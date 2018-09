De Prinsjesdag van Cheryl Eliazer

Medewerkers aan het woord

Prinsjesdag duurt voor Cheryl Eliazer, beleidsondersteunend medewerker bij Begrotingsbeheer, eigenlijk een aantal maanden. Want zo veel tijd kost het voordat ze uiteindelijk het lint om de Miljoenennota kan strikken. Daarna gaat ze genieten: ‘Het is echt een mooie dag. Een dag van het volk.’

Beeld: ©Ministerie van Financiën

‘Op Prinsjesdag zelf, in de ochtend, pak ik samen met de coördinator Miljoenennota Erik van der Weide het koffertje in. Dat is een heel ritueel, een symbolisch moment: Erik zet z’n duim op de knoop en ik maak een mooie strik. Echte samenwerking. Dat lint bleek eerder trouwens op te zijn, dus ik heb een nieuwe rol gekocht in een fourniturenzaak op de markt in Amsterdam. Daar hadden ze precies de goede kleur en afmetingen. Nu kunnen we er wel weer een paar jaar mee voort.’

Vriendelijk doch dwingend

‘Maar mijn werk voor Prinsjesdag start al voor de zomervakantie. Dan begin ik met de logistieke ondersteuning voor de ontwerpbegrotingen. Ik moet ervoor zorgen dat alle ministeries hun begrotingen tijdig aanleveren, zowel digitaal als fysiek. Ik bewaak strikt de deadline en termijnen. En als de deadline nadert en er is nog niets, doe ik navraag. De toon is dan heel belangrijk: vriendelijk doch dwingend. Maar we weten het altijd in goede banen te leiden hoor, want iedereen wil dat het allemaal goed komt. Dat schept een band.’

Pencorrecties

‘Als alle begrotingen binnen zijn, gaan de begrotingscoördinatoren van de Inspectie Rijksfinanciën (IRF) ze toetsen. Daarna gaat alles nog langs het Kabinet van de Koning en de Raad van State. Op dit moment krijgen we de drukproeven binnen, waar de IRF nog ‘pencorrecties’ in zet: de puntjes op de i. Ter plekke worden die correcties doorgevoerd, en dan zijn de Miljoenennota en begrotingen klaar voor het koffertje. Alles bij elkaar ben ik er dus wel een paar maanden mee bezig. Een hectische tijd, maar ook leuk en spannend werk. De samenwerking is ook heel mooi en ik heb er leuke collega’s bij de rijksoverheid door leren kennen.’