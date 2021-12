Ministeries

Singapore: een kleine maar belangrijke stadsstaat

Singapore heeft het landoppervlak van de Noordoostpolder, maar het economisch en strategisch belang van deze stadsstaat zijn enorm. Meer dan achttienhonderd Nederlandse bedrijven zijn er gevestigd. Ambassadeur Margriet Vonno benadrukt dat Singapore aan veel meer werkt dan alleen economische relaties. 'Als ambassadeur wil ik benaderbaar zijn. De behoefte aan echt contact is sinds mijn ziekte - ik kreeg anderhalf jaar geleden borstkanker - alleen maar sterker geworden.'

Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken / ambassade Singapore

Wat is het grote verschil tussen het leven in Nederland en Singapore?

‘Het eerste wat ik opmerkte toen ik hier aankwam was het warme en vochtige klimaat; het vochtige weer hangt als een klamme deken om je heen. Dit maakt dingen als fietsen naar het werk moeilijk, ondanks dat er wel redelijk wat fietspaden zijn.’

‘Wat me opviel toen ik voor het eerst hier kwam is dat alles zo waanzinnig goed is georganiseerd, zoals het openbaar vervoer. De chaos die op sommige plekken in Azië het straatbeeld domineert, heb je hier niet. Er is veel hoogbouw, maar ook veel groen in en rond de stad. Singapore wordt daarom wel vaker ‘City in a Garden’ genoemd.’

De begroeting in Singapore is: 'Heb je al gegeten?'

‘Wat ik leuk vind, is dat je met Singaporezen altijd over eten kan praten. Men begroet elkaar hier met: ‘heb je al gegeten?’. Eten speelt een belangrijke rol in de Singaporese cultuur. De Nederlandse keuken is hier ook vertegenwoordigd; er is hier een Nederlandse snackbar, en ook een sterrenrestaurant met een Nederlandse chef.’

Hoe is het werk voor de ambassade de afgelopen tijd vergaan, sinds de komst van het coronavirus?

‘In maart 2020 gingen we in lockdown en die is hier behoorlijk streng. Het was voor mij persoonlijk om nog een reden een heftige tijd. In januari was bij mij borstkanker geconstateerd. Het begin van mijn behandelingen viel samen met de lockdown. Ik heb dat jaar 27 keer chemotherapie gehad en ben deels blijven werken. Dat wilde ik zelf; het werk was een medicijn.’

‘We maakten in die tijd veel filmpjes om te communiceren met Nederlanders in Singapore. Als ik die nu terugkijk vind ik mezelf best stoer, zoals ik daar sta, met mijn bijna kale hoofd. En ik was best wat afgevallen. Het grappige is dat ik juist veel reacties kreeg van mensen die me zo mooi kwetsbaar vonden. Hoe het nu gaat? Ik ben ‘schoon’, zoals dat heet, en voel me goed.’

‘We zijn door de komst van corona begonnen met online bijeenkomsten over de regels omtrent reizen en visa. Ik merk dat dat goed werkt. Voor veel mensen wordt hierdoor veel duidelijker wat een ambassade doet. Sowieso vind ik dat ambassadeurs dat inzichtelijk moeten maken.’

Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken / ambassade Singapore Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar Singapore en Nederland aan werken? ‘Nederland en Singapore lijken op elkaar: allebei hebben we een klein grondgebied en een open economie. De Rotterdamse haven is de poort naar Europa, Singapore heeft dezelfde functie voor Azië. Meer dan achttienhonderd Nederlandse bedrijven zijn gevestigd in Singapore. Veel startups, maar ook de Aziatische hoofdkantoren van multinationals als Heineken en Philips.’ ‘Digitalisering is een ander belangrijk onderwerp dat de afgelopen jaren heel belangrijk is geworden. We werken aan cybersecurity en hebben verschillende blockchain projecten. Artificial intelligence inzetten in de zorg is nog zo’n voorbeeld.’

Singapore is van oudsher een economische ambassade, is dat nog steeds zo?

