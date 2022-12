Genomineerde mensenrechtentulp: Thai Lawyers for Human Rights Ministeries

Sinds de militaire coup in Thailand in 2014 geeft een groep mensenrechtenadvocaten juridische en procesbijstand aan burgers die willekeurig zijn opgepakt. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) is één van de drie genomineerden voor de Mensenrechtentulp 2022. Dit is hun verhaal.

Vergroot afbeelding Beeld: © Thai Lawyers for Human Rights

Wat is de Mensenrechtentulp? De Mensenrechtentulp is een prijs die het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks uitreikt aan een mensenrechtenverdediger of mensenrechtenorganisatie, om hen te steunen in het belangrijke werk dat zij doen. De winnaar krijgt de bronzen tulp en een geldbedrag van € 100.000. Dit bedrag en de internationale zichtbaarheid helpen de winnaar om het mensenrechtenwerk voort te zetten en verder uit te breiden.

Oprichting van Thai Lawyers for Human Rights

Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) is opgericht door een groep mensenrechtenadvocaten en sociale activisten, twee dagen na de Thaise militaire coup van 2014. Na die militaire staatsgreep werden het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering, evenals het recht op een eerlijk proces ernstig beknot. Veel burgers, waaronder pro-democratische activisten, werden in het hele land door militaire rechtbanken vervolgd. TLHR werd opgericht met het doel om gratis juridische en procesbijstand te bieden aan personen die willekeurig waren opgeroepen, gearresteerd en vastgehouden door het leger.

Bescherming mensenrechten en democratische ruimte

Sindsdien heeft TLHR het werk uitgebreid, met juridische en procesbijstand aan burgers en mensenrechtenverdedigers die zijn vervolgd voor het vreedzaam uitoefenen van burger- en politieke rechten. De organisatie verzamelt ook gegevens en documenteert mensenrechtenschendingen om het Thaise publiek en de internationale gemeenschap bewust te maken van de mensenrechtensituatie. Verder werkt TLHR samen met andere mensenrechtenorganisaties en de VN-mensenrechtenmechanismen om de mensenrechten in Thailand te bevorderen en te beschermen.

Volgens de database van TLHR zijn van 18 juli 2020 tot 30 juni 2022 ten minste 1.832 personen vervolgd wegens deelname aan politieke demonstraties en politieke uitingen in 1.095 gevallen, waaronder 282 minderjarigen onder de 18 jaar. TLHR heeft in het hele land ten minste 1.506 personen bijgestaan.

Intimidatie

Thai Lawyers for Human Rights heeft in toenemende mate te maken gehad met intimidatie en represailles voor het uitvoeren van haar werk. In augustus 2021 stonden naar verluidt 183 mensen, waaronder politici van de oppositie, pro-democratische activisten, mensenrechtenadvocaten en journalisten, op een observatielijst van de overheid. Op de lijst stonden ook die van TLHR's directeur Yaowalak Anuphan en procesmanager Pawinee Chumsri. Plaatsvervangend directeur Sirikan Charoensiri is eerder geïntimideerd en strafrechtelijke vervolgd in verband met haar werk als mensenrechtenadvocaat. Ze is de eerste Thaise advocaat die door Thaise autoriteiten is aangeklaagd voor opruiing, een aanklacht waarop een gevangenisstraf van 7 jaar staat.

Thai Lawyers for Human Rights maakt op 8 december kans op de Mensenrechtentulp. Er zijn nog drie genomineerden over.