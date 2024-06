Economische missie Koninklijk Paar en minister Schreinemacher: achter de schermen in New York City Ministeries

Nederland heeft ongeveer 150 diplomatieke posten wereldwijd, van klein tot groot. Vandaag kijken we achter de schermen op het Consulaat-Generaal in New York, dat na maanden van voorbereidingen deze week een economische missie van het koninklijk paar en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ontvangt.

Vergroot afbeelding Beeld: © RVD

Van 10 tot en met 13 juni zijn Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen met minister Schreinemacher en een bedrijvenmissie uit het hele Koninkrijk op werkbezoek in de Amerikaanse staten Georgia en New York. Dat bezoek betekent hard werken voor de collega’s op het Nederlands Consulaat-Generaal (CG) in New York.

Drukste plekje in New York

Robert Kloos is plaatsvervangend hoofd Pers en Cultuur op het CG en als zodanig nauw betrokken bij de organisatie van het bezoek. Dat is soms even puzzelen, vertelt hij: ‘De logistiek is best ingewikkeld. Tijdens de missie wordt een aantal bijzondere plekken bezocht, zoals het stadspark High Line. Dat park is ontworpen door de Nederlander Piet Oudolf. Het is een van de allermooiste, maar ook een van de drukste plekjes van New York. Er komt dus veel bij kijken om dat goed en veilig te plannen.’

Robert is onder de indruk van de teamspirit op het consulaat tijdens en in voorbereiding op de missie, zegt hij. ‘Het is echt geweldig om te zien hoe alle collega’s enorm tot bloei zijn gekomen en met groot verantwoordelijkheidsgevoel aan de slag zijn gegaan met alle programmaonderdelen.’

Vergroot afbeelding Partners Een van die collega’s is Zana Üstebay, die voor het bezoek van het Koninklijk Paar en de minister even uit haar normale rol stapte. Ze werkt normaal gesproken als economisch medewerker op het CG, maar is voor dit bezoek verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende programmaonderdelen. Ze vertelt: ‘Ik ben de hele dag bezig met afstemmen en zorgen dat het geheel uiteindelijk samen komt, en dat is een flinke klus. Maar het is fantastisch te zien dat we evenementen van hoog niveau hebben kunnen neerzetten met onze partners in de staat New York.’ Ook stagiair Salman Hairan maakte alles rondom de economische missie van dichtbij mee. Hij begon zijn stage bij het consulaat-generaal 6 weken geleden en viel dus direct met zijn neus in de boter: ‘Ik heb flink wat voorbereidende teksten geschreven en begeleid een vertegenwoordiger uit Sint-Maarten, die ook zal aansluiten bij de missie’ Hulp uit DC Om de werkdruk enigszins te verlichten krijgt het consulaat in New York ondersteuning van de collega’s van de Nederlandse ambassade in Washington DC. Deborah van den Brande is daar senior economisch beleidsmedewerker, en helpt bij het organiseren van verschillende onderdelen. Deborah vertelt: ‘Het koninklijk paar brengt bijvoorbeeld een bezoek aan Little Caribbean, een bruisende buurt in Brooklyn. Dat soort bezoeken zijn belangrijk, want als Nederland leren we van de initiatieven en betrokkenheid van lokale gemeenschappen die je in New York veel ziet. Ook hebben we mooie economische kansen geïdentificeerd voor bedrijven uit Aruba en Sint Maarten en hun producten.’