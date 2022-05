Minder last van artrose dankzij innovatie – het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in de praktijk

Ministeries

Nederland is een land van uitvinders. De microscoop, de brandweerslang, de cd en wifi komen allemaal van Nederlandse bodem. Innovatie zit in ons bloed. Maar wat is dat eigenlijk, innovatie? Het draait om 3 stappen: van moeilijke vraag, via slim idee, naar handig product. Aan de hand van een concreet voorbeeld laten we zien hoe innovatie kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Innovatie kan dus een mes zijn dat aan 2 kanten snijdt: het lost wereldproblemen op en is goed voor de Nederlandse economie. Dat is de Nederlandse innovatiefilosofie. Sinds 2019 wordt deze in de praktijk gebracht met het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) .

Ten tweede: als je die grote vragen als eerste of als beste weet op te lossen, levert dat een land veel op. De oplossing – in de vorm van een product of een dienst – kun je als land exporteren naar andere landen, wat inkomsten oplevert. En bij het ontwikkelen en produceren ervan ontstaan banen voor Nederlanders.

Ten eerste: we hebben uitvindingen nodig om grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Hoe blijft zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen?

Onderzoekers en ondernemers samen

Innovatie is kostbaar en tijdrovend. Er zijn veel mensen, technologie en investeringen nodig om dit soort grote uitdagingen aan te pakken. Het vraagt om samenwerking tussen onze universiteiten, hogescholen, instellingen voor toegepast onderzoek, bedrijven die nieuwe kennis toepassen, en overheden en andere publieke organisaties. De rol van de overheid is daarbij om het – via regelingen en subsidies – makkelijker te maken voor onderzoekers en ondernemers om nieuwe ideeën te bedenken en ze om te zetten in producten of diensten.

Deze samenwerking (een ‘publiek-private samenwerking’) is er al langer. In 2008 ontstonden de Topsectoren: 10 sectoren waarvan het toenmalige kabinet zei: hier zijn we goed in, en hier gaan we nóg beter in worden.

In 2019 hebben we deze topsectoren in dienst gesteld van de grote wereldproblemen: het werd hun missie om een antwoord te vinden op die grote vragen. Vandaar dat woord ‘missiegedreven’. Bijna alle ‘uitvinders’ van Nederland schaarden zich in 2019 achter die filosofie. Meer dan 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden zegden toe samen te gaan investeren in Nederlandse innovatie. Samen beloofden ze er elk jaar 4,9 miljard euro in te steken, van 2020 tot en met 2023. Daar zitten we nu dus middenin.

In 2020 is er ondanks de coronacrisis inderdaad 4,9 miljard besteed aan Nederlandse innovatie. Zelfs net iets meer. Dat laat zien dat innovatie van groot belang is voor ons land en dat we zelfs in deze uitzonderlijke tijd niet zijn gestopt met het zoeken naar nieuwe uitvindingen.