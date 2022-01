Open, tenzij: bijna alles open tot 22.00 uur

De meeste locaties in ons land gaan woensdag 26 januari weer open onder voorwaarden. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals kappers, openen vanaf morgen dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

Het aantal besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen door deze versoepelingen. Toch heeft het kabinet besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, deze grote stap verantwoord gezet kan worden. Want nog langer met maatregelen leven die ons dagelijks leven beperken, beschadigt ook onze gezondheid én de samenleving.

Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Algemene maatregelen en adviezen

Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur.

Houd overal 1,5 meter afstand.

Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.

Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.

Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer. En in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, bioscopen en de horeca. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als u zit, het mondkapje af kan.

Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, ook buiten. Bijvoorbeeld in drukke winkelstraten.

In alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht.

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s.

Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5m 2 , tot maximaal 1.250 personen per ruimte.

, tot maximaal 1.250 personen per ruimte. Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100% van de maximale capaciteit op 1,5 meter. Dit is circa 1/3 van de reguliere capaciteit.

Voor sport, evenementen, kunst en cultuur geldt binnen een maximum van 1.250 personen per ruimte.

Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.

Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.

Het thuiswerkadvies is ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.

Bekijk het korte overzicht van alle basisregels, maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen.

Quarantaine

Het quarantaineadvies verandert.

U hoeft niet meer in quarantaine na contact met een positief getest persoon als u

geen klachten hebt

EN:

een kind of leerling bent die naar de kinderopvang, het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs gaat; OF

een mbo- of ho-student onder de 18 jaar bent; OF

in overleg met uw werkgever hebt afgestemd dat u een werknemer in een essentieel bedrijfsproces bent en dat u voldoet aan de voorwaarden OF

langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad OF

korter dan 8 weken geleden positief bent getest.

Voor iedereen met klachten blijft gelden:

Blijf thuis en doe direct een zelftest.

Bij een positieve uitslag van de zelftest laat u zich zo snel mogelijk testen bij de GGD.

Bij een positieve uitslag van de zelftest gaat u thuis in isolatie.

In alle situaties geldt het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.

Kijk voor de actuele quarantaineregels in de Quarantainecheck. In verband met de benodigde tijd voor de uitwerking van het beleid en de implementatie ervan, kan de informatievoorziening van het RIVM en de GGD hier nog van afwijken.

Samen verder

Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Niemand wil dat over enkele weken de heropening moet worden teruggedraaid. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen bij het naleven van de algemene maatregelen en adviezen die nog wel gelden. Want alleen zo komen we samen verder.

Visuele toelichting door minister Kuipers

