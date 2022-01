Ministeries

Podcast Vluchtnummers: ‘Dromen komen alleen uit als je alles geeft’

Aram Mahmoud vluchtte op 17-jarige leeftijd uit Syrië, waar hij badmintonkampioen was. Dankzij zijn doorzettingsvermogen mocht hij op de Olympische Spelen uitkomen voor het vluchtelingenteam. ‘Tijdens de openingsceremonie dacht ik aan mijn zus en vader die in Syrië achterbleven.’

© Rijksoverheid Wereldwijd zijn er 26 miljoen vluchtelingen – meer dan ooit geregistreerd - die net als Aram hun eigen land moeten ontvluchten. Door oorlog, conflicten en vervolging is het er voor veel vluchtelingen niet meer veilig. In de podcastserie Vluchtnummers vertellen mensen die zijn gevlucht aan de hand van muziekfragmenten hun persoonlijke, aangrijpende en soms ontroerende verhaal. De podcast is een samenwerking tussen UNHCR NL, Stichting Vluchteling en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kampioen van Syrië

Op zijn elfde gaat Aram voor het eerst met zijn vader naar een badmintonwedstrijd. ‘Het was meer analyseren dan genieten, maar ik was meteen verkocht’, vertelt Aram. Samen met zijn oudere zus begint hij met badmintonnen. ‘Mijn vader heeft geen ervaring met die sport, maar is wel enorm toegewijd. Hij coacht ons en leert ons dat je alles moet geven.’ Op zijn vijftiende worden zowel Aram als zijn zus kampioen van Syrië.

Explosie in de sporthal

Als de sporthal tijdens een training door een explosie wordt verwoest, spat ook zijn droom uiteen. Op topniveau spelen gaat nooit lukken in een land in oorlog. Aram durft niet meer te trainen en beseft dat hij geen toekomst in Syrië heeft. Midden in zijn eindexamenjaar besluit hij samen met zijn oudere broer te vluchten. ‘Mijn zus blijft achter. Jammer, want ook zij heeft talent en is een harde werker.’

John Lennon

Eenmaal in Nederland vindt Aram een badmintonclub in Doetinchem. Aram traint hard en zijn talent valt op. Op de Olympische Spelen in Tokio mag hij uitkomen voor het vluchtelingenteam. Tijdens de openingsceremonie denk hij aan twee mensen: zijn zus en zijn vader. ‘Zij hadden er ook bij moeten zijn.’ Voor het eerst hoort hij Imagine van John Lennon. ‘Dat lied vertegenwoordigt ons, vluchtelingen. We zijn gevlucht omdat we ons leven in vrede willen leiden. You may say that I’m a dreamer, but I’m not the only one.’

Beluister de podcast Vluchtnummers via Spotify, Apple Podcast en Google Podcasts.

Perspectief in de regio

Net als voor Aram is het voor veel andere mensen niet meer veilig in hun eigen land. Het ministerie van Buitenlande Zaken draagt bij aan verbeterde opvang en bescherming van vluchtelingen in hun regio van herkomst.

Het ministerie werkt hiervoor samen in het door Nederland opgezette PROSPECTS-partnerschap. Dit is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Finance Corporation (IFC), International Labour Organisation (ILO), United Nations Children’s Fund (UNICEF) en de World Bank.

Samen met lokale overheden en bedrijven investeren de PROSPECTS-partners in bescherming, onderwijs en werkgelegenheid voor vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen. Hiermee draagt Nederland bij aan het toekomstperspectief van vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen. Tot 2023 investeert het PROSPECTS-partnerschap 500 miljoen euro in perspectief voor vluchtelingen in Irak, Jordanië, Libanon, Egypte, Oeganda, Kenia, Soedan en Ethiopië.