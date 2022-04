Ministeries

Intellectueel Eigendom als fundament voor een ijzersterk merk

De founding fathers van Undiemeister, Jeroen Adriaans en Rik Vegter, zijn al vanaf 2011 bezig met de introductie van duurzaam ondergoed van topkwaliteit. Ooit introduceerden ze als eerste in Nederland ondergoed van bamboe viscose. Nu zijn ze enkele jaren onderweg met ‘the next level’ in duurzaamheid en kwaliteit met de merknaam Undiemeister. Hun ervaringen uit het verleden met Intellectueel Eigendom (IE) hebben enorm geholpen om hun businessmodel succesvol uit te rollen.

Jeroen vertelt hoe een prachtig product vanuit passie is geboren. “Mijn compagnon en ik zijn na de introductie van ondergoed op basis van bamboe continu op zoek gegaan naar een alternatief soort textiel, dat nog milieuvriendelijker en duurzamer is. We hebben een nieuw soort textiel ontwikkeld: Mellowood; een textielsoort van biologisch katoen dat 100% milieuvriendelijk is en maximaal CO2 neutraal. We zijn in 2020 gestart met boxershorts en t-shirts. Daar hebben we later sokken aan toegevoegd en we hebben het aantal modellen t-shirts en ons kleurenpalet vergroot.”

De merknaam Undiemeister valt onmiddellijk op. Rik vertelt hoe dat is gegaan. “We zijn op die naam gekomen na een exercitie met een reclamebureau. We waren op zoek naar een naam die opvallend is en die ook gelijk vertelt wat we doen. Undie staat voor underware en in Engelstalige landen is ‘undi’ de gebruikelijke afkorting voor ondergoed. Meister – dat weet iedereen – betekent meester. Die combinatie van Engels en Duits, maakt dat die naam onmiddellijk opvalt en vertelt wie we zijn. Dat is precies wat wij graag wilden en nodig hadden om een sterk merk te kunnen bouwen.”

Gestart met een i-DEPOT

Intellectueel Eigendom (IE) was bij de eerste ideeën over het bedrijf al onderwerp van aandacht. “Vanaf je eerste idee moet je over IE nadenken. Als je dat niet doet, en je komt er later achter dat je bijvoorbeeld je naam niet als merk kunt registreren of dat de domeinnaam niet beschikbaar is, dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Zelfs alleen al een idee registeren heeft zin. Ik ben destijds dan ook meteen begonnen met het vastleggen van ons idee met een i-DEPOT. Je krijgt dan een datumstempel. Je kunt dan altijd bewijzen dat jij de eerste bent.”



Jeroen vult aan: “Onze ervaring uit het verleden is dat je je positie in de markt goed moet beschermen. We zijn in de bamboe op een gegeven moment ‘ingehaald’. Dat willen we nu voorkomen. Natuurlijk probeer je altijd voorop te lopen en te blijven innoveren. Maar we willen ook voorkomen dat er concurrenten met kopieën op de markt komen. Naast het vastleggen van de merknamen, de pay off, et cetera, zijn we ook bezig om octrooi te krijgen op de stof en die aanvraag die loopt nog.”

IE bevat veel facetten van bedrijfsvoering

“Wat ik ondernemers mee wil geven, is dat je niet moet bezuinigen op IE”, benadrukt Rik. “Kijk eerst goed wat de betekenis van IE is voor je businessmodel. Het is eigenlijk altijd belangrijk, want het gaat niet alleen om je merknaam. Ook om je modellen, je producten, je productieproces… IE omvat heel veel facetten van je bedrijfsvoering. Nu lijkt het misschien serieus geld, maar je komt jezelf tegen als je niets hebt vastgelegd. En schakel zo nodig vroegtijdig een deskundige in. Zie IE vooral als een investering in je onderneming.”



Jeroen knikt instemmend en vult aan: “IE is de basis van je onderneming, zeker als je kijkt naar de langere termijn en je een herkenbaar merk wilt bouwen. Een merk met onderscheidend vermogen en meerwaarde voor je klanten. Als je daar een duidelijke visie op hebt, is IE de ruggengraat van je bedrijf.”

