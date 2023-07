Reizen naar het WK in Nieuw-Zeeland en Australië Ministeries

Van 20 juli tot 20 augustus 2023 vindt het WK-vrouwenvoetbal plaats in Nieuw-Zeeland en Australië. Waar moeten Oranjefans aan denken? En wat moet je allemaal regelen voor vertrek? Maartje Thorns (hoofd consulaire en interne zaken in Wellington) en Meike de Jong (plaatsvervangend consul-generaal in Sydney) delen 10 tips. Bekijk het reisadvies voor Nieuw-Zeeland en Australië.

Maartje Thorns (linkerfoto, rechts) en Meike de Jong (rechterfoto, links).

In het voorjaar begon de ambassade in Wellington al met de eerste voorbereidingen voor het WK. ‘Door de grote afstand verwachten we een beperkt aantal fans uit Nederland, maar dat betekent niet dat we ons minder goed voorbereiden’, legt Maartje uit. ‘We staan klaar voor Nederlanders die hulp nodig hebben en weten wat we kunnen doen in geval van nood.’

Het WK-vrouwenvoetbal wordt dit jaar voor het eerst door twee landen georganiseerd. ‘Oranje speelt in eerste instantie alleen in Nieuw-Zeeland, maar als ze door de groepsfase komen, is de eerstvolgende wedstrijd in Australië’, vertelt Meike. ‘We werken daarom al veel samen met onze collega’s in Wellington en hebben alle potentiële wedstrijden van Oranje al uitgestippeld, zodat we klaarstaan om Nederlanders te kunnen helpen.’

Grote Nederlandse gemeenschap

Naast de Nederlanders die zullen afreizen naar het WK, wonen er ongeveer veertigduizend mensen met een Nederlands paspoort in Nieuw-Zeeland en dertigduizend in Australië. In verschillende steden worden er daarom ook evenementen en vertoningen voor Oranjefans georganiseerd door vrijwilligers en de KNVB. ‘Voetbal verbindt en geeft een gevoel van saamhorigheid, zegt Meike. ‘Het is bijzonder om met een grote groep Nederlanders aan de andere kant van de wereld bijeen te komen.’

In aanloop naar de eerste wedstrijden van Oranje, delen Meike en Maartje 10 tips voor Nederlanders die nog naar Nieuw-Zeeland of Australië moeten vertrekken en voor Oranjefans die daar al zijn. We trappen af met de belangrijkste:

1. Lees het reisadvies

Meike: ‘De reisadviezen voor Nieuw-Zeeland en Australië zijn groen. Toch is het verstandig om het reisadvies goed door te lezen. Zo weet je waar je op moet letten en wat je kunt doen in geval van nood.’

Maartje: ‘Download ook de Reisapp en maak Nieuw-Zeeland en Australië favoriet. Dan blijf je gemakkelijk op de hoogte van eventuele aanpassingen in het reisadvies. En meld je ook aan voor de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan kunnen we je snel bereiken mocht dat nodig zijn.’

Bekijk het reisadvies van Nieuw-Zeeland

Bekijk het reisadvies van Australië

2. Vraag een NZeTA voor Nieuw-Zeeland of visum voor Australië op tijd aan

Maartje: ‘Om naar Nieuw-Zeeland te reizen heb je een NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority) nodig. Deze kan je online via immigration.govt.nz of de NZeTA-app aanvragen. Een extra tip: via de app is de aanvraag net iets goedkoper. En blijf je langer dan 90 dagen? Vergeet dan niet om daarnaast ook een visum aan te vragen.’

Meike: ‘Voor Australië heb je altijd een visum nodig. Een bezoekersvisum voor minder dan drie maanden kun je online aanvragen. Voor andere visa kun je terecht bij de Australische ambassade in Den Haag. Het proces is relatief makkelijk, maar begin op tijd!’

3. Weet waar de ambassade en consulaten je mee kunnen helpen

Maartje: ‘We helpen reizigers die bijvoorbeeld hun paspoort zijn kwijtgeraakt en kunnen praktische hulp bieden bij ziekenhuisopnames, ongelukken of detentie. Kom je in Nieuw-Zeeland of Australië in de problemen? Bel dan het contactcentrum van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.’

