Geniet van Rio de Janeiro tijdens carnaval: hier moet je op letten Ministeries

Op vakantie naar Brazilië? Dat doen meer Nederlanders, zeker tijdens carnaval in Rio de Janeiro. Maar waar moet je dan aan denken? Kim Fiorito, operationeel manager op het consulaat-generaal in Rio de Janeiro, geeft je verschillende reistips.

Vergroot afbeelding Beeld: © Consulaat-generaal Rio de Janeiro

Hoe kun je het beste carnaval vieren in Rio?

‘Het meest bekend is de Sambódromo, de plek waar de jaarlijkse parade van sambascholen plaatsvindt. Daar moet je eigenlijk gewoon naartoe. De sfeer is er heel goed. Elke Braziliaan is fan van een van de sambascholen, een beetje zoals mensen in Nederland fan zijn van een voetbalclub. Elke sambaschool heeft een eigen liedje, waar goed op gedanst kan worden, maar waar ook altijd een mooie betekenis achter zit. Vaak gaat het bijvoorbeeld over de geschiedenis van Brazilië, protest, of beroemde Brazilianen.

‘Daarnaast zijn er ook veel blocos, lokale straatfeesten die overal in de stad plaatsvinden. Veel blocos hebben hun eigen thema en doelgroep, er is echt voor ieder wat wils, inclusief activiteiten voor kinderen. Mijn tip is vooral om in de stad te blijven: veel mensen willen met de auto naar het strand of naar een andere plek, maar dan kan je door de drukte over een rit van een paar uur zomaar een hele dag doen.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Consulaat-generaal Rio de Janeiro

Wat zien jullie vaak gebeuren met Nederlanders in Brazilië?

‘Meestal de typische dingen die ook in andere grote steden gebeuren: voornamelijk diefstal. We maken vaak mee dat telefoons of tassen gestolen worden. Zeker tijdens grote evenementen zoals carnaval. Maar we hadden bijvoorbeeld ook laatst een stel dat naar het strand was gegaan en alle telefoons en paspoorten in één tas had gedaan. Die tas werd gestolen, waardoor ze in één klap al hun waardevolle spullen kwijt waren. Daarom raden we reizigers aan om hun paspoort niet mee te nemen op straat, maar een kopie in hun tas mee te nemen. Daarnaast adviseren wij ook om andere waardevolle spullen, zoals sieraden en horloges, thuis te laten.

‘Wat veel gebeurt, is dat mensen op fietsen of motoren telefoons uit handen trekken. Let dus op straat goed op als je met je telefoon in je handen staat. En als je thuis een oude telefoon hebt liggen, is het slim ervoor te kiezen om deze mee te nemen op vakantie. Dan is het net iets minder erg als je toch bestolen wordt.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Consulaat-generaal Rio de Janeiro

Daarnaast waarschuwt Kim om op te passen met drankjes die worden aangeboden en is het raadzaam om je drankje in de gaten te houden tijdens het uitgaan: ‘Er komen regelmatig Nederlanders aan de balie die tijdens het uitgaan een verdovend drankje hebben gekregen en daarna vervolgens zijn bestolen. Een fenomeen dat bekend staat als “Boa Noite Cinderela”. Verder is het vooral een kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Vermijd donkere en verlaten straten en stranden, en pak in de avonden taxi’s om ergens heen te gaan.’

Wat kun je doen als zoiets gebeurt?

Mocht je bestolen of overvallen worden, werk dan altijd mee. Dit is in het belang van je eigen veiligheid. ‘Vervolgens is het voor je verzekering belangrijk dat je aangifte doet,’ zegt Kim. ‘In Rio is er een speciale toeristenpolitie (DEAT), waar de agenten meerdere talen spreken. De aangiftes worden dan aan ons doorgegeven. Dat is handig, want dan weten wij ook goed wat er speelt.

‘Mocht je paspoort gestolen zijn, dan neem je contact met ons op via +31 247 247 247. In ons consulaire centrum in Sao Paulo komen alle verzoeken binnen. Het duurt meestal 24 uur voordat er een akkoord is voor een nieuw paspoort, tenzij de melding vlak voor of tijdens het weekend binnenkomt. Dan kan het zijn dat je langer moet wachten op je paspoort.’

Waar moet je aan denken voor vertrek?

‘Als toerist heb je voor 90 dagen of korter geen visum nodig om naar Brazilië te reizen. Als je langer dan 90 dagen wilt blijven of een ander reisdoel hebt, dan kan het zijn dat je wel een visum nodig hebt. Neem contact op met het consulaat-generaal in Amsterdam voor meer informatie.

‘Ook moet je paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn op het moment van aankomst in Brazilië. Als het paspoort niet lang genoeg meer geldig is, kan het zijn dat de luchtvaartmaatschappij je niet aan boord van de vlucht laat. Ook is het mogelijk dat de toegang tot Brazilië geweigerd wordt.

‘Hopelijk helpen deze tips je om een fijne vakantie in Brazilië te hebben. Lees voordat je op reis gaat altijd het gehele reisadvies goed door. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en weet je wanneer de ambassade je wel en niet kan helpen als je toch in de problemen komt. Ga goed voorbereid op reis, gebruik je gezond verstand en vooral: geniet van al het prachtige dat het land te bieden heeft!’