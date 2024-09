Met lef bouwen aan een mooier Nederland

Minister Barry Madlener en staatssecretaris Chris Jansen werken de komende jaren aan een mooier Nederland met uitstekende verbindingen op de weg, het spoor, over het water en in de lucht. Niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor onze bedrijven. Want Nederland is een doorvoerland en een goede economie is de basis van onze welvaart.

De goede en betrouwbare infrastructuur waar Nederland om bekend staat, is niet vanzelfsprekend. Het kabinet zet zich de komende jaren in om het onderhoud van de wegen, het spoor en de vaarwegen op orde te houden. Rijkswaterstaat en ProRail zullen fors meer werk verzetten.

Het kabinet stelt € 2,5 miljard euro extra beschikbaar voor nationale infrastructuur om (nieuwe) woningbouwlocaties bereikbaar te maken. In 2025 worden de plannen uitgewerkt waar woningbouw komt en hoe deze woonwijken bereikbaar worden gemaakt.



Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat): “Er is een groot woningtekort in Nederland en dit kabinet wil veel woningen bouwen. Die woningen moeten ook goed bereikbaar zijn. We stellen daarom 2,5 miljard euro extra beschikbaar voor infrastructuur en bereikbaarheid. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld wegen aanleggen naar nieuwe woonwijken. Dat doen we om te zorgen dat mensen hun boodschappen kunnen doen, familie kunnen bezoeken of naar de voetbalclub kunnen. Het gaat erom dat iedereen zijn of haar bestemming kan bereiken.”

Luchtvaart

Het kabinet is trots op Schiphol en de verbinding met de rest van de wereld. Trots op de economische waarde van Schiphol voor Nederland. Dit moet in balans zijn met de geluidshinder die omwonenden rond Schiphol ervaren. Het kabinet wil daarom de geluidsbelasting op korte termijn met 17% verminderen en op langere termijn met 20%. Daarnaast zet het kabinet in op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden en de regelgeving met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Ook komt er in 2025 meer duidelijkheid over de opening van Lelystad Airport.

Er wordt per 1 januari 2027 een gedifferentieerde vliegbelasting naar afstand ingevoerd. Dit betekent dat de lange afstandsvluchten met een hogere uitstoot zwaarder worden belast. Deze verhoging van de vliegbelasting levert 248 miljoen per jaar op. Bij de uitwerking wordt gekeken naar de effecten op onder andere emissies en de netwerkkwaliteit en hubfunctie van Schiphol.

Spoor

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de Lelylijn besluit het kabinet in overleg met de regio eind dit jaar op welke manier verder wordt gegaan met het project. Het kabinet gaat daarnaast aan de hand van de resultaten uit het onderzoek naar de Nedersaksenlijn met de regio bespreken hoe Groningen, Drenthe en Overijssel via het spoor beter kunnen worden verbonden.

Ook de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer vindt het kabinet belangrijk en wil dat project graag een stap verder brengen.

Het kabinet vindt dat belangrijke voorzieningen voor alle Nederlanders bereikbaar moeten zijn. Daarom wil het kabinet het openbaar vervoer in het landelijk gebied verbeteren. De inzet is dat belangrijke busverbindingen tussen dorpskernen blijven bestaan en het OV in heel Nederland betrouwbaar en betaalbaar is. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen voor slimme combinaties van OV op afroep, zoals de regiotaxi, met doelgroepenvervoer en deelmobiliteit.

De veiligheid in het openbaar vervoer moet worden vergroot, vooral voor de mensen die er werken. Personeel krijgt nu nog te vaak te maken met allerlei vormen van geweld en agressie tijdens hun werk. Daarom gaat staatssecretaris Chris Jansen samen met de OV-sector, het ministerie van Justitie en Veiligheid, decentrale overheden en de politie een plan maken en in kaart brengen welke maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen.



Staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat – Openbaar Vervoer en Milieu): “Veiligheid is een randvoorwaarde voor goed openbaar vervoer. Je moet als medewerker of reiziger zonder angst de bus, trein, tram of metro in kunnen stappen en ook rondom haltes en stations moet je je veilig voelen. Ik ga mij daarvoor inzetten en wil samen met alle partijen afspraken maken om de veiligheid te vergroten.”

Automobilisten

De maximumsnelheid op de snelwegen wordt daar waar het kan, verhoogd naar 130 kilometer per uur. Het kabinet komt dit jaar nog met een Actieagenda Auto, waarin de aanpak voor de invoering van 130 kilometer per uur wordt toegelicht. Tevens wordt er bekeken welke extra maatregelen nodig zijn om de trend van toenemende verkeerslachtoffers te keren.

Het kabinet vindt het belangrijk dat de belastingen eerlijk verdeeld wordt over elektrische auto’s en brandstofauto’s. Zo blijft autorijden betaalbaar en wordt het gebruik van de elektrische auto ondersteund om de afgesproken klimaat- en energiedoelen te halen. In het eerste kwartaal van 2025 presenteert het kabinet een plan voor de herziening van de autobelastingen en het bijbehorende mobiliteitsbeleid.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer elektrische vrachtwagens bijgekomen. Het is belangrijk dat er voldoende laadinfrastructuur beschikbaar is bij bedrijfsterreinen en op verzorgingsplaatsen om deze elektrische vrachtwagens te kunnen opladen. Het kabinet stimuleert de groei van laadinfrastructuur en kijkt naar hoe verzorgingsplaatsen verder kunnen worden aangepast om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen.

Het kabinet vindt het belangrijk dat de binnensteden voor ondernemers en (publieke) dienstverleners bereikbaar blijven. Daarom wordt gekeken hoe het instellen van zero-emissiezones voor stadslogistiek kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te regelen. Eind 2024 maakt het kabinet hierover afspraken met partijen en legt die vast in een nieuw convenant.

Water

Nederland moet zich beter voorbereiden op droge zomers, daarom wil het kabinet inzichtelijk maken waar waterbeschikbaarheid in warme zomers een probleem kan worden. Daarnaast wil het kabinet Nederland blijven beschermen tegen overstromingen. Eind 2025 worden nieuwe afspraken gemaakt over hoe de versterking van de dijken tijdig en voortvarend kan worden aangepakt. Ook lanceert het kabinet het hernieuwde programma Ruimte voor de Rivier, met maatregelen tegen het uitslijten van rivierbodems en voor het creëren van extra ruimte voor hoge rivierafvoeren.

Leefomgeving

Het kabinet wil de leefomgeving, en daarmee ook de gezondheid van de inwoners van Nederland, goed beschermen. In Europa wordt daarom gepleit voor strenge normen rond de uitstoot van schadelijke stoffen. Hiermee ontstaat ook een gelijk speelveld voor bedrijven. Nationaal maakt het kabinet afspraken en regelgeving voor bedrijven zodat onze lucht, bodem en water schoon en gezond blijven. Een stevig stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is hiervoor essentieel. Er wordt gewerkt aan de versterking van het VTH-stelsel milieu onder andere door de staatssecretaris meer instrumenten te geven om zijn stelselverantwoordelijkheid goed in te vullen. Daarvoor is een wetsvoorstel in de maak.

Circulaire economie

Circulaire maatregelen dragen bij aan de leveringszekerheid van grondstoffen. Het opnieuw gebruiken van spullen betekent immers dat je geen nieuwe grondstoffen nodig hebt. Het kabinet blijft, door middel van het Nationaal Programma Circulaire Economie, hierop inzetten. Bovendien biedt de circulaire economie kansen voor ondernemers. Het kabinet ondersteunt bestaande en nieuwe bedrijven. Tevens versterkt het kabinet de innovatiekracht van Nederland door in te zetten op circulair ontwerp, productie en businessmodellen.