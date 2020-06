Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:

Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen.

Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.

Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Vakantie in eigen land kan. Vermijd drukte en denk eens aan andere regio’s of steden dan normaal bij het kiezen van de bestemming. Wie op reis gaat naar het buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden. Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op. Ken de regels in het land van bestemming, sluit een goede reisverzekering af en zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens uw verblijf veranderen.

Reizen binnen Europa

Per 15 juni zullen voor een aantal landen binnen Europa de reisadviezen van oranje naar geel gaan. Dat betekent dat de gezondheidsrisico’s in deze landen vergelijkbaar zijn met die in ons land en dat Nederlanders hier ook welkom zijn. Andere landen, waaronder Frankrijk en Spanje, moeten nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.

3 Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies: Zweden en het Verenigd Koninkrijk (omdat de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat) en Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn). Het streven is om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te maken. Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies.

Reizen buiten Europa

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. De reisadviezen voor landen buiten Europa en buiten het Caribische deel van het Koninkrijk blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis 2 weken in quarantaine te gaan.

Toeristen in Nederland

Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land mogen deze zomer naar Nederland komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Nederland heeft in Europees verband de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020 en wordt voor die datum in Europees verband geëvalueerd.

Bekijk de veelgestelde vragen over reizen en op vakantie gaan.

Besluit basisscholen

In de persconferentie van 3 juni bevestigde premier Mark Rutte ook dat de basisscholen per 8 juni weer voor 100 % open kunnen. Het eerder genomen besluit kan doorgaan omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen enkele belemmering is om het onderwijs weer volledig te hervatten.