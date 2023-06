Nigeria: veel start-ups en kansen in een verbeterend ondernemersklimaat Ministeries

Bij Nigeria denken veel mensen gelijk aan olie en gas, maar dit immense Afrikaanse land kent tegenwoordig veel start-ups, ook op het gebied van ICT. Tuinbouw en gezondheidszorg zijn andere groeisectoren. Michel Deelen, de Nederlandse consul-generaal in Nigeria, vertelt over de kansen die de grootste economie van Afrika biedt.

Vergroot afbeelding Wat moeten Nederlandse ondernemers weten over Nigeria? ‘Allereerst dat dit land de grootste afzetmarkt en economie is van Afrika. Veel mensen denken dan aan Zuid-Afrika, maar dat land staat op nummer drie en Egypte op twee. Nigeria heeft tweehonderd miljoen inwoners en de economische hoofdstad Lagos is met twintig miljoen mensen de grootste Afrikaanse metropool. Wel is het goed de kanttekening te plaatsen dat er enorme verschillen zijn in welvaart. Al met al is Nigeria een heel interessante en dynamische markt voor allerlei producten en diensten.’

‘Dertig jaar geleden was de handel tussen Nigeria en Nederland samen te vatten in twee woorden: olie en gas. De gecombineerde export en import tussen de twee landen bedraagt zes miljard euro. Omdat het land nog geen eigen raffinaderij heeft, wordt er veel olie geëxporteerd naar Rotterdam. In 2022 was dat voor 5 miljard euro, in 2021 voor 3 miljard euro. Tegenwoordig gaat het niet meer alleen om fossiele brandstoffen. Nigeria heeft een jonge bevolking, en die jongeren willen echt niet allemaal naar Europa. Veel jongeren hier volgen een opleiding en maken iets van hun leven. Zo telt Lagos heel veel start-ups, die vaak uitgroeien tot zogeheten unicorns. Denk hierbij aan online betalingsdiensten en webshops. Andela met haar ICT-oplossingen en Flutterwave voor online betalingen zijn zulke bedrijven.’

Waarom is Nigeria voor Nederlandse ondernemers interessant? En welke sectoren bieden de meeste kansen?

‘Als Nederlandse ambassade en consulaat hebben we drie kansrijke sectoren benoemd voor Nederlandse ondernemers: zonne-energie en allerlei toepassingen ervan (solar), tuinbouw en gezondheidszorg. Deze drie lopen in elkaar over: in de land- en tuinbouw valt bijvoorbeeld nog een wereld te winnen in vervoer, koeling, irrigatie en distributie van de oogst. Voor de energie die daarbij nodig is, kan solar uiteraard een rol spelen. Gezondheidszorg is een andere sector met kansen. De overheid heeft het op dit vlak af laten weten en in die ruimte zijn private ondernemers gesprongen. Zo zijn er veel private klinieken en ziekenhuizen. ICT is een andere sector met allerlei mogelijkheden. In Lagos zijn veel computerprogrammeurs, vaak jongeren die vroegtijdig van school zijn gegaan. Door uitzendbureaus en ngo’s zijn ze aan de juiste opleiding geholpen. Deze jongeren werken vanuit Nigeria maar kunnen in principe overal ter wereld aan de bak. Lagos ligt op een kruispunt van vier grote datakabels, op een kruispunt van de internethighway, en dat ga je steeds meer merken.’

Welke Nederlandse bedrijven hebben hier succes?

‘Bedrijven voor zaadveredeling, zoals East- West Seed, zijn hier commercieel succesvol en geven ook trainingen aan Nigeriaanse boeren. Maar ook in solar, gezondheidszorg en ICT zien we succesverhalen.’

Wat kan het consulaat-generaal betekenen voor ondernemers?

‘We raden altijd aan eerst even langs te komen bij het consulaat in Lagos voor een gesprek. Of in ieder geval een eerste oriënterend gesprek te hebben met ons. Dat kan ook online. We kunnen helpen bij het leggen van contacten en we hebben informatie over de lokale wet- en regelgeving. Ook is het raadzaam eerst in het land zelf contacten te leggen en zakenpartners te ontmoeten, om zeker te weten dat je met betrouwbare mensen zakendoet. Op verzoek kunnen we als ambassade een marktscan uitvoeren van bepaalde sectoren, om mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in kaart te brengen. Investeren in Nigeria wordt steeds makkelijker. Sinds kort heeft Invest International naast haar hoofdkantoor in Den Haag een kantoor in Lagos om internationale ondernemers financierings- en investeringsmogelijkheden te bieden.’

Sluiten de Nigeriaanse en Nederlandse zakencultuur op elkaar aan?

‘Uiteraard zijn er verschillen, ook cultureel. Maar er zijn ook veel overeenkomsten. Verrassend genoeg zijn Nigerianen bijna net zo direct in hun communicatie als Nederlanders. Je kunt prima een open gesprek met Nigeriaanse zakenmensen voeren en daarbij heel eerlijk zijn. Dat wordt bijzonder goed gewaardeerd. De wet- en regelgeving in Nigeria is niet slecht voor ondernemers en is sinds februari 2023 zelfs verbeterd. Toen is wetgeving van kracht geworden die zakendoen in Nigeria makkelijker maakt. Het registreren van je bedrijf en contactpersonen is bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger geworden. Dat gebeurt nu nog papier, maar het zijn hoopvolle tekenen dat het ondernemersklimaat aan het verbeteren is.’

Welke risico’s brengt ondernemen in Nigeria met zich mee?

‘Corruptie is, zoals gezegd, een factor. Zo worden er soms containers gegijzeld in de havens. Dan vragen ze je een bedrag op te hoesten om over je eigen container met inhoud te beschikken. Wij zeggen altijd ‘niet doen’. In dat soort gevallen kunnen we ook behulpzaam zijn. Een ander risico is dat hier soms een tekort is aan dollars en euro’s. Dit komt doordat de overheid een subsidie op brandstof heeft, die ze betalen in dollars. Mogelijk wordt dit binnenkort afgeschaft en dan komen er meer valuta’s beschikbaar voor ondernemers om investeringen te betalen.’

Het Nederlandse consulaat-generaal in Lagos is bereikbaar via: lag-ea@minbuza.nl en telefonisch via +31 247 247 247.

Dit artikel verscheen eerder in het mei-nummer van Globe Magazine.