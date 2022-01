Ministeries

Ambassadeur Tijmen Rooseboom: 'Neem jongeren serieus'

Tijmen Rooseboom is ambassadeur Jongeren, Werk en Onderwijs. Prioriteit in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is het creëren van kansen voor jongeren. Dit gaat verder dan het investeren in vaardigheden en werk. ‘De stem van jongeren willen we versterken. In hun eigen land, in de internationale gemeenschap én in ontwikkelingsprogramma’s.’

Waar komt jouw drijfveer vandaan om je in te zetten voor jongeren? “Toen ik in Kenia, Zuid-Soedan, Somalië en Ivoorkust woonde, praatte ik veel met jonge mensen. Hun energie en ideeën werken aanstekelijk. Als je in Afrika hebt gewoond, dan is het niet moeilijk om de kracht te zien van zo’n jonge bevolking. Veel jongeren zitten vol ambitie en weten heel goed wat ze willen. Ze hebben een jaloersmakende drive. Helaas hebben ze vaak niet de juiste opleiding, kans op een baan, startkapitaal of netwerk om hun ambities te realiseren.”

Wat is jouw taak als ambassadeur?

“Als ambassadeur onderhoud ik een netwerk met internationale organisaties, bedrijfsleven, overheden, donoren, burgers, kennisinstituten en jongerenorganisaties om samenwerking te stimuleren en onderwerpen aan te kaarten die jongeren aangaan. Bij internationale evenementen vertegenwoordig ik de stem van Nederland. Ik wil continu in gesprek blijven met jonge mensen, om op de hoogte te blijven van de uitdagingen waar zij mee te maken hebben. Samen met jongeren bekijk ik waar zij hun stem op een internationaal podium kunnen laten horen.”

'Nog steeds wordt er veel óver jongeren gesproken en maar weinig mét jongeren'

Wat moet er als eerste veranderen?

“Nog steeds wordt er veel óver jongeren gesproken en maar weinig mét jongeren. Beleidsmakers zeggen bijvoorbeeld dat het creëren van werk belangrijk is voor jongeren. Klopt, maar zullen we dat dan mét hen bespreken? Jongeren zijn geen willoze ontvangers van hulp, ze hebben een gelijkwaardige rol. Neem jongeren serieus. Gelukkig gebeurt het steeds vaker dat jongeren meedenken over beleid. Zo hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken en steeds meer Nederlandse ambassades een jongerenadviescommissie. Ik zou willen dat het betrekken van jongeren een automatisme wordt. Niet alleen bij de overheid, maar ook bij samenwerkingspartners.”

Er zijn meer jonge mensen dan banen. Zouden jongeren hun eigen werk moeten creëren? "De banenmarkt in Afrika en het Midden-Oosten werkt heel anders dan hier. Er zijn weinig vacatures, veel mensen werken in de informele sector. Met programma's als LEAD, CFYE en Orange Corners werken we aan jeugdwerkgelegenheid. Daarnaast zetten we in op ondernemerschap, want uiteindelijk moeten jongeren vaak hun eigen baan creëren."

COVID-19 heeft jongeren wereldwijd hard getroffen.

“Veel jongeren werken in de informele sector, die als eerste werd geraakt. Of waren in loondienst en stonden als eerste op straat omdat ‘last in, first out’ geldt. Scholen waren vaak langer dicht dan in Nederland, dat heeft onomkeerbare gevolgen. Het risico is groot dat met name meisjes nooit terugkeren naar de schoolbanken, bijvoorbeeld omdat ze zwanger zijn geraakt. Door corona is het perspectief van veel jongeren verslechterd.”

Biedt de coronacrisis ook kansen?

“Tijdens het Youth at Heart virtual forum dat we in 2020 organiseerden, lieten honderden jongeren hun stem hoorden. Als dit evenement fysiek had plaatsgevonden, dan hadden nooit zoveel jongeren het vliegtuig gepakt om bij elkaar te komen. Daarnaast hoop ik dat we allemaal oog hebben voor de positieve rol die jongeren spelen. Jongeren hebben geholpen bij digitaal onderwijs, innovaties in bedrijven en het verspreiden van kennis – zij zagen informatie vaak als eerste online. Ik hoop dat deze solidariteit tussen generaties beklijft. We moeten dit met zijn allen doen; dat geldt ook voor het creëren van banen en kansen voor jongeren.”

Je bent nu twee jaar ambassadeur. Waar ben je trots op?

“Twee jaar geleden was er nog niets, nu hebben we een Youth at Heart strategie, een toolkit voor betekenisvolle participatie en een Jongerenadviescommissie. Andere landen binnen de Europese Unie zien onze aanpak inmiddels als goed voorbeeld.”