terrein wordt gehouden, dus wat locatie en protocol betreft, komt dat goed uit. Het team dat Expo deed, doet nu ook COP. ‘Never change a winning team’, zeggen ze toch?’