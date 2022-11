Mensenrechtentulp 2022: top 3 genomineerden

Er zijn nog drie kandidaten over voor de Mensenrechtentulp 2022: de prijs die het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks uitreikt aan internationale verdedigers van mensenrechten. Minister Hoekstra maakt dit jaar de winnaar bekend op 8 december.

Genomineerden Mensenrechtentulp 2022

Op 21 oktober werd de shortlist voor de Mensenrechtentulp bekendgemaakt. Er waren toen nog 10 kandidaten over. Een onafhankelijke jury heeft daaruit een top 3 gekozen. De overgebleven kandidaten zijn onder andere geselecteerd op basis van de maatschappelijke impact van hun werk en hun moed om zich, ondanks bedreigingen en aanvallen, in te zetten voor de bevordering van mensenrechten. Dit is de top 3 genomineerden voor de Mensenrechtentulp 2022:

Human Rights Center Viasna Human Rights Center Viasna is een mensenrechtenorganisatie die in 1996 werd opgericht tijdens massaprotesten tegen democratische oppositie in Belarus. Tegenwoordig zet Viasna zich in om de mensenrechtensituatie in Belarus te monitoren, en bewustwording voor democratie en mensenrechten te verspreiden. Ook komt de organisatie op voor burgers en politieke gevangenen. Sinds 2003 opereert de organisatie illegaal in Belarus.

Leng Ouch Leng Ouch zet zich al 22 jaar in voor onder andere mensenrechten en milieurechten in Cambodja. Door onderzoek naar misstanden en het blootleggen van corruptie maakt hij zich sterk voor bevolkingsgroepen die worden benadeeld door bedrijven of de overheid. Denk aan lokale gemeenschappen die door grootschalige ontbossing hun leefgebied verliezen.

Thai Lawyers for Human Rights Thai Lawyers for Human Rights is een organisatie die in 2014 is opgericht door een groep advocaten en sociaal activisten voor mensenrechten, twee dagen na de militaire staatsgreep in Thailand. De advocaten bieden pro-bono legale hulp aan mensen die worden getroffen door willekeur, of berecht vanwege het uitoefenen van hun civiele en politieke rechten. De organisatie zet zich ook in voor bewustwording onder de Thaise bevolking, en werkt nauw samen met andere mensenrechtenorganisaties en de VN.