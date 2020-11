210 miljoen voor extra hulp op school

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.

,,Het is goed dat de scholen zoveel mogelijk openblijven, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Vanwege corona is de druk op met name leraren en schoolleiders extra groot, bijvoorbeeld als hun collega’s in quarantaine moeten. Met dit geld willen we proberen verlichting te bieden in de klas,’’ zegt minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Extra personeel

Minister Van Engelshoven: “We zien dat de werkdruk van het personeel in het mbo de afgelopen maanden hoog is opgelopen. Het onderwijs in het mbo gaat zoveel mogelijk fysiek door, maar de anderhalve meter moet daarbij in acht genomen worden, waardoor er meer lessen gegeven moeten worden om alle studenten goed les te geven. Met deze financiële ondersteuning maken we het voor mbo-scholen mogelijk om extra personeel in te kunnen zetten en verlichten we de werkdruk.”

Lesuitval

Scholen en mbo-instellingen moeten vaker fysiek en afstandsonderwijs combineren, dat kan veel van de organisatie vergen. Ook moeten leraren vaker thuisblijven vanwege klachten of ziekte. Dat kan leiden tot meer lesuitval of zelfs het naar huis sturen van klassen of het sluiten van een instelling. Vooral voor kwetsbare leerlingen en studenten kan dat negatief uitpakken.

Ondersteuning

Met 210 miljoen euro extra krijgen scholen en mbo-instellingen een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor vervanging van bijvoorbeeld docenten. Vervanging is niet altijd makkelijk te vinden, vanwege het personeelstekort. Gebruikmaken van bijvoorbeeld regionale vervangingspools kan een oplossing zijn voor scholen. Ook kan de druk op leraren verlicht worden door meer ondersteunend personeel in de school. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het handhaven van de coronaregels op het gebied van schoonmaak of toezicht.

Bijlessen

De middelen komen per januari 2021 beschikbaar, schoolbesturen worden zo snel mogelijk over de spelregels geïnformeerd. Dit is een uitwerking van de zogenoemde coronabanen, die de minister van Sociale Zaken onlangs aankondigde. Eerder trok het kabinet al 282 miljoen euro uit om leerachterstanden in te lopen, bijvoorbeeld door extra bijlessen en zomerscholen. Van die regeling is goed gebruikgemaakt door scholen.