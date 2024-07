Naar Spanje in de zomervakantie: hier moet je op letten Ministeries

Op zomervakantie naar Spanje? Je bent zeker niet de enige Nederlander. Waar moet je aan denken als je naar Spanje reist? Hoofd consulaire zaken Filiz Deveci van de Nederlandse ambassade in Madrid vertelt het je.

Vergroot afbeelding Waar moeten toeristen in Spanje rekening mee houden? ‘Het reisadvies is groen, dat betekent dat Spanje veilig is om naartoe te reizen. Sluit voordat je op reis gaat een reisverzekering af. Tijdens de voorbereidingen van een vakantie denk je liever niet aan dingen die mis kunnen gaan, maar zo voorkom je wel onverwachte kosten bij ongevallen of een ziekenhuisopname. Onthoud verder dat er andere regels kunnen gelden dan je in Nederland gewend bent. Een auto besturen met je oortjes in of een koptelefoon op je hoofd is bijvoorbeeld verboden. Het kan je een boete van 80 tot 100 euro opleveren.’ Diefstal ‘Met enige regelmaat krijgt de ambassade berichten van Nederlanders die worden beroofd of hun paspoort kwijtraken. Met de volgende tips kun je ervoor zorgen dat je goed voorbereid bent, waar je in Spanje ook naartoe gaat: Maak voordat je op reis gaat meerdere (digitale) kopieën van je paspoort en bewaar deze op verschillende plaatsen.

Hou je paspoort uit het zicht en vermijd het dragen van je paspoort in je zak.

Bewaar je paspoort en geld niet op dezelfde plek.

Wees extra waakzaam wanneer onbekenden je benaderen. Dieven zullen strategieën gebruiken om je af te leiden en voor een beroving hebben ze slechts seconden nodig. Let bijvoorbeeld bij aankomst op de luchthaven op als je wordt aangesproken. Dat kan namelijk een trucje zijn. Dieven leiden je af en gaan er vervolgens met je bagage vandoor. Wees ook alert op terrasjes. Leg je telefoon niet voor je op tafel want ook hier wordt vaak een ‘babbeltruc’ gebruikt. Mensen vragen de weg en gaan er vervolgens met je telefoon vandoor nog voordat je het in de gaten hebt.’

Vergroot afbeelding Hitte ‘Tijdens de zomer in Spanje is het vaak erg heet. Temperaturen kunnen op veel plaatsen oplopen tot boven de 40 graden. Zorg dat je voldoende drinkt en pas je tempo aan door de heetste uren van de dag te ontwijken. Dit kun je het beste doen door je aan te passen aan het ritme van de Spanjaarden. De hitte zorgt ervoor dat de dag simpelweg opschuift tot het wat afkoelt in de avonduren. Alles schuift dus op; bedtijd, etenstijd, maar ook openings- en sluitingstijden. Musea zijn over het algemeen open tijdens de reguliere openingstijden, maar in de kleinere plaatsen kunnen tijden afwijken. Tussen 14.00 en 17.00 uur vindt de beroemde siësta plaats en kunnen de meeste horecagelegenheden dicht zijn. De Spaanse “middag” duurt tot ongeveer 20.00 uur, het tijdstip waarop de meeste restaurants opengaan voor de avond. De meeste Spanjaarden eten hun avondmaaltijd zelfs nog later dan dat. Met name in de gebieden waar het in de zomer ontzettend heet wordt, bijvoorbeeld in Madrid, Sevilla, en Cordoba, komen deze late uren voor. Hoe eerder je je hieraan aanpast, hoe makkelijker het is om het beste uit je reis in Spanje te halen.’

Wat kun je zelf doen in geval van nood?

‘Toeristen kunnen in geval van nood gratis bellen met een speciaal politiebureau voor toeristen, het Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) Kijk of er een bureau in de buurt is.’

Speciaal aan jongeren wil ik de tip geven om contact te houden met het thuisfront, ook bij verlies of diefstal van je mobieltje. Stuur hen bijvoorbeeld een bericht via sociale media over wat er aan de hand is.’

Waar kan de Nederlandse ambassade toeristen bij helpen?

‘De ambassade in Madrid is bereikbaar in allerlei noodsituaties, bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van je reisdocumenten of bij een overlijden. Bel ons alsjeblieft niet als je door de politie staande wordt gehouden. Daar kunnen wij niet bij helpen.’

Het is ook verstandig om je te registreren bij de Informatieservice van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken als je in Spanje bent. Dan houden wij als ambassade overzicht van het aantal Nederlanders in Spanje en kunnen we hen direct informeren bij calamiteiten, zoals een natuurramp.’

Hopelijk helpen deze tips je om een fijne vakantie in Spanje te hebben. Lees voordat je op reis gaat het gehele reisadvies van Spanje goed door. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Ga goed voorbereid op reis, gebruik je gezond verstand en vooral: geniet van al het prachtige dat Spanje biedt!’