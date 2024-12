Wat verandert er in 2025?

In 2025 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Minimumuurloon

Het minimumuurloon stijgt door indexatie. Het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat van € 13,68 naar € 14,06 bruto per uur. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste minimumjeugduurlonen. De minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Uitkeringen

Alle uitkeringen stijgen door indexatie. Het gaat onder andere om de Participatiewetuitkeringen (bijstand), IOAW, IOAZ, AOW, ANW, Wezenuitkering, Wajong, WW, IOW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet.

Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Ouders krijgen hogere vergoedingen als bijdrage in de kosten voor kinderen. Het gaat om de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Gezinnen met een inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200 krijgen een groter deel van de kosten voor kinderopvang vergoed. Als voorbeeld: een gezin met één kind op de opvang en een gezamenlijk inkomen van € 45.000 krijgt nu 87,3% van de kosten tot de maximum uurprijs terug. In 2025 krijgen zij 96,0% van de kosten tot de maximum uurprijs vergoed.

De maximum uurprijzen voor de kinderopvang gaan omhoog. Dit betekent dat de maximum uurprijs voor de dagopvang € 10,71 is, voor de buitenschoolse opvang € 9,52 en voor de gastouderopvang € 8,10.

Het kindgebonden budget gaat met maximaal € 75 per kind omhoog. De kinderbijslag stijgt door indexatie.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft 67 jaar.

Taaleis kinderopvang

Voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang geldt vanaf 1 januari een taaleis. Zij moeten minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Het gaat daarbij om spreken, gesprekken voeren en luisteren. De pedagogisch medewerkers voorschoolse educatie moeten niveau 3F ook beheersen voor leesvaardigheid.

Gratis schoolmaaltijden

Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook in 2025 gratis schoolmaaltijden. Ook in Caribisch Nederland wordt het programma van gratis schoolmaaltijden voortgezet.

Opheffing handhavingsmoratorium

De Belastingdienst gaat weer volledig handhaven op schijnzelfstandigheid. Bedrijven en organisaties die mensen als zzp’er inhuren voor werk dat niet zelfstandig wordt gedaan, maar waarbij iemand wordt aangestuurd, kunnen dan weer een boete en naheffingen krijgen. Door het arbeidsrecht weer volledig te handhaven wil de overheid uitbuiting tegengaan, zorgen voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven en de houdbaarheid van de sociale zekerheid waarborgen. Er geldt een overgangsperiode van 1 jaar waarin werkgevers en werkenden nog geen vergrijpboete krijgen als zij kunnen bewijzen dat zij stappen zetten tegen schijnzelfstandigheid.

Lage-inkomensvoordeel verdwijnt

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) dat werkgevers krijgen voor mensen met een laag inkomen vervalt per 1 januari.

Wijzigingen loonkostenvoordeel

Voor oudere werknemers en werknemers met een arbeidshandicap kunnen werkgever het loonkostenvoordeel krijgen. Voor oudere werknemers (56 jaar en ouder) wordt het loonkostenvoordeel stapsgewijs afgebouwd. Dat houdt in dat het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd (per 1 januari 2025) en afgeschaft (per 1 januari 2026). Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het loonkostenvoordeel wel gewoon gelden.

Daarnaast worden vanaf de criteria verruimd van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap. Met de verruiming komen werkgevers in meer gevallen in aanmerking voor loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in het bedrijf.

WW-premie en overwerk

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan omlaag bij grote vaste contracten. Om werkgevers flexibiliteit te bieden, mag een werknemer 30 procent overwerken naast de uren van het vaste contract. Als een werknemer, naast het vaste aantal uren, gemiddeld meer dan 30 procent overwerkt, geldt voor dat hele jaar het hoge WW-tarief met terugwerkende kracht. De grotere arbeidscontracten waarbij een werknemer gemiddeld 35 uur of meer per week werkt zijn van deze regel uitgezonderd. Deze uitzondering wordt verruimd naar contracten met gemiddeld meer dan 30 uur per week.

Transitievergoeding

Door indexatie gaat de transitievergoeding bij ontslag omhoog. De vergoeding is in 2025 maximaal € 98.000.

Caribisch Nederland

Het wettelijk minimumloon, de uitkeringen en kinderbijslag op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden verhoogd vanwege de prijsontwikkeling in 2024. Voor Bonaire stijgt het minimumloon met 2,5% naar $ 10,35 per uur, op Sint-Eustatius met 3,1% naar $ 10,41 per uur en op Saba met 2% naar 10,30 per uur. AOV-gerechtigden met een volledige opbouw ontvangen vanaf januari 2025 $ 1.525 per maand op Bonaire, $ 1.534 op Sint-Eustatius en $ 1.517 op Saba. Daarnaast worden de onderstand en andere uitkeringen ook aangepast. Ook de kinderbijslag gaat omhoog. Ouders en verzorgers ontvangen voortaan $ 231 per maand per kind op Bonaire, $ 223 op Sint-Eustatius en $ 230 Saba. Om werkgevers tegemoet te komen bij de hogere loonkosten door de verhoging van het wettelijk minimumloon in 2024, gaan de werkgeverspremies per 1 januari 2025 met 1,6% omlaag.