‘Dat klopt, maar we zien dat door verschuivingen in geopolitieke verhoudingen de Nederlandse en Europese politieke belangen in de Indo Pacific steeds belangrijker zijn. Dat is ook steeds meer een focus voor de ambassade.’

‘Zowel Nederland als Singapore hebben ambitieuze doelen met betrekking tot voedselsystemen en voedselzekerheid. Daarom werken we ook nauw samen op het gebied van agrifood en urban farming. Eigenlijk heeft bijna alles waar we aan werken te maken met innovatie en de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering. Deze onderwerpen maken het werk afwisselend. Ik zie iedereen hier langskomen; bedrijven maar ook alle Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen zoals TNO.’

'In mijn columns voor een huis-aan-huisblad maak ik altijd een vergelijking tussen mijn geboorteplaats Kampen en Singapore, tussen Europa en Azië.'

Waar ben je trots op?

‘Op veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld dat we als ambassade werken aan meer diversiteit in ons personeelsbestand. We zijn een mix van Singaporezen en Nederlanders met heel verschillende achtergronden.’

‘Ik vind het mooi dat ik als ambassadeur een soort 'burgemeester-rol' voor de Nederlandse gemeenschap hier vertolk. Singapore is eigenlijk net een dorp waar men elkaar helpt en de ambassade speelt hier een rol in. We hebben hier een Hollandse Club, de grootste Nederlandse basisschool buiten Nederland met ongeveer 300 leerlingen, een Nederlandse kamer van koophandel, en een Nederlandse liefdadigheidsorganisatie.’

‘Verder is duurzaamheid ook een onderwerp waar ik veel passie voor heb. En duurzaam doen begint bij jezelf. De ambassade heeft een hybride auto. Als we een boom weghalen in de tuin van de residentie, dan komt er een nieuwe voor terug. In de tuin leven prachtige dieren, kaketoes en neushoornvogels en ook een paar giftige slangen. Die gunnen we hun eigen territorium. En, heel bijzonder, we hebben sinds kort een civetkat op zolder. Die laten we daar leven.’

'Als ambassadeur wil ik toegankelijk zijn en ook kwetsbaar, in de zin dat ik eerlijk wil zijn over wat ik als regeringsvertegenwoordiger wel en niet kan.'

Hoe maak je zelf het werk van de ambassade zichtbaar?

‘Het werk dat ik doe is ver weg van Nederland, maar het levert Nederland veel op. Dat wil ik duidelijk maken. Als diplomaat en ambassadeur wil ik toegankelijk zijn, benaderbaar en ook kwetsbaar. Kwetsbaar in de zin dat ik eerlijk wil zijn over wat ik als regeringsvertegenwoordiger wel en niet kan. Die behoefte aan eerlijk contact was er al. Door mijn ziekte is het alleen maar sterker geworden.’

‘Sinds een aantal jaar heb ik een column in een huis-aan-huisblad in Kampen, waar ik vandaan kom. Ik leg in die columns altijd een vergelijking tussen Kampen en Singapore, tussen Europa en Azië. Eens schreef ik erover dat ik nu Chinees leer en dat het zo moeilijk is om een nieuwe taal te leren. Toen kreeg ik hele leuke reacties van Turkse Nederlanders uit Kampen die dat herkenden.’

Wat wil je het komende jaar nog bereiken?

‘Mijn favoriete plek in Singapore zijn de Gardens by the Bay. Dit is een prachtig futuristisch park vol zeldzame bloemen en planten, aangelegd op 'gewonnen' land. Elk jaar hebben zij een speciale tulpententoonstelling met een ander thema. Wij zouden vorig jaar een tentoonstelling met een Nederlands thema krijgen, maar de pandemie stak daar een stokje voor. Ik hoop dat we komend jaar alsnog de mogelijkheid krijgen.’

‘Verder kijk ik uit naar de festiviteiten rondom de publicatie van de biografie van Albert Winsemius komend jaar. Winsemius heeft een belangrijke rol gespeeld in de economische ontwikkeling van Singapore en blijft een prominente rol spelen als verbinder tussen de twee landen.’