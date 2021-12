Ministeries

Podcast Vluchtnummers: ‘Onze familie werd achtervolgd’

‘Ik voel me schuldig’, vertelt Rasha el Husain. ‘Mijn ouders hebben alles weggegooid om mij, mijn broertje en zusje te beschermen.’ Rasha is 11 jaar als zij Syrië moet verlaten en naar Nederland vlucht samen met haar vader, broertje en zusje. Ruim 7 jaar later spreekt ze in de podcast Vluchtnummers met Ikenna Azuike over het opbouwen van een nieuw leven. Welke muziek gaf haar moed en houvast?

Wereldwijd zijn er 26 miljoen vluchtelingen – meer dan ooit geregistreerd - die net als Rasha hun land moeten ontvluchten. Door oorlog, conflict en vervolging is het voor veel vluchtelingen niet meer veilig in hun eigen land. In de podcastserie Vluchtnummers vertellen mensen die zijn gevlucht aan de hand van muziekfragmenten hun persoonlijke, aangrijpende en soms ontroerende verhaal. De podcast is een samenwerking tussen UNHCR NL, Stichting Vluchteling en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Niet meer veilig

Op 11-jarige leeftijd moet Rasha vluchten. Het is voor haar familie niet meer veilig in Syrië. Samen met haar vader, broertje en zusje vlucht ze naar Nederland. Haar moeder is al eerder naar Nederland vertrokken. ‘We werden achtervolgd als familie’, vertelt Rasha. Haar moeder schreef het scenario voor een Syrische televisieserie die corruptie in het hoger onderwijs aankaartte, waardoor Rasha en haar familie op de zwarte lijst van de Syrische geheime politie komen.

Het openingslied van de televisieserie brengt Rasha terug naar de spannende tijd in Syrië. Rasha vertelt dat ze niet open mochten doen als er geklopt werd en dat haar moeder een vluchtplan had klaarliggen. ‘Mijn moeder had drie waslijntouwen’, vertelt Rasha. ‘Ze had mij geleerd hoe ik mijzelf en mijn broertje en zusje daaraan kon binden, zodat we uit het raam naar beneden konden zakken.’

Nederlandse Boyband

In Nederland moet Rasha naar een nieuwe school, een andere taal leren en een nieuw bestaan opbouwen in een voor haar vreemd land. De muziek van B-Brave, een Nederlandse boyband, hielp haar om zich thuis te voelen en de taal te leren. ‘Het gaf me een gevoel van Nederlands zijn. Ik kon mij verbinden met de Nederlandse buurmeisjes en buurjongens op straat.’

Voor haar ouders was het niet gemakkelijk om hun plek te vinden, vertelt Rasha. Ze vertelt in de podcast over haar vader: ‘Ik miste hem vroeger omdat hij altijd op zijn werk was. Ik zag hem bijna nooit.’ Nu hij niet als professor aan de slag kan is dat anders, geeft Rasha aan. ‘Ik ging naar school en dan lag hij te slapen. En kwam ik terug zat hij op de bank, want hij kon niets anders.’

Rasha vindt het lastig voor haar ouders en draagt een schuldgevoel voor wat zij hebben moeten achterlaten. ‘Ik weet 100% zeker dat als zij geen kinderen hadden gehad en niet verantwoordelijk waren voor ons leven, dan waren ze daar gebleven om te vechten tot hun laatste adem.’

Perspectief in de regio

Net als voor Rasha en haar familie is het voor veel andere mensen niet meer veilig in hun eigen land. Het ministerie van Buitenlande Zaken draagt bij aan verbeterde opvang en bescherming van vluchtelingen in hun regio van herkomst.

Het ministerie werkt hiervoor samen in het door Nederland opgezette PROSPECTS-partnerschap. Dit is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Finance Corporation (IFC), International Labour Organisation (ILO), United Nations Children’s Fund (UNICEF) en de World Bank.

Samen met lokale overheden en bedrijven investeren de PROSPECTS-partners in bescherming, onderwijs en werkgelegenheid voor vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen. Hiermee draagt Nederland bij aan het toekomstperspectief van vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen. Tot 2023 investeert het Prospects partnerschap €500 miljoen in perspectief voor vluchtelingen in Irak, Jordanië, Libanon, Egypte, Oeganda, Kenia, Soedan en Ethiopië.

Podcast Vluchtnummers

Beluister het hele verhaal van Rasha en haar familie in de eerste aflevering van Vluchtnummers: Beluister Vluchtnummers via Spotify

Beluister Vluchtnummers via Apple Podcast