Genomineerde mensenrechtentulp: Leng Ouch in Cambodja Ministeries

Leng Ouch zet zich al 22 jaar in voor onder andere mensenrechten en milieurechten in Cambodja. Door onderzoek naar misstanden en het blootleggen van corruptie maakt hij zich sterk voor bevolkingsgroepen die worden benadeeld door bedrijven of de overheid. Denk aan lokale gemeenschappen die door grootschalige ontbossing hun leefgebied verliezen. En dat is niet ongevaarlijk in het Zuidoost-Aziatische land dat bekendstaat als een van de gevaarlijkste plekken voor activisten. Ouch is één van de drie overgebleven genomineerden voor de Mensenrechtentulp 2022. Dit is zijn verhaal.

Wat is de Mensenrechtentulp? De Mensenrechtentulp is een prijs die het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks uitreikt aan een mensenrechtenverdediger of mensenrechtenorganisatie, om hen te steunen in het belangrijke werk dat zij doen. De winnaar krijgt de bronzen tulp en een geldbedrag van € 100.000. Dit bedrag en de internationale zichtbaarheid helpen de winnaar om het mensenrechtenwerk voort te zetten en verder uit te breiden.

Het werk van Leng Ouch

Ouch maakt zich hard voor het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en meer specifiek de rechten van inheemse gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van hun natuurlijke leefomgeving. Ontbossing en illegale houtkap in Cambodja vormen een ernstige bedreiging voor het toekomstperspectief van inheemse gemeenschappen.

Hij deed onderzoek naar de impact van frauduleuze massale plantageregelingen door buitenlandse particuliere investeringsmaatschappijen, bedrijven die met geweld land- en houtroof plegen en het verwijderen van de lokale bevolking van hun land zonder wettelijke basis of eerlijke compensatie voor het verlies van land. Ook heeft hij de corruptie en het wanbeheer binnen de Cambodjaanse regering onderzocht die volgens zijn onderzoek samenspannen met criminele houtkapbedrijven die hout illegaal op de markt brengen of naar het buitenland exporteren.

Geliefd en verguisd

Ouch strijdt onvermoeibaar voor mensenrechten en milieurechten en dat maakt hem geliefd onder betrokken jongeren, collega-activisten en -journalisten en (internationale) organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en natuurbehoud.

Anderzijds zorgt zijn activisme ook voor risico’s die hem persoonlijk bedreigen. Bedrijven met belangen in bosbouw, criminele organisaties actief in illegale houtkap en corrupte ambtenaren zijn allerminst blij met de aandacht die Ouch op hen richt en de misstanden die door hem worden blootgelegd. Ouch wordt door hen verguisd.

Strijdbaar

Ouch is zich bewust van de risico’s die hij loopt. In een interview zei hij ooit: “Ook al weet ik dat mijn leven en zelfs mijn gezin gevaar lopen, dat ik strafrechtelijk kan worden vervolgd en gearresteerd of vermoord, toch probeer ik het bos te redden.” Vanwege zijn moed en onvermoeibare inzet is hij genomineerd voor de Mensenrechtentulp 2022. Op 8 december is de uitreiking. Er zijn nog drie genomineerden over.