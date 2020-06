‘Op zo’n moment zie je hoe belangrijk contact is’

Sabrina Benschop is consulair medewerker in Santo Domingo. Zij houdt contact met mensen uit ons koninkrijk die in de Dominicaanse Republiek in de gevangenis belanden. Dat doet ze vanwege het coronavirus nu vanuit huis. Ook op afstand is haar werk soms spannend. ‘Ik dacht dat hij belde voor wat informatie. Maar op de achtergrond hoorde ik veel lawaai’.

‘In totaal zijn er verdeeld over gevangenissen in het land zo’n 60 gevangenen uit ons Koninkrijk. De Dominicaanse Republiek is een hartstikke mooi land om in te wonen, maar de omstandigheden in gevangenissen zijn niet ideaal. Tijdens een pandemie behoren gedetineerden tot de meest kwetsbare groepen. Social distancing en om de haverklap handen wassen is voor hen niet weggelegd.

Zeep

Door het binnenlands reisverbod kunnen we de gevangenissen niet meer bezoeken. Voor dat inging heb ik met mijn collega Alci alle gedetineerden hun financiële bijdrage gebracht. Omdat ze zelf geen toegang hebben tot het geldverkeer krijgen zij iedere maand contant een vast bedrag om bijvoorbeeld tandpasta of medicijnen te betalen. Waar dat lukte – ondanks de strenge maatregelen die er toen al waren - lieten we ook een folder achter met informatie over het coronavirus. En een paar stukken zeep.