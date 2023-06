Digitale marktplaats vergroot kansen voor vrouwen en jongeren in Ethiopië Ministeries

Het enorme aantal jongeren in Ethiopië– meer dan de helft van de bevolking – staat voor een grote uitdaging. Er zijn weinig banen en een eigen bedrijf beginnen is voor veel jongeren onmogelijk. Nederland steunt daarom lokale projecten die de kansen van jongeren en vrouwen op arbeidsmarkt verbeteren. Zoals HellooMarket, een online platform dat kleine ondernemers helpt om hun producten gemakkelijker aan een groot publiek te verkopen.

Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was deze week in Ethiopië. Nederland en Ethiopië werken op verschillende terreinen samen, bijvoorbeeld in de landbouw en bloementeelt. Daarnaast is het programma voor ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië de grootste van Nederland in de wereld. Nederland steunt bijvoorbeeld lokale projecten op het gebied van gezondheidszorg, voedselzekerheid, watermanagement, educatie en ondernemerschap.

In de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba bezocht minister Schreinemacher een project van het door mede door Nederland gefinancierde LIWAY-programma.

Systematische verandering

Voor veel Ethiopische jongeren en vrouwen is het lastig om een baan te vinden, een eigen bedrijf te beginnen of toegang tot financiering te krijgen. Hierdoor kunnen zij vaak niet of nauwelijks meedraaien in de economie. LIWAY wil hier verandering in brengen, vertelt Timoteos Hayesso, manager van het programma. ‘We willen het levensonderhoud van vrouwen en jongeren systematisch verbeteren door meer kansen te creëren. Door het gemakkelijker te maken om een baan te vinden, een eigen bedrijf te starten of met een eigen bedrijf door te groeien.’

Een digitaal vacatureplatform of een fysieke banenmarkt kan hier bijvoorbeeld bij helpen, legt Timoteos uit. ‘Zo worden kansen op de arbeidsmarkt sneller gevonden. We steunen jongeren en vrouwen ook bij het starten van een eigen bedrijf en deze vervolgens te ontwikkelen. En we helpen grote bedrijven om verder te groeien, zodat er uiteindelijk nieuwe banen worden gecreëerd.’

LIWAY wordt gefinancierd door de overheid van Zweden en Nederland. Nederland draagt bijna 6 miljoen euro bij aan het LIWAY-programma in de periode van 2022-2025. Het programma wordt uitgevoerd door meerdere internationale partners, waaronder SNV, Mercy Corps, TechnoServe en Save the Children International.

Het distributiecentrum van HellooMarket in Addis Abeba.

HellooMarket

Samen met het bedrijf BelCash, heeft LIWAY in de hoofdstad HellooMarket opgericht, een soort online marktplaats. Op HellooMarket kan je bijvoorbeeld mode, accessoires en sieraden bestellen, maar ook gereedschap, meubels en koffie kopen. Timoteos: ‘We zagen dat kleine bedrijven geen ruimte hadden om hun producten te verkopen. Dus gingen we samen met BelCash op zoek naar een digitale oplossing.’

Vergroot afbeelding Minister Liesje Schreinemacher bezocht het distributiecentrum van HellooMarket. ‘Via ons systeem kunnen kleine ondernemers hun spullen online verkopen in heel Ethiopië’, vertelt een medewerker enthousiast. ‘Dit biedt voordelen voor de klanten, maar ook voor de leveranciers. Zij hebben geen groot warenhuis meer nodig en kunnen veel meer klanten bereiken. We maken het gemakkelijker voor klanten en leveranciers om elkaar te vinden.’

Online marktplaats

HellooMarket is ontwikkeld door BelCash. ‘We zijn ooit begonnen met een betalingssysteem’, vertelt oprichter en CEO, Vince Mountaga Diop. ‘Het systeem is vergelijkbaar met iDeal, zoals jullie dat in Nederland kennen. Uiteindelijk hebben we besloten om dit uit te breiden naar een e-commerce platform.’

Zo’n e-commerce platform, ook wel een online marktplaats, bestond nog niet in Ethiopië, vertelt Vince. ‘Partners van SNV en de Nederlandse ambassade stimuleerde ons om zo’n platform op te zetten, zodat er een nieuwe markt zou ontstaan. Wij zijn niet het grootste platform, maar wel de eerste van deze soort.’

Enorme afzetmarkt

Op het platform van HellooMarket verkopen voornamelijk kleine bedrijven hun producten. ‘Je moet denken aan bedrijven met zo’n drie tot vijftien werknemers. Je ziet dat deze bedrijven voorheen veel tijd en energie kwijt waren om hun producten op de markt te verkopen en vervolgens het geld op te halen. Hierdoor konden zij lastig verder ontwikkelen. Ons platform zorgt dat deze bedrijven ook de kans krijgen om te groeien en een grotere klantenbasis te bereiken.’

In eerste instantie leverde HellooMarket alleen aan klanten in de hoofdstad. ‘We zijn begonnen in Addis Abeba. Daar wonen al 8 miljoen mensen… Ondertussen leveren we in het hele land. Ethiopië is het op één na grootste Afrikaanse land als het gaat om inwonersaantallen. Dus moet je nagaan wat een enorme potentiële afzetmarkt!’