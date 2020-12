‘De quarantaine begint als je op het vliegveld aankomt’

Ondanks dat de coronapandemie in China is begonnen, voelt Sunita Biharie, consulair medewerker van de ambassade in Peking, zich veilig. ‘De impact van corona op werk en privéleven is groot. Mijn dochter heb ik al sinds mei niet meer gezien.’

Als consulair medewerker houdt Sunita zich sinds 2016 bezig met visumaanvragen van Chinezen die naar Nederland reizen. Zoals zakelijke reizigers, familiebezoeken en toeristen. Andere consulaire taken, zoals het ondersteunen van Nederlanders die in China in de problemen komen, legalisaties en consulaire verklaringen, behoren ook tot haar takenpakket.

Impact op werk

‘De impact van corona is groot. Mijn normale werkzaamheden liggen praktisch stil. De grote aantallen Chinezen die voor werk of als toerist naar Nederland reizen, zijn er nu niet. Het aantal aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) is daarentegen iets gestegen, waardoor het accent is verschoven van visa naar mvv’s. Een van de uitzonderingen voor het verlenen van visa zijn die voor lange-afstandsrelaties. Chinezen die kunnen aantonen een relatie te hebben met een Nederlander komen daarvoor in aanmerking.’

Online cursussen

‘Op 13 maart reisde ik voor vakantie naar Nederland. Mijn man en zoon waren daar al sinds 2 februari. Mijn dochter studeert in Nederland sinds de zomer van 2019. Op 15 maart sprak minister-president Rutte het land toe over het coronavirus. En op 28 maart sloot China de landsgrenzen. Toen zaten we dus vast. Aangezien ik niet op afstand kan werken, ben ik online cursussen voor het werk gaan volgen. Nuttig, normaal heb ik daar nooit echt tijd voor, maar ik was wel heel blij toen begin mei het bericht kwam dat we weer terug konden.’

Twee weken quarantaine

‘In tegenstelling tot Nederland is er in China geen sprake van een 'advies' om in quarantaine te gaan als je uit het buitenland komt. Hier zit je verplicht 14 dagen thuis of in een hotel als je geen toestemming hebt van het buurtcomité. Inmiddels moet iedereen verplicht 14 dagen in een aangewezen quarantaine hotel verblijven.’

‘De quarantainemaatregelen beginnen zodra je op het vliegveld landt. Het vliegtuig waarin mijn man, zoon en ik eind mei zaten, werd naar een speciale terminal geleid. Hier werden wij opgewacht door luchthavenpersoneel dat van top tot teen was uitgerust met beschermende kleding, veiligheidsbrillen en handschoenen. In de twee uur die volgden moesten wij een app installeren, zoals de coronamelder in Nederland, werden wij in twee teststraten getest en is regelmatig onze temperatuur gemeten. Dat was best nog even spannend omdat mijn zoon het altijd warm heeft en na een lange vlucht zijn temperatuur hoog was. Na drie metingen kreeg hij gelukkig groen licht.’

‘Via de achteruitgang moesten wij het vliegveld verlaten. Bij de bus kregen wij onze koffers en werden wij naar een hotel gebracht. Daar werden we besproeid met een desinfectiemiddel. Wat voor goedje dit was, zal ik nooit weten. In het hotel kregen we alle drie een eigen kamer. De volgende dag mochten we naar huis waar we de resterende 14 dagen in quarantaine zaten. We mochten niet eens in de tuin van onze compound zitten. De boodschappen bestelden we online, die werden tot aan de deur bezorgd.’

Veilig gevoel ‘Sinds we terug zijn, heb ik me geen moment onveilig gevoeld. In Peking gaat het goed. In deze stad van vijfentwintig miljoen inwoners zijn alleen hele lokale lockdowns geweest. Bars, clubs en sportscholen zijn wel een tijdje dicht geweest. En veel mensen werkten vanuit huis. Mochten wij niet. De bevolking volgt alle regels gezagsgetrouw op. De app die iedereen op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, wordt intensief gebruikt. Je kwam geen restaurant of supermarkt binnen zonder dat werd gecontroleerd of de app wel een groen scherm toont. Zulke controle kunnen we ons in Nederland bijna niet voorstellen, maar het is wel effectief geweest en er is nu weer meer mogelijk.’

Dochter sinds mei niet gezien

‘Mijn dochter heb ik sinds mei niet meer gezien. Dat gaat dit jaar ook niet meer gebeuren. Als zij hierheen komt, moet zij twee weken in quarantaine. Zo lang kan zij niet van haar studie in Nederland wegblijven. Wij kunnen ook niet naar Nederland want dan moeten we bij terugkomst weer in quarantaine. De school van mijn zoon raadt zelfs een extra week quarantaine aan. Zoveel lessen kan hij niet meer missen van zijn voorlaatste IB-jaar.’

Vakantie in China

‘Tijdens de feestdagen gaan we in China op vakantie. Het wordt waarschijnlijk Hainan, een tropisch eiland in de Zuid-Chinese Zee. De kans is groot dat we veel collega’s tegenkomen. Het is namelijk een populaire bestemming en een van de plekken die nu veilig te bereizen is. Maar dat wordt vast gezellig. Dit wordt de eerste keer Kerst en Oud en Nieuw zonder mijn dochter. Ze wordt 20 jaar op Nieuwjaarsdag. Dan gaan we maar facetimen en proosten op een beter jaar!’