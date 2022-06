Ministeries

Industriële Participatie

'Het Industriële Participatie-beleid is een meersnijdend zwaard' "Als we geen gebruik hadden kunnen maken van Industriële Participatie, dan weet ik haast voor 100 % zeker dat we die order bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing niet hadden gekregen. We zijn het Commissariaat Militaire Productie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dus veel dank verschuldigd." Aan het woord is Siete Hamminga, directeur-eigenaar van Robin Radar Systems, een toonaangevend; misschien wel het meest toonaangevende bedrijf op het gebied van 3D-detectieradars ter wereld. Begonnen als een spin-off van TNO, is het Haagse bedrijf uitgegroeid tot een onderneming met 80 werknemers in dienst en een jaaromzet van 10 miljoen euro. Een omzet die overigens - volgens Siete Hamminga - nog spectaculair verder zal gaan groeien; tot 150 miljoen in 2030.

Gebroeders Wright

"Zolang als de luchtvaart bestaat, hebben vliegtuigen – met name bij het landen en opstijgen – last van vogels", aldus Siete Hamminga. Zelfs de gebroeders Wright schrijven er al over in hun dagboek. De Nederlandse luchtmacht had dan ook aan TNO gevraagd of ze hun radar zo konden aanpassen dat er - naast grote objecten - ook vogels mee konden worden gedetecteerd. Zogezegd, zo gedaan; de luchtmacht nam het in gebruik, maar verder bleef het apparaat op de plank liggen, omdat TNO dit niet zelf mag vermarkten. Dus ik heb ik de technologie overgekocht, door-ontwikkeld en commercieel beschikbaar gemaakt."

"Uit die tijd dateren ook de eerste contacten van Siete met ons, of liever gezegd EZK”, aldus Mark Lengton van het Commissariaat Militaire Productie (CMP). “We konden hem helpen met een Innovatiekrediet - daar heeft hij z’n eerste 3D vogelradar mee ontwikkeld -, en met de SBIR-regeling (Small Business Innovation Research) kwam het drone-detectieapparaat binnen bereik. Verder vertelde hij dat hij ook ontzettend veel heeft gehad aan onze attachés bij de ambassades die deuren voor hem hebben geopend. Siete heeft gewoon prima gebruik gemaakt van de regelingen en de hulp die EZK ondernemers te bieden heeft. En dan moest de sprong naar de wereldwijde defensiemarkt nog komen….!"

Boeing

"Boeing was op zoek naar een 3D detectieradar om ongewenste drones en vogels op te sporen op hun militaire locaties", aldus Siete Hamminga. "Het Commissariaat bracht ons met elkaar in contact en daarna ging het snel. Een lang verhaal kort: we hebben de eerste order van Boeing binnen en als de radar goed bevalt, dan worden de aantallen uitgebreid. Ook wil Boeing dan gaan helpen om bij luchthavens en militaire vliegbasis interesse te wekken voor de radar. En de timing kon niet beter: de Amerikaanse luchtmacht (USAF) is zeer geïnteresseerd in onze vogelradars voor op al hun bases."

"Dit verhaal van Robin Radar is er overigens één uit een hele reeks", aldus Mark Lengton. "In 2020 bijvoorbeeld, is er voor 320 miljoen euro aan Industriële Participatie weggezet, waarvan ongeveer 195 miljoen euro bij het MKB terecht is gekomen. Aan het einde van dat jaar hadden de openstaande overeenkomsten een totale waarde van bijna 4,5 miljard euro, waarvan er nog een kleine 1,2 miljard euro ingevuld moet worden. Maar het is meer dan alleen die cijfers: Industriële Participatie verbetert niet alleen de marktpositie van Nederlandse bedrijven op de wereldwijde defensiemarkt, het verbreedt ook de horizon en het werkgebied van die bedrijven, waardoor er in Nederland weer nieuwe kennis wordt vergaard en technologie wordt ontwikkeld. En dat geeft bovendien een boost aan hoe we onze veiligheid – ook in samenwerking met onze partners binnen de NAVO – kunnen garanderen. Immers: het is voor onze defensietaken van belang dat we terug kunnen vallen op een eigen industriële en technologische basis van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Op die manier is het IP-beleid – zoals we dat graag zien bij het Commissariaat Militaire Productie - een meersnijdend zwaard."