Koning spreekt diplomaten en medewerkers Buitenlandse Zaken over impact coronacrisis

Koning Willem-Alexander heeft gisteren gesproken met diplomaten en andere medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het videogesprek ging over de impact van de coronacrisis op hun werkzaamheden voor Nederland wereldwijd.

Tijdens het videogesprek werd onder meer ingegaan op de gezondheid en het welzijn van medewerkers en hun gezinsleden tijdens de coronacrisis, de reisbeperkingen waar medewerkers mee te maken kregen en de medische situatie in landen van plaatsing. Bij het gesprek, onder leiding van Paul Huijts, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waren medewerkers van de posten in Azerbeidzjan, India, Mali, Nieuw-Zeeland, Peru, Venezuela en Zimbabwe.

“Kapitein” op het ambassadeschip

In veel landen in Afrika zijn geen cijfers voorhanden over het aantal gevallen van corona. ‘Dat maakte de beslissing om de post wel of niet af te schalen vorig jaar extra lastig’, zegt Barbara van Hellemond. Zij is ambassadeur voor Zimbabwe, Zambia en Malawi en werkt in Harare in Zimbabwe.

‘We wisten niet wat er ging gebeuren. We werkten noodgedwongen thuis en ik moest samen met de collega’s in Den Haag beslissen of we collega’s van de post en hun gezinnen terug naar Nederland zouden sturen. Als ze hier ziek zouden worden, waren de slechte medische voorzieningen hier zeer waarschijnlijk ontoereikend. De posten in landen waar geen nationaal vaccinatieprogramma was, waren maar wat blij dat ze uiteindelijk vaccinaties toegestuurd kregen vanuit het ministerie in Den Haag; voor ons, de lokale collega’s én al onze gezinnen. De hele situatie heeft mij doen beseffen dat je als “kapitein” op een “ambassadeschip” echt verantwoordelijk bent voor de gezondheid van je collega’s, hun gezinnen en je eigen familie. Dat vond ik best een taaie les, maar wel één die hoort bij dit werk.’

Impact corona

Corona heeft een zeer grote impact gehad op diplomaten en andere medewerkers van Buitenlandse Zaken. Aan het begin van de crisis zetten zij zich dag en nacht in om zeker 50.000 Nederlanders die over de hele wereld gestrand waren, veilig terug naar huis te krijgen. Voor ambassademedewerkers zelf was het vaak niet mogelijk om te reizen en belangrijke momenten met familie of vrienden in Nederland bij te wonen. In sommige gevallen werden leden van één gezin noodgedwongen maandenlang van elkaar gescheiden.

Ondanks de vaak lastige situaties ging het “gewone” werk ook door. Dat beaamt Nathalie Lintvelt, ambassadeur in Lima voor de hevig door corona getroffen landen Peru, Bolivia en Ecuador. ‘Natuurlijk bestond ons werk aan het begin van de crisis vooral uit repatriëringen en vragen beantwoorden over reizen van en naar Nederland en Peru. Toch hebben we daarnaast vrijwel alles door kunnen laten gaan. Voor een niet al te grote economie als Peru, was het leuk om te zien dat juist de virtuele handelsmissies heel goed werkten. Bedrijven waren er erg over te spreken. Nu werken we inmiddels al wel anderhalf jaar thuis en krijgen de kinderen al die tijd thuisonderwijs. Alle collega’s van de post en hun families zijn inmiddels gevaccineerd en ik zou heel graag weer eens op veldbezoek gaan en mensen in persoon zien.’

150 diplomatieke vertegenwoordigingen

Nederland heeft ongeveer 150 diplomatieke vertegenwoordigingen over de hele wereld, waar in totaal ongeveer 3.000 medewerkers werken. Inmiddels dalen de coronacijfers in veel landen en is de vaccinatiecampagne in volle gang. In tal van landen is het coronavirus echter nog volop aanwezig. Medewerkers van de ambassades en posten helpen en ondersteunen Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland en komen op voor Nederlandse waarden, veiligheid en politieke belangen.