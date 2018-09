De Prinsjesdag van Julia Tieleman en Bas ten Dam

Medewerkers aan het woord

Als de Miljoenennota geschreven is verwacht je wel de nodige voldoening. Oké, de auteurs zijn nu relaxed, maar dat is niet het hele verhaal: er wordt vooraf maanden aan gewerkt, en bovendien is het met Prinsjesdag nog niet afgelopen. ‘Toch is het leuk dat je werk op die dag zo in de belangstelling staat.’

Bas: ‘De miljoenennota bestaat uit drie hoofdstukken: over de stand van de economie en overheidsfinanciën, over het beleid van het kabinet en over grote hervormingen en thema’s van de nabije toekomst: de arbeidsmarkt, de pensioenen, het klimaat.’

Julia: ‘We hebben dit jaar gekozen voor een wat andere opzet. Door de tabellen en boxen naar de bijlagen te verplaatsen is de hoofdtekst een derde kleiner geworden, en we hopen ook een stuk toegankelijker voor een breed publiek.’

Nieuwe standaard

Bas: ‘Die andere aanpak komt ook doordat we een nieuwe minister hebben. Dat geeft de kans om eens goed over je product na te denken; over hoe je een nieuwe standaard kunt zetten voor de komende jaren. Uiteindelijk hielden we ongeveer zestig pagina’s aan tekst over. Daarom zijn we dit keer ook al in maart begonnen: het kost net wat meer tijd om een andere opzet neer te zetten.’

Julia: ‘Die zestig pagina’s tekst zitten we natuurlijk niet met z’n vieren bij elkaar te verzinnen. Wij zijn de laatste schakel in het proces: we schrijven het beleid op dat door heel veel anderen bij de rijksoverheid gemaakt is; bij de departementen en uitvoeringsorganisaties en ga zo maar door.’