Ministeries

Podcast vluchtnummers: ‘Stiekem luisterde mijn vader naar muziek’

Als kind vluchtte Parwana met haar vader uit Afghanistan, omdat hij werd bedreigd vanwege zijn werk voor een internationale organisatie. Pas in Nederland ging ze voor het eerst naar school. Welke muziek ontroert Parwana?

© Rijksoverheid Wereldwijd zijn er 26 miljoen vluchtelingen – meer dan ooit geregistreerd - die net als Parwana hun eigen land moeten ontvluchten. Door oorlog, conflicten en vervolging is het er niet meer veilig. In de podcastserie Vluchtnummers vertellen mensen die zijn gevlucht aan de hand van muziekfragmenten hun persoonlijke, aangrijpende en soms ontroerende verhaal. De podcast is een samenwerking tussen UNHCR NL, Stichting Vluchteling en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Muziek was verboden

Parwana groeide op in de buurt van Kandahar, in het zuiden van Afghanistan. De Taliban was aan de macht. School was geen optie voor meisjes en muziek was verboden. ‘Stiekem luisterde mijn vader naar een ouderwetse radio. In een hoekje van de kamer, met de ramen dicht. Ik was een jaar of zes. Ik herinner me hoe blij hij werd van Modern Talking. Hij zong altijd mee: “You’re my heart, you’re my soul.”’

Haar vader werkte voor een internationale organisatie. Op een dag viel er een dreigbrief op de mat: hij werd gezien als een verrader en moest vrezen voor zijn leven. Geen loos dreigement: Parwana’s opa en ooms werden al eerder vermoord. Ze vluchtte met haar vader en tante. ‘Midden in de nacht gingen we te paard de bergen over. Het was pikkedonker, mijn tante schreeuwde van angst.’ Later tijdens de vlucht zaten we met heel veel mensen op een opblaasboot. Vlak voor de kust viel de boot uit. 'We moesten over rotsen klauteren om aan land te komen.'

Voor het eerst naar school

In het AZC maakte Parwana nieuwe vriendinnen. ‘Stoere meiden, maar we hielden ook van dansen en muziek.’ Teksten van Nederlandse rappers probeerden ze uit hun hoofd te leren. ‘Vecht voor wat je waard bent, verliezen is geen optie.’ Zo wil Parwana ook zijn: vechten en niet opgeven. Op haar achtste ging ze voor het eerst naar school. ‘Geweldig. En het zorgde voor afleiding, want ik miste mijn moeder.’ Drie jaar duurde het voordat haar moeder eindelijk naar Nederland kon komen.

Inmiddels zit Parwana in het derde studiejaar, ze studeert Law & Society aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Mijn ouders zijn trots.’ Ze volgt nu een vak over technologie en recht. Parwana’s moeder is niet verbaasd dat haar dochter daar zo goed in is. Zelf haalde ze ook computers uit elkaar als iets niet werkte. Als ze de kans had gehad, dan was ze ICT gaan studeren. ‘Maar de trieste realiteit: mijn moeder is analfabeet.’

‘Bijna niemand hield het droog’

Afghaanse zanger

Sinds de Amerikaanse troepen zich hebben terug getrokken en de Taliban weer aan de macht is, maakt Parwana zich grote zorgen. Ze ging naar de Dam in Amsterdam om aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan. Toen een Afghaanse zanger begon te zingen, zong Parwana mee. “Oh mijn land, jij die nog altijd aan het lijden bent.” Bijna niemand hield het droog. ‘Het is een oud lied. Dat is het ergste van alles: in al die tijd is er niks veranderd.’

Beluister de podcast Vluchtnummers via Spotify, Apple Podcast en Google Podcasts.

Perspectief in de regio

Net als voor Parwana is het voor veel andere mensen niet meer veilig in hun eigen land. Het ministerie van Buitenlande Zaken draagt bij aan verbeterde opvang en bescherming van vluchtelingen in hun regio van herkomst.

Het ministerie werkt hiervoor samen in het door Nederland opgezette PROSPECTS-partnerschap. Dit is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Finance Corporation (IFC), International Labour Organisation (ILO), United Nations Children’s Fund (UNICEF) en de World Bank.

Samen met lokale overheden en bedrijven investeren de PROSPECTS-partners in bescherming, onderwijs en werkgelegenheid voor vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen. Hiermee draagt Nederland bij aan het toekomstperspectief van vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen. Tot 2023 investeert het PROSPECTS-partnerschap 500 miljoen euro in perspectief voor vluchtelingen in Irak, Jordanië, Libanon, Egypte, Oeganda, Kenia, Soedan en Ethiopië.