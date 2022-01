‘Vaak worden jongeren alleen binnengehaald voor de camera’s’

Ministeries

‘Ik vind het bizar dat een kind in de problemen raakt door een vraag te stellen,’ zegt Kevin Eustatia-Palm (20). Kevin groeide op in Curaçao, waar hij als kind vaak straf kreeg omdat hij vragen stelde of zijn mening gaf. Als lid van de jongerenadviescommissie denkt Kevin nu samen met zijn internationale collega’s mee over het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kevin woont sinds 2020 in Nederland, maar groeide op in Curaçao, waar zijn passie voor jongerenvertegenwoordiging ontstond. ‘Ik was een beetje rebels als kind. Ik stelde altijd veel vragen en gaf mijn mening’, vertelt Kevin. In de Curaçaose cultuur is het volgens hem niet zo normaal dat jonge mensen hun mening uiten en als ze dat wel doen, wordt het vaak niet gewaardeerd. Kevin kreeg als kind daardoor vaak straf. ‘Ik moest bijvoorbeeld nablijven op school, omdat ik tijdens de les iets vroeg aan de docent. Of ik kreeg staf van mijn familie, omdat kinderen tijdens een gesprek tussen volwassenen hun mond horen te houden, maar dat deed ik nooit. Ik vind het zo bizar dat een kind in de problemen raakt door een vraag te stellen.’

Op 17-jarige leeftijd werd Kevin verkozen voor het jongerenparlement in Curaçao. Elke twee jaar mogen jongeren tussen de 14 en 25 jaar hun stem uitbrengen voor dit parlement. Zo kiezen zij wie de stem van jongeren in Curaçao gaan vertegenwoordigen. ‘We spraken met mensen van de overheid, het parlement, NGO’s, organisaties en bedrijven om zo de mening van jongeren te delen.’ Kevin vertelt dat dit één van de beste en meest leerzame periodes in zijn leven is geweest. ‘Ik leerde veel over communicatie, over staatsinrichting en hoe ik met ministers kon praten. Maar ik leerde vooral hoe moeilijk het eigenlijk is om de stem van jongeren te vertegenwoordigen. We hebben als parlement hard moeten vechten om onze rol zinvol te maken, want dat is helemaal niet vanzelfsprekend.’