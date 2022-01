Ministeries

Podcast vluchtnummers: ‘Niemand kreeg een zwemvest, want ook die nemen ruimte in’

Op 17-jarige leeftijd vlucht Abdulaal Hussein uit zijn thuisland Soedan. Door Abdulaals politieke betrokkenheid is het niet langer veilig voor hem om in Soedan te blijven. In een rubberboot maakt hij de oversteek vanuit Libië naar Europa. In de podcast Vluchtnummers spreekt hij met Ikenna Azuike. Welke muziek gaf hem moed en houvast tijdens zijn vlucht?

Wereldwijd zijn er 26 miljoen vluchtelingen – meer dan ooit geregistreerd - die net als Abdulaal hun land moeten ontvluchten. Door oorlog, conflict en vervolging is het voor veel vluchtelingen niet meer veilig in hun eigen land. In de podcastserie Vluchtnummers vertellen mensen die zijn gevlucht aan de hand van muziekfragmenten hun persoonlijke, aangrijpende en soms ontroerende verhaal. De podcast is een samenwerking tussen UNHCR NL, Stichting Vluchteling en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beluister de podcast Vluchtnummers via Spotify, Apple Podcast en Google Podcasts.

Per ongeluk naar Nederland

Abdulaal was al jong politiek actief. Als lid van de rebellenbeweging Sudan People's Liberation Movement (SPLM) zette hij zich af tegen het onvrije bewind in Soedan. ‘We wilden vrijheid en geen religie in de regering, vertelt Abdulaal over SPLM. Als de leider van SPLM in 2011 gouverneur wordt en meer invloed krijgt, vallen de troepen van Omar al-Bashir binnen en belandden veel van Abdulaals partijleden in de gevangenis. ‘Mijn broer is opgepakt en in de politieke gevangenis gezet’, vertelt Abdulaal. ‘Mijn familie was in shock. We dachten: hij gaat dood. Ze gaan hem gewoon vermoorden.’

Abdulaals broer kwam door veel geld te betalen uiteindelijk toch vrij en vluchtte naar Frankrijk. Maar voor Abdulaal blijven de zorgen over zijn eigen veiligheid groeien. ‘Wat als ik ook opgepakt wordt?’ Abdulaal besluit zijn land te verlaten en reist met een rubberboot van Libië naar Europa. ‘De boot was voor 25 mensen gemaakt’, denkt Abdulaal. ‘Maar er zaten ongeveer 135 mensen op de boot. Je hebt honger en dorst en het is heel erg warm.’ Het was heel krap op de boot, daardoor kon Abdulaal soms niet eens blijven zitten. ‘En niemand kreeg een zwemvest, want ook die nemen ruimte in.’

Het lukt Abdulaal om de oversteek te maken naar Italië. Vanuit daar reisde hij met de trein verder naar Brussel, waar een behulpzaam lijkende man betaalde voor een treinticket naar Engeland. ‘Ik dacht dat ik in Engeland was, maar die man had een verkeerd kaartje voor mij gekocht. Een kaartje van 12 euro en de rest van het geld had hij in zijn eigen zak gestopt.’ Zo belandt Abdulaal, in plaats van in Engeland, in het Nederlandse Roosendaal.

Soedanees, Nederlander of allebei?

In Nederland wordt Abdulaal opgevangen in een asielzoekerscentrum. Hij wordt daar gevraagd om mee te werken aan een theatervoorstelling en ontdekt zijn liefde voor theater. ‘In het theater ben je vrij om te spelen en kun je helemaal opgaan in een ander personage of persoon, dat is wel heel fijn.’

Door zijn ervaringen in het theater krijg Abdulaal ook de kans om op het podium te staan met verschillende Nederlandse artiesten. In de podcast zingt hij een lied dat hij eerder samen met Stef Bos heeft gezongen: ‘Ik woon niet waar ik ben geboren, er schuilt een vreemdeling in mij. Die ergens thuis zou willen horen. En soms ik zelf buitensluit.’ Abdulaal herkent zichzelf in dit lied. ‘Dit liedje gaat letterlijk over mij. Want soms spreek ik de taal niet zo goed of uit ik emoties niet op een Nederlandse manier. Maar als ik terug ga naar Soedan, dan kan ik ook niet meer op een honderd procent Soedanese manier praten. Ben ik nou Soedanees of Nederlander, of ben ik allebei?’

Perspectief in de regio

Net als voor Abdulaal is het voor veel andere mensen niet meer veilig in hun eigen land. Het ministerie van Buitenlande Zaken draagt bij aan verbeterde opvang en bescherming van vluchtelingen in hun regio van herkomst.

Het ministerie werkt hiervoor samen in het door Nederland opgezette PROSPECTS-partnerschap. Dit is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Finance Corporation (IFC), International Labour Organisation (ILO), United Nations Children’s Fund (UNICEF) en de World Bank.

Samen met lokale overheden en bedrijven investeren de PROSPECTS-partners in bescherming, onderwijs en werkgelegenheid voor vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen. Hiermee draagt Nederland bij aan het toekomstperspectief van vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen. Tot 2023 investeert het PROSPECTS-partnerschap €500 miljoen in perspectief voor vluchtelingen in Irak, Jordanië, Libanon, Egypte, Oeganda, Kenia, Soedan en Ethiopië.

Podcast Vluchtnummers