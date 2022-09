Minister Hoekstra in gesprek met studenten ROC Mondriaan over vrede en veiligheid

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken moest op 5 september 2022 goed bij de les blijven. Op het ROC Mondriaan sprak hij met mbo-studenten van de school voor Orde en Veiligheid. Onder andere over de evacuatie uit Afghanistan en de oorlog in Oekraïne.

Vergroot afbeelding Beeld: © Kick Smeets

Hoekstra op bezoek

Naomi (student): ‘Het voelde eigenlijk heel normaal. Het is gewoon een hele rustige man.’ De sfeer zat er goed in tijdens deze speciale les van het vak Burgerschap op het ROC Mondriaan in Den Haag. Voor het bezoek van minister Hoekstra waren studenten van de opleidingen Orde en Veiligheid uit verschillende jaren aanwezig. Zij zijn onze toekomst bij Defensie, Koninklijke Marechaussee, handhaving en beveiliging.

Minister Hoekstra: ‘Wat jullie doen, opgeleid worden voor de veiligheid van alle 17 miljoen Nederlanders, en alle generaties die nog komen: ik vind het fantastisch dat jullie daar een bijdrage aan leveren.’

Buitenlandse Zaken en veiligheid

Wat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken eigenlijk te maken met de veiligheid in Nederland? ‘Veiligheid in Nederland heeft twee kanten,’ legde Hoekstra uit. ‘Aan de ene kant is onze veiligheid precies wat jullie doen: zorgen dat Nederlanders op straat, op school en in hun eigen huis gewoon beschermd zijn. Aan de andere kant moet je een land veilig houden van buitenaf. Door je landsgrenzen te beschermen en te zorgen dat er geen leger binnenvalt. Daar draagt onze diplomatie aan bij, en bijvoorbeeld de samenwerking binnen de NAVO en Europese Unie (EU).’

Oorlog in Oekraïne

Al snel kwamen Hoekstra en de studenten tot een gezamenlijke conclusie: ‘Het buitenland is helaas niet alleen maar vrolijk.’ Er werden veel vragen gesteld over de oorlog in Oekraïne. Bijvoorbeeld waarom Nederland Oekraïne blijft steunen, en militairen en goederen naar het oosten van Europa stuurt.

‘Dat doen we omdat de oorlog in Oekraïne ook gaat over onze vrede en stabiliteit,’ vertelde Hoekstra. ‘Daarom moeten we Oekraïne helpen en ervoor zorgen dat Poetin niet slaagt in zijn missie. Daarnaast is het belangrijk dat we laten zien dat we bereid zijn om het NAVO-grondgebied te verdedigen.’ Meer weten over hoe dat zit? Lees ook: wat doet de NAVO?

Minister Hoekstra: twee bezoeken aan Oekraïne

Minister Hoekstra bezocht dit jaar twee keer Oekraïne. Eenmaal vóór de oorlog, en eenmaal tijdens de oorlog. ‘In Kyiv zag ik meteen de grote verschillen,’ vertelde hij over zijn laatste bezoek.’ De kapotgeschoten huizen, overal militairen, er liggen zandzakken en wegblokkades. Standbeelden zijn ingepakt om ze te beschermen tegen raketinslagen. Maar aan de andere kant zie je dat het gewone leven toch weer doorgaat. Stelletjes lopen hand in hand over straat, mensen zitten gewoon weer bij de koffietent.’

Iedereen die ik in Oekraïne sprak, zei wel ergens: we gaan deze oorlog winnen.

‘Je hoort de verschrikkingen die mensen zijn aangedaan, en tegelijkertijd zie je een enorme vastberadenheid. Iedereen die ik in Oekraïne sprak, zei wel ergens: we gaan deze oorlog winnen. Zonder dat ik ernaar vroeg. Dat vond ik heel indrukwekkend.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Kick Smeets

Zorgen over de toekomst

De studenten van het ROC Mondriaan vertelden ook waar ze zich zorgen over maken. Bijvoorbeeld over het woningtekort en de stijgende prijzen. ‘Ik kan me voorstellen dat het in een normaal gezin onmogelijk gaat voelen om je kinderen te voeden,’ zei een van de studenten. Op Prinsjesdag (dinsdag 20 september) maakt het kabinet bekend wat de plannen zijn om Nederlanders te steunen.

Werken als minister van Buitenlandse Zaken

Wat vindt Hoekstra eigenlijk van het werk als minister van Buitenlandse Zaken? ‘Het werk dat ik doe, namens en voor Nederland,’ vertelde hij, ‘is een enorme verantwoordelijkheid en een grote eer. Je krijgt vaak te maken met lastige keuzes en moeilijke gesprekken. De situatie met Rusland is heel ingewikkeld, maar ook met andere landen op het wereldtoneel is het echt niet allemaal koek en ei. Dat maakt het een grote uitdaging.’

‘Van het werk dat ik doe krijg ik veel energie. En ik hoop dat jullie die energie ook vinden in het werk dat jullie gaan doen voor de veiligheid van Nederland.’

Opening van het academisch jaar

Op 5 september opende minister Hoekstra ook het academisch jaar van de Universiteit Leiden. In zijn toespraak stonden vrede en veiligheid ook centraal. Kijk de livestream terug (Universiteit Leiden) of lees de toespraak.

Minister Hoekstra in gesprek met Nederlanders

Wat er in de wereld gebeurt, heeft gevolgen voor de veiligheid en welvaart in Nederland. Minister Hoekstra gaat alle provincies langs om met Nederlanders te praten over buitenlands beleid: de plannen en afspraken die Nederland maakt over de uitdagingen in de wereld – en om te luisteren naar hoe Nederlanders daarover denken.

Op 9 mei 2022 sprak Hoekstra in Maastricht met 40 Nederlanders die deelnamen aan de burgerdialoog Kijk op Europa. Om te horen hoe zij de toekomst van de Europese Unie (EU) voor zich zien. Begin oktober gaat Hoekstra met Nederlanders in gesprek in Gelderland.