4. Check je reisverzekering en reisdocumenten

Maartje: ‘De eerste vraag die wij vaak aan reizigers stellen is: heb je een reisverzekering? Zorg voor een goede verzekering met werelddekking, want als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht komt kunnen de kosten snel oplopen. Controleer voor vertrek ook de geldigheid van je paspoort. In Nieuw-Zeeland moet je paspoort nog minstens 3 maanden geldig zijn op het moment dat je weer naar huis gaat.’

Meike: ‘In Australië gelden geen speciale regels voor de geldigheid van je paspoort. Wel is het altijd verstandig om een (digitale) kopie van je paspoort en reisverzekering bij je te hebben. We merken in de praktijk dat reizigers de gegevens van hun reisverzekering niet altijd paraat hebben, daardoor duurt het soms langer voordat er contact kan worden gelegd met de reisverzekering en deze de gewenste hulp kan bieden.’

5. Regel voor vertrek een internationaal rijbewijs

Maartje: ‘Reis je met de auto in Nieuw-Zeeland? Het is hier winter, dus de wegen kunnen glad zijn, zeker in de bergen. Een Nederlands rijbewijs is hier niet geldig, dus vraag voor vertrek een internationaal rijbewijs aan. En vergeet niet: we rijden hier links!’

Meike: ‘Check ook voor Australië of je een internationaal rijbewijs nodig hebt. Rijden is hier bovendien anders dan in Nederland. De meeste wegen zijn ’s avonds niet verlicht en zeker buiten de steden moet je goed op overstekende wilde dieren letten. Ga dus liever niet na zonsondergang de weg op.’

6. Neem geen groente, fruit of zuivel mee naar Australië en Nieuw-Zeeland

Meike: ‘De douane in Australië en Nieuw-Zeeland hebben strenge regels voor de invoer van etenswaren, zoals groente, fruit en zuivel. Het is belangrijk dat je alle eet- en drinkwaren aangeeft bij de douane. De regels worden bij binnenkomst streng gehandhaafd.’

Maartje: ‘Houd die appel dus niet in je tas, maar gooi het weg voordat je aankomt. Dropjes en stroopwafels mag je wel meenemen, zolang het goed verpakt is en de ingrediënten op de verpakking staan. En ook hier geldt: vergeet het niet aan te geven bij de douane.’

7. Weet wat je moet doen bij een aardbeving

Maartje: ‘In Nieuw-Zeeland komen aardbevingen regelmatig voor. Houd daar rekening mee en zorg dat je weet wat je moet doen. Het advies luidt: drop, cover, hold. Dus ga zitten, zoek dekking en wacht. Ren niet in paniek naar buiten, want zo gebeuren juist de meeste ongelukken!

Een goede voorbereiding is in dit geval echt het halve werk. Dus volg de Facebook en Instagram berichten van de Nederlandse Ambassade in Wellington, de lokale media en de instructies van lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld via GeoNet en de National Emergency Management Agency.

8. Check welke regels in de voetbalstadions gelden

Meike: ‘Kijk goed wat je wel en niet mee mag nemen in het stadion. Er gelden bijvoorbeeld regels voor het meenemen van grote tassen, camera’s en vlaggen. Betalen tijdens de wedstrijden kan alleen met bankpas of creditcard. Vergeet dus niet om je betaalpas op ‘wereld’ te zetten.’

Lees meer over de regels in het stadion op de website van FIFA (Engels).

Vergroot afbeelding Beeld: © KNVB

9. Bezoek de fanzones en loop mee met de fanparade

Maartje: ‘We hopen met een grote groep Oranjefans naar de wedstrijden te lopen. Er loopt ook een team vanuit de ambassade mee en op wedstrijddagen is er altijd iemand van aanwezig bij het stadion en in de fanzones. Je herkent ons aan de blauwe jassen. Bij vragen kan je altijd bij ons terecht!’

Meike: ‘Ook in Australië staat ons team klaar bij de fanzones. Met onze Koningsblauwe sweaters en shirts met oranje NL logo’s zijn we goed zichtbaar tussen alle Oranjefans!’

10. Volg de ‘Orange Fans Aus/NZ’ Facebook en Instagram

Maartje: ‘Check onze speciale Facebook en Instagram pagina voor het WK. Hier delen we bijvoorbeeld informatie over de fanparades en evenementen van de KNVB in Australië en Nieuw-Zeeland. Volg onze kanalen dus voor het laatste nieuws!’