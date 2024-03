Naar het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland: 10 tips van ambassadeur Ronald van Roeden Ministeries

Op 14 juni begint het Europees Kampioenschap (EK) voetbal in Duitsland. Wat kun je als Nederlandse bezoeker doen om voor een goed en veilig verblijf te zorgen als je naar Duitsland afreist? Ronald van Roeden, ambassadeur in Berlijn, geeft je 10 tips voor een zorgeloze reis naar Duitsland.

1. Wees bewust van lokale wetten en regels

In Duitsland gelden niet precies dezelfde regels als in Nederland. Ronald noemt er een aantal: ‘Er geldt hier bijvoorbeeld een wettelijke nachtrust na 22:00 uur. Ook zijn de winkels op zondag over het algemeen gesloten. Houd daar rekening mee.’

2. Leer wat woordjes Duits

‘Stof je woordenboek af en download een vertaalapp!’ raadt Ronald aan. ‘In Duitsland spreekt niet iedereen Engels. Een kleine tip: “Sietzen”, iemand met “u” aanspreken, waarderen Duitsers enorm.’

3. Luister naar aanwijzingen en vermijd discussies met de autoriteiten

Het EK vindt plaats in verschillende speelsteden: Berlijn, München, Düsseldorf, Stuttgart, Keulen, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen en Frankfurt. ‘We verwachten dat het druk wordt in deze steden,’ vertelt Ronald. ‘Er zijn dan ook strenge veiligheidsmaatregelen met veel beveiliging. Het is belangrijk dat je naar aanwijzingen van autoriteiten luistert en niet in discussie gaat.’

4. Vergeet je identiteitsbewijs niet

In Duitsland moet je, net zoals in Nederland, een geldig identiteitsbewijs bij je hebben: je paspoort of ID-kaart. Alleen je rijbewijs is niet voldoende. Ook is het handig om een geprinte kopie mee te nemen in je bagage, voor het geval je je identiteitsbewijs kwijtraakt.

Ronald: ‘Wanneer je paspoort of identiteitskaart wordt gestolen, of je hem in Duitsland verliest, is het handig om een geprinte kopie bij je te hebben. Het proces verbaal bij de politie gaat daardoor makkelijker. En onze ambassade en consulaten kunnen, wanneer dit nodig is, sneller een nooddocument afgeven. Zo heb je een goede kans dat je die dag nog van het oranje feest kan genieten.’ Lees wat je moet doen als je je paspoort of ID-kaart kwijtraakt.

5. Neem contant geld mee

Nederlanders zijn gewend om overal te kunnen pinnen. In Duitsland is dat lang niet overal mogelijk. Daarom is het slim om contant geld mee te nemen. ‘Het kost vaak geld om hier geld op te nemen,’ legt Ronald uit. ‘Daarom kun je beter al wat contant geld op zak hebben als je deze kant op komt.’

6. Schaf een milieusticker aan voor je auto

Ronald: ‘Vanuit Nederland kun je makkelijk naar Duitsland met de auto. Kom je met de auto? Denk er dan aan om een milieusticker te kopen en op je voorruit te plakken. Deze zijn nodig om de milieuzones, zogenaamde Umweltzones, van Duitse steden in te mogen.’ De sticker kun je bij de ANWB bestellen.

7. Let op waar je de auto parkeert

In Duitse steden zijn parkeerplekken schaars en kan parkeren duur zijn. ‘Duitsland kent een goed georganiseerd openbaar vervoersnetwerk, zeker in de speelsteden,’ vertelt Ronald. ‘Laat de auto daarom zoveel mogelijk thuis en pak de trein, of parkeer de auto buiten de speelsteden. Niet alleen is het OV vaak goedkoper, je bent vaak ook nog eens sneller bij het stadion.’

8. Overweeg om een reisverzekering af te sluiten

Tijdens een vakantie in het buitenland kun je altijd in onverwachte situaties terechtkomen. Dan is het fijn als je een goede reisverzekering hebt. Ronald legt uit: ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer het toch mis gaat is het niet fijn als je familie opdraait voor de kosten om je naar Nederland terug te halen. Daarom is een reisverzekering met afdekking voor medische repatriatie zo belangrijk. Zo kun je met een gerust hart naar het EK in Duitsland.’

9. Check voor en tijdens je reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp

De veiligheidssituatie in een land kan altijd veranderen, ook in Duitsland. Het is daarom verstandig om het reisadvies te checken. Van te voren, zodat je weet of er calamiteiten zijn die van invloed kunnen zijn op je bezoek aan Duitsland. En zodat je weet welke regels er in Duitsland gelden. Maar ook tijdens je reis, zodat je weet wat je moet doen als de veiligheidssituatie verandert. Maak Duitsland in de Reisapp favoriet. Dan ben je gelijk op de hoogte als er iets in het reisadvies verandert. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

10. Blijf op de hoogte via de sociale mediakanalen van de ambassade

Gedurende je verblijf kun je naast nederlandwereldwijd.nl en de Reisapp ook via de sociale mediakanalen van de Nederlandse ambassade in Duitsland (Instagram, Facebook en LinkedIn) op de hoogte blijven van actuele informatie.

‘Voor consulaire vragen, reisinformatie en belangrijke contactgegevens bij andere hulpvragen kun je terecht bij het reisadvies van Duitsland op Nederland Wereldwijd of in de Reisapp,’ zegt Ronald. ‘Op de sociale mediakanalen zal de Nederlandse ambassade in Duitsland onder andere meer gaan delen over evenementen in Duitsland rondom het EK, informatie over de speelsteden en belangrijke updates tijdens het EK.’