De duurzame batterij van de toekomst wordt in Nederland ontwikkeld

De batterijen die we nu gebruiken,

de oplaadbare batterijen heb ik het nu over, die bestaan uit lithium en een metaaloxide.

Nu wordt er veel gebruikgemaakt van metaaloxide-combinaties met kobalt,

dat komt uit mijnen in Congo bijvoorbeeld.

Dus we willen daar naar meer duurzame materialen,

dat de batterij an sich ook duurzaam is.

(Voice-over:)

Een duurzame, gezonde en veilige toekomst,

in Nederland werken we op allerlei manieren

aan innovatieve oplossingen om dat te bereiken.

Dat doen we niet alleen,

maar als overheid samen met de wetenschap en het bedrijfsleven.

(Beeldtitel: Duurzame batterijen. Innovatie voor de toekomst.)

LEVENDIGE MUZIEK

Ik zie het als een uitdaging om aan dingen

die zo gewoon zijn als zand, ijzer, zout te zien van:

kan je daar energie in opslaan en het er weer uit halen?

Elektrochemische opslag in zout is daarbij een van de opties

en die zijn we aan het ontwikkelen.

(Aldus Gert Jan Jongerden. Moniek Tromp:)

In Nederland wordt er heel veel onderzoek gedaan op universiteiten

naar nieuwe materialen, maar ook naar nieuwe celconcepten.

Tegelijkertijd zijn er heel veel kleine en middelgrote bedrijven, start-ups

die werken aan apparatuur,

maar ook aan nieuwe technieken om batterijmaterialen te maken.

Er wordt gekeken naar silicium,

dat een voortvloeiing is van zand, en zand hebben we natuurlijk.

Maar een ander concept als je denkt aan metalen, is ijzer.

IJzer is overal voorhanden.

Een 'holy grail', zoals ik hem zelf zie, is bijvoorbeeld de ijzer-luchtbatterij.

Lucht hebben we, zuurstof zit in de lucht, dat reageert met ijzer

en door te schakelen tussen die elektronische toestanden in ijzer

kun je in principe een mooie, duurzame batterij maken.

Hier zie je een prototype van een cel die we nu aan het ontwikkelen zijn.

We hebben kleine laboratoriumcellen,

waarin we de werking inmiddels aangetoond hebben.

We zijn nu deze cellen aan het ontwikkelen.

En wat kun je hierin opslaan? Je kunt hier typisch een halve kilowattuur in opslaan.

Deze cellen kun je maken met zulke gewone materialen

en met zulke eenvoudige technologieën dat ik denk dat dit de mogelijkheid biedt

om daarmee op grote schaal zon- en windelektriciteit op te slaan

en weer vrij te laten komen op het moment dat je het nodig hebt.

(Moniek Tromp staat samen met Gert Jan Jongerden in een onderzoeksruimte.)

RUSTIGE MUZIEK

Dus in landen als Duitsland en Frankrijk

wordt vooral vol ingezet op lithium-ion-batterijen.

Dat is logisch, gezien hun relatie met de automobielindustrie.

Voor Nederland om daar het verschil te maken, dat kunnen we niet op lithium-ion,

maar echt naar die duurzame batterijen voor 'stationary storage',

voor opslag in huizen, in buurten kunnen we echt een verschil maken.

Onze filosofie is

om een netwerk van samenwerkende partners op te bouwen om te zorgen

dat we die processen ook op industriële schaal kunnen gaan realiseren.

Als je actief wil worden binnen het batterij-onderzoek,

dan is het zeker goed om te gaan praten met partners, academische partners,

maar ook grote instituten als TNO, die echt dat overzicht ook wel hebben.

In dit geval ook het Battery Competence Cluster NL, dat we recent hebben opgezet,

dat echt het Nederlandse actieplan uitvoert,

maar dus ook heel goed overzicht en contact heeft met alle partners.

Dus ja, daar zou ik beginnen.

Met de innovatie van vandaag zorgen we voor onze welvaart van morgen.

Met samenwerking maken we echt het verschil

voor een gezonde, veilige en duurzame toekomst.

(Het Nederlandse wapenschild. Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid. De logo's van de University of Groningen, faculty of science and engineering, Exergy, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO