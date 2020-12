Naar Spanje emigreren tijdens de lockdown: ‘De eerste poging strandt’

Boudewijn Vink en zijn vrouw Eva staan op het punt om naar Valderrobres te emigreren als Spanje de grens sluit in de strijd tegen corona. Snel regelt Boudewijn een document bij de Nederlandse ambassade in Madrid, waarin staat dat dit een noodgeval betreft: in Nederland heeft het stel geen huis meer.

Bij de tolpoort staat een agent met een machinegeweer onder zijn arm. Na 25 uur rijden zijn Boudewijn en Eva bijna bij hun huurhuis in Valderrobres. Vanuit dit middeleeuwse stadje tussen Barcelona en Valencia willen ze een ecolodge opzetten. Als Boudewijn bij de afslag pionnen op de weg ziet, beseft hij dat het foute boel is. De blijdschap over het soepele passeren van de grens verdwijnt als ze ter hoogte van Barcelona alsnog worden aangehouden. Boudewijn draait zijn raampje omlaag en overhandigt de papieren. Een dag voor vertrek hoorde hij dat Spanje de grens zou sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Via de Nederlandse ambassade in Madrid regelde hij een officieel document waarin staat dat het een noodgeval betreft: het stel heeft hun huis in Alphen aan den Rijn verkocht en huurt nu een huis in Spanje. ‘De Nederlandse ambassade in Madrid hielp ons snel, maar garanties kunnen ze niet geven.’ Officieel worden alleen Spanjaarden en residenten doorgelaten – en resident zijn ze nog niet. Met dat in het achterhoofd wilden ze de gok toch wagen.

Caravan als kattenparadijs

Achter hun bestelwagen hangt een 42 jaar oude caravan, omgebouwd tot kattenparadijs. Zo kunnen hun twee poezen de lange reis comfortabel doorbrengen. ‘Misschien niet zo handig’, zegt Boudewijn achteraf, want toerisme is tijdens de lockdown niet toegestaan. Boudewijn probeert in zijn allerbeste Spaans nog uit te leggen dat de caravan is bedoeld voor de katten en niet om vakantie in te vieren. ‘Maar de grenscontroleur neemt niet eens een kijkje. Hij heeft er geen enkele boodschap aan dat we al 25 uur onderweg zijn. Onvermurwbaar geeft hij ons een stempel. Grensgeweigerd.’

Lobbyen bij de Spaanse autoriteiten Zo strandt de eerste emigratiepoging. Vermoeid besluit het stel terug te keren. Hun back up plan: kamperen op een kilometer afstand van hun oude huis. Ook in Nederland is toerisme niet de bedoeling tijdens de lockdown, maar voor vertrek heeft Boudewijn de wethouder benaderd met de vraag of ze in geval van nood mogen overnachten op de camping. Vanuit de lekkende caravan deelt Boudewijn zijn ervaringen met andere Nederlanders die ook op het punt staan om naar Spanje te emigreren. In de Facebookgroep ‘Naar Spanje of niet’ komen veel vragen binnen. De ambassade onderhoudt via Boudewijn intensief contact met de groep aspirant-emigranten en lobbyt ondertussen bij de Spaanse autoriteiten voor elf speciale gevallen, onder wie Boudewijn en Eva. Net als daar schot in komt, gaan de Spaanse grenzen open.

Overwoekerde ezelpaadjes Op 21 juni vertrekken ze voor de tweede keer met hun huisraad naar Spanje. Dit keer kunnen ze wel doorrijden naar hun huurhuis. Maar zoals het klassieke ‘Ik vertrek’-verhaal betaamt, komen ze ook bij aankomst voor verrassingen te staan. Boudewijn: ‘Ons huurhuis had onder water gestaan, overal was schimmel en het gras stond tot bijna twee meter hoog. Maar we zijn dolblij om op onze bestemming te zijn.’ Enthousiast gaat het stel aan de slag met de renovatie van het stenen huisje tot gastenverblijf en het vrijmaken van overwoekerde ezelpaadjes, zodat gasten straks kunnen wandelen. ‘We creëren zitplekjes met uitzicht. Maximaal twee gasten kunnen hier straks terecht om hun leven letterlijk te bekijken vanaf een berg.’ Eva is psycholoog, Boudewijn personal trainer en gewichtsconsulent. Ecolodge Casa Calma gaat coaching aanbieden, zodat gasten tijdens hun verblijf helemaal tot rust komen.

Kerstboomlichtjes in de olijfboom

Door de coronacrisis kunnen familie en vrienden niet langskomen om mee te helpen met klussen, ‘Maar het heeft ook wel iets om onze droom echt met zijn tweeën te realiseren. Het enige lastige van de coronacrisis? Doordat iedereen een mondkapje draagt, kun je niet liplezen. Spaans leren gaat wat lastiger.’ Deze winter vieren Boudewijn en Eva voor het eerst kerst op hun berg. In een van de verhuisdozen vonden ze kerstboomlampjes. ‘Die lichtjes hebben we in een olijfboom gehangen. In onze grote buitenkookpot gaan we een stoofpot maken. Heerlijk.’

