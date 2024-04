Economische missie Polen: ‘Dit is het moment om te laten zien wat Fastned voor snelladen in Polen kan betekenen’ Ministeries

Vanaf 2035 mogen nieuwe auto’s geen CO2 meer uitstoten. Ook moet er binnen 60 kilometer altijd een snellaadstation voor elektrische auto’s en busjes bereikbaar zijn. Door deze regels van de Europese Unie, groeit het aantal elektrische vervoersmiddelen in Europa hard. En daarmee ook de vraag naar oplaadpunten. Zo ook in Polen, ziet Caro de Brouwer die namens Fastned deelneemt aan de economische missie naar Warschau en Wrocław. ‘Polen staat aan de vooravond van een enorme transitie.’

Van 9 tot en met 12 april vindt een economische missie naar Polen plaats. Ruim 25 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen actief in de maakindustrie, agritech en duurzame mobiliteit, nemen deel aan de missie om nieuwe contacten te leggen en kansen te ontdekken in het land. Minister Geoffrey van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, leiden de missie. Eén van de bedrijven die deelneemt aan de missie is Fastned, Nederlands grootste bedrijf op het gebied van laadinfrastructuur. Caro de Brouwer, directeur Netwerkontwikkeling bij Fastned, vertegenwoordigt het bedrijf tijdens de missie in Polen. 'De missie biedt ons de kans om waardevolle contacten te leggen. Dat is het moment om te laten zien wat Fastned voor snelladen in Polen kan betekenen. We staan nog aan het begin van onze verkenning. Daarom is deelname aan deze missie ontzettend waardevol.'

Enorme groei

Samenwerken aan innovatieve oplossingen voor gedeelde uitdagingen staat tijdens de economische missie centraal. Denk bijvoorbeeld aan duurzame oplossingen voor de logistiek en industrie, innovatie in de land- en tuinbouw en ontwikkelingen in duurzaam vervoer. Dit biedt veel kansen voor Nederlandse en Poolse bedrijven.

De Poolse regering heeft bijvoorbeeld grote plannen op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo moet twintig procent van alle lokale bussen in 2025 op elektriciteit rijden en moet het wagenpark van de centrale overheid voor de helft uit elektrische voertuigen bestaan. Dat is goed nieuws voor Fastned, ziet Caro. ‘In 2023 reden er zo’n 57 duizend elektrische voertuigen op de Poolse wegen. Maar in 2025 verwachten ze dat dit om ongeveer 200 duizend voertuigen gaat. Er zit dus een enorme groei in de markt. Die natuurlijk gepaard gaat met de vraag naar nieuwe laadinfrastructuur.’

Klaar voor de toekomst

De gele laadstations van Fastned zijn ondertussen een bekend gezicht langs de Nederlandse snelwegen. Maar ook in andere landen kom je de laadstations steeds vaker tegen. Sinds 2012 groeide het netwerk naar ruim driehonderd snellaadstations in zeven verschillende landen. ‘We gingen van enkele auto’s per dag, naar honderden per dag, per laadstation’, vertelt Caro.

Ook de komende jaren verwacht Fastned dat het aantal elektrische rijders in Europa zal blijven groeien. ‘In het ontwerp van de laadstations bereiden we ons hier al op voor’, vervolgt Caro. ‘We zorgen dat er voldoende ruimte en capaciteit is om mee te groeien, zodat onze laadstations ook klaar zijn voor de toekomst.’

Beeld: © Fastned

Pleisters plakken

Dit concept wil Fastned ook in het buitenland uitrollen. Maar vaak is de grootste uitdaging om overheden te overtuigen verder te kijken dan de minimale Europese richtlijnen, vertelt Caro. ‘Hierin staat vastgelegd dat er om de zoveel kilometer een bepaald aantal laders beschikbaar moet zijn. Vaak is de snelste optie dan om hier en daar een paar laadpalen te plaatsen. En zo worden aanbestedingen nu ook vaak ingestoken.’

Caro denkt dat we beter kunnen kijken naar het aantal elektrische bestuurders die we de komende jaren op de weg verwachten. ‘Anders blijf je pleisters plakken’, legt ze uit. ‘Het is slimmer om op plekken waar veel verkeer langskomt grote snellaadstations met meerdere laders te bouwen die je in de toekomst ook gemakkelijk kunt uitbreiden. In plaats van losse laadpalen te plaatsen. Nu hebben we immers de kans om het in een keer goed te doen.’

Het belangrijkste doel tijdens de missie is dan ook om hierover in gesprek te gaan met lokale overheden en te laten zien wat Fastned voor Polen kan betekenen. ‘In mijn ogen staat Polen aan de vooravond van een enorme transitie’, zegt Caro. Ze vervolgt: ‘In Nederland hebben we de transitie al ingezet. Daar begonnen we ook met minder dan één procent elektrisch vervoer en zitten we nu al aan zo’n vijf procent. Juist met die eerste fase hebben wij veel ervaring.’

Nieuwe kansen

Beeld: Helen Mazanova Caro hoopt via de missie de relaties in Polen op te bouwen. Vaak leiden missies niet meteen tot concrete nieuwe opdrachten, maar plant je een zaadje voor de toekomst. Zo nam Caro eerder deel aan een missie naar Oostenrijk, waar Fastned nog altijd goed contact heeft met de lokale autoriteiten. 'Die missie gaf de kans om waardevolle contacten te leggen, die ik achteraf heb ik kunnen opvolgen en die nu voor veel nieuwe kansen zorgen. Over twee jaar hoop ik hetzelfde over deze missie te kunnen zeggen!' Tijdens demissie is er een uitgebreid programma opgesteld voor de deelnemers. Caro neemt bijvoorbeeld deel aan paneldiscussies, netwerksessies en bedrijfsbezoeken om beter zicht te krijgen op relevante marktontwikkelingen in Polen. Ook spreekt ze tijdens de individuele matchmaking met het Poolse ministerie van Klimaat en Milieu over de plannen van de Poolse regering op het gebied van duurzame mobiliteit.

Duizend snellaadstations

Fastned heeft als doel om tegen 2030 duizend snellaadstations in Europa te plaatsen. De afgelopen jaren zag Caro al een versnelling in de Europese groei van het bedrijf. ‘Door de nieuwe Europese wet- en regelgeving van de afgelopen jaren staat duurzame mobiliteit nu in veel Europese landen hoog op de agenda. Dit is dus het moment om erbij te zijn. We moeten nu aan tafel zitten.’

Ondernemen in het buitenland Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt ondernemers met internationale ambities en helpt deuren te openen. Bijvoorbeeld via economische missies, met basisinformatie over landen en subsidies. Het ministerie heeft ook een uitgebreid netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland die klaarstaan om ondernemers te helpen. Meer weten over wat het ministerie van Buitenlandse Zaken voor ondernemers kan betekenen? Hier vind je meer informatie.