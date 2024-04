Een blik achter de schermen bij de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam Ministeries

Nederland heeft ongeveer 150 diplomatieke posten wereldwijd, van klein tot groot. Vandaag kijken we achter de schermen bij een bijzondere ambassade in Afrika: die in Dar es Salaam, Tanzania.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken Handelspartners Wende Mhidze is beleidsmedewerker economie en landbouw op de ambassade. De handelsrelatie tussen beide landen is dan ook een belangrijk onderdeel van haar werk, vertelt ze. ‘Als ambassade zijn we een soort facilitator voor handel tussen Nederland en Tanzania. Dat houdt in dat we partijen die zaken willen doen met elkaar in contact brengen.’ Dat gebeurt bijvoorbeeld in de landbouw, legt Wende uit. ‘Nederland is de grootste investeerder in de landbouwsector in Tanzania. Het is voor ons op de ambassade dan ook een belangrijke prioriteit. We richten ons specifiek op bedrijven die handelen in pluimvee, aardappelen en tuinbouw. We faciliteren landbouwprogramma’s en delegaties om partijen bij elkaar te brengen. Dat doen we vaak niet alleen, maar samen met externe partijen. Tech Force uit Hilversum is daar een mooi voorbeeld van. Dat is een innovatief bedrijf dat Tanzaniaanse boeren helpt om avocado’s te produceren die de markt op kunnen in Nederland en andere Europese landen.’ Wende werkt graag aan dergelijke initiatieven, vertelt ze. ‘Op de ambassade is altijd ruimte voor dit soort ideeën. Projecten worden nooit van bovenaf opgelegd, iedereen krijgt de ruimte voor zijn eigen inbreng!’

Politieke ontwikkelingen

De handelsrelaties waar Wende zo hard aan werkt hebben vaak ook politieke steun nodig. En daarvoor krijgt ze hulp van haar collega Chikulupi Kasaka. Zij is senior beleidsmedewerker politiek op de ambassade en houdt de politieke ontwikkelingen in Tanzania scherp in de gaten. ‘Ik monitor het nieuws over het parlement, de wetten die zij doorvoeren en politieke hervormingen die zich voordoen. Vooral als die voor de ambassade van belang zijn’, zegt ze.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken Er zijn specifieke zaken waarop Chikulupi scherp let, legt ze uit. ‘Als ambassade vinden we persvrijheid en mensenrechten erg belangrijk. We proberen die prioriteiten met concrete actie te ondersteunen. Zo hebben we onlangs bijvoorbeeld een project opgestart met jonge vrouwelijke onderzoeksjournalisten.’ Chikulupi werkt met veel plezier op de ambassade, vertelt ze. ‘Bij alle collega’s staat de deur open. Je kunt altijd ergens naar binnen lopen met vragen. Iedereen is ook erg ambitieus, we willen graag samen dingen bereiken. Ik vind het bijzonder om daar onderdeel van te zijn.’

Spin in het web

Net voorbij het kantoor van Wende en Chikulupi werkt Patricia Wessels, de operationeel manager van de ambassade. Ze is een van de vier diplomaten en verantwoordelijk voor zo’n beetje alles dat niet onder een specifieke beleidsafdeling valt. Ze vertelt: ‘Ik ben een soort spin in het web. Ik houd me bezig met personeelszaken, huisvesting, veiligheid, financiële zaken, IT-management en soms ben ik zelfs bezig met het oplossen van technische problemen. Ik ben ook lid van het management team en hoofd van de consulaire afdeling. Het consulaire werk is belangrijk, want daarmee helpen we Nederlanders in Tanzania die ons nodig hebben.’

‘Het consulaire werk is wel veranderd de afgelopen jaren’, vervolgt Patricia. ‘Het is meer digitaal en visa-aanvragen worden nu gedaan bij VFS, een externe partner. Toch blijven we nog mensen aan de balie bij de ambassade helpen, bijvoorbeeld voor paspoortaanvragen en legalisaties. En we geven consulaire hulp aan Nederlanders in nood. Zo werden we gisteren benaderd door een Nederlander die was overvallen. We hebben hem gelukkig weer naar huis kunnen helpen!