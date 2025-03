Ambassadeur Henk Jan Bakker over de band met Kenia en het Nederlandse staatsbezoek Ministeries

Henk Jan Bakker is ambassadeur van de grootste Nederlandse ambassade in Afrika. Het aankomende staatsbezoek ziet hij als kans om de band tussen Kenia en Nederland te versterken, ondanks de kritiek vanuit de Keniaanse samenleving op het bezoek. ‘Als een land door een lastige periode gaat kun je weglopen of je probeert er iets aan te doen en invloed uit te oefenen’.

Wat viel je als eerst op aan het land, de manier van leven de mensen daar? 'Kenia is een interessant land. Kenianen zijn over het algemeen relaxed, vriendelijk, goedlachs en je kunt een hoop plezier met ze hebben. Kenianen zijn, net als Nederlanders, best direct en we kunnen goed samenwerken. Het klimaat is fijn in Nairobi, het ligt wat hoger dus het wordt hier nooit heel heet of heel koud. Het is een land waar je fantastisch kunt reizen. Kenia is voor Nederland en onze diplomatieke dienst een belangrijke post waar veel gebeurt.'

Kun je de relatie tussen Nederland en Kenia omschrijven?

'Vorig jaar hebben we 60 jaar diplomatieke betrekkingen met Kenia gevierd. Het karakter van de relatie tussen Nederland en Kenia is veranderd in al die jaren. In de eerste decennia lag de focus op ontwikkelingssamenwerking en nu meer op handel en investeringen. De economische relatie is steeds belangrijker geworden. Kenia heeft zijn eigen uitdagingen, maar is een belangrijke partner voor Nederland.'

Kun je voorbeelden noemen van uitdagingen en hoe de ambassade daar mee omgaat?

'Er is kritiek op het aankomende Nederlandse staatsbezoek vanuit de Keniaanse samenleving. Deze kritiek bestaat niet uit onterechte punten. Als een land door een lastige periode gaat kun je twee dingen doen; je kunt je omdraaien en weglopen of je gaat het gesprek aan en probeert er iets aan te doen of invloed uit te oefenen. De ambassade speelt een rol als het gaat om in gesprek blijven met alle betrokken partijen, zowel de regering als de groepen die kritiek uiten op de regering. Het staatsbezoek staat niet op zichzelf, ik hoop dat het zorgt voor een versterking van de samenwerking tussen Nederland en Kenia.

Ook vind ik het belangrijk om met jongeren in gesprek te blijven. We hebben een Youth Advisory Council op de ambassade, een groep jongeren die ons van advies maar ook van stevige kritiek voorziet. Ook delen ze kennis, bijvoorbeeld over watermanagement of economische activiteiten. Advies neem ik graag ter harte en proberen we te integreren in programma’s waar de ambassade aan werkt.'

Wat zie je als jouw belangrijkste taak als ambassadeur? 'Onze post is de grootste Nederlandse ambassade in Afrika. We werken aan programma's op het gebied van ontwikkelingshulp en doen politiek werk. Kenia een belangrijke handelspartner voor Nederland op het gebied van land-en tuinbouw, waar we vanuit een grote landbouwafdeling aan werken. Daarnaast werkt het ambassadeteam dat uit Sudan werd geëvacueerd vanuit Nairobi. Naast Kenia zijn we verantwoordelijk voor Somalië, Eritrea, de Seychellen en een klein team bij de VN. Ik ben het gezicht van de ambassade. Zo was ik laatst bij de ondertekening van een samenwerking tussen het Prinses Maxima centrum voor kinderkanker en het National Cancer Institute hier in Kenia en sprak ik op een seminar van het Somalische Life and Peace institute. Ik vlieg van het een naar het ander.'

Aan welke projecten heeft de ambassade de afgelopen tijd gewerkt?

'We werken veel aan projecten in de watersector. Zoals in meer landen in deze regio zijn er drie waterproblemen; te weinig water, teveel water of vervuild water dat moeilijk geschikt te maken is voor drinkwater. Er is veel droogte en als het regent valt er vaak een grote hoeveelheid in korte tijd, waardoor overstromingen ontstaan en het water afgevoerd moet worden. Daar liggen kansen voor Nederlandse bedrijven die veel kennis hebben op dit gebied.

Bijvoorbeeld in Nakuru, een stad in het westen van het land. Daar zijn we bezig met een geïntegreerd programma dat kort samengevat ‘Sponge city’ wordt genoemd. Het doel is om het water dat er valt op te slaan, zodat je het kunt gebruiken. We zijn actief bezig om dit voor deze stad te ontwikkelen in de hoop dat het als voorbeeld wordt gezien voor andere steden in Kenia en daarbuiten.

Ook doen we veel op het gebied van voedselzekerheid. De afgelopen jaren hebben we onze focus verlegd naar drogere gebieden, richting het noorden. Door toenemende droogte wordt aanpassen aan het veranderende klimaat steeds belangrijker. Je moet bijvoorbeeld onderzoeken welke gewassen minder water nodig hebben, zoals aardappels.'

Kun je een voorbeeld noemen van iets wat de ambassade heeft bereikt en waar je trots op bent? 'Ik was laatst in Eldoret waar ik een groep Oost-Afrikaanse atleten heb ontmoet. Je moet je best doen om meer wereldrecordhouders, Olympische goud en medaille winnaars bij elkaar te krijgen. In dit gebied komen zij bij elkaar om te trainen op grote hoogte. De plek heeft een Nederlandse achtergrond doordat het is opgezet door de Nederlandse sportmanager Jos Hermens. Voor bedrijven, maar ook voor atleten regelen we een 'Orange Carpet' behandeling, waardoor visa voor bijvoorbeeld wedstrijden in Nederland en andere Europese landen op tijd geregeld zijn. We spraken Eliud Kipchoge, een van de atleten. Hij gaf aan dat dit voor hem en de andere atleten ontzettend belangrijk is, omdat ze zich op deze manier onbezorgd kunnen richten op het trainen voor die wedstrijden. Ik vond dit erg leuk om te horen, omdat we hier belangrijk werk van onze consulaire afdeling terugzien.'