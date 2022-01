Ministeries

Minister Liesje Schreinemacher op werkbezoek: ‘Ik hoor graag waar ondernemers tegenaan lopen’

Wekelijks vinden miljoenen bloemen en planten hun weg naar consumenten over de hele wereld. Minister Liesje Schreinemacher ging op werkbezoek bij de Dutch Flower Group in Honselersdijk. ‘Door hoge gasprijzen en spanningen in de wereld wordt het een spannend jaar voor de bloemsierteelt.’

Beeld: © Rijksoverheid / Newton da Costa ‘Wekelijks vinden 75 miljoen snijbloemen, 10 miljoen boeketten en 10 miljoen planten wereldwijd hun weg naar de consument’, vertelt algemeen directeur Jan van Dam in de hal waar de bloemen wachten op hun bestemming. De Dutch Flower Group (DFG) bestaat uit meer dan 30 gespecialiseerde handelsbedrijven, die samen de hele internationale sierteeltketen bedienen. Het is het eerste werkbezoek voor minister Liesje Schreinemacher. ‘Mooi om dit kleurrijke bedrijf van binnen te zien en te horen wat mensen drijft.’

Beeld: © Rijksoverheid / Newton da Costa Groeiende export De Nederlandse bloemen- en plantenexport sloot 2021 af met een nieuw record van maar liefst 7,3 miljard euro. De exportwaarde van snijbloemen steeg met 25% en voor planten nam de exportwaarde toe met 17%. Toch is dat geen reden om te juichen. Financieel directeur Harrie Brockhoff legt uit dat deze groei voornamelijk wordt veroorzaakt door de hogere inkoopprijzen van producten. Daarnaast hebben handelaren te maken met hoge transportkosten en personeelstekorten.

Beeld: © Rijksoverheid / Newton da Costa Spannend jaar Brockhoff verwacht dat 2022 wederom een spannend jaar wordt. De spanningen tussen Rusland en het Westen baren hem zorgen, evenals de ontwikkelingen rondom COVID-19. En dan is er natuurlijk de Brexit. ‘Engeland is een van onze grootste markten en veel is in beweging.’ Zo stelt het Verenigd Koninkrijk strengere eisen om plantenziekten en –plagen te voorkomen. Dat betekent dat het bedrijf nog meer formulieren moet invullen voordat hun planten en bloemen het Kanaal over mogen. Van Dam: ‘Hoe kunnen we dat het beste regelen? Goed om het daar samen over te hebben.’

Beeld: © Rijksoverheid / Newton da Costa De minister luistert aandachtig, ze wil graag horen waar ondernemers tegenaan lopen. Schreinemacher: ‘Loop je aan tegen handelsbelemmeringen of bureaucratie, laat het me weten zodat ik met andere landen in gesprek kan gaan. Soms bel ik zelf een collega minister, een andere keer gaat een Nederlandse ambassadeur in het buitenland het gesprek aan.’

Hoge gasprijzen

De stijgende gasprijs is nog zo’n probleem, dat binnen heel Europa speelt en ook dit bloemenbedrijf treft. ‘Sommige kwekers besluiten zelfs om hun kassen niet meer te verwarmen, waardoor de schaarste toeneemt en de prijs van een boeketje nog verder stijgt’, vertelt Brockhoff. Natuurlijk kan de minister niet met een druk op de knop iets veranderen aan de hoge gasprijzen. Toch vinden de directeuren het fijn: een luisterend oor. Van Dam: ‘Het is goed dat de minister uit eerste hand hoort wat de uitdagingen zijn.’

Beeld: © Rijksoverheid / Newton da Costa Duurzame sierteelt Ook is de minister benieuwd naar de plannen van het bedrijf om de sierteeltketen te verduurzamen. Via duurzaamheidsstrategie IMPACT25 streeft de Dutch Flower Group naar nul milieu-impact. Op 1 januari 2022 zijn alle bedrijfsonderdelen overgegaan op Europese windenergie, waardoor een CO2-reductie plaatsvindt van 96%.

Plant als huisvriend

Naast de serieuze wereldproblematiek en duurzaamheidsopgaves benadrukt Van Dam dat er ook veel goed gaat en hij nog genoeg kansen ziet om de import en export uit te breiden. Op de valreep deelt hij nog snel de laatste trends op plantengebied. Van Dam: ‘Grote, groene kamerplanten worden het komend seizoen helemaal. Planten zijn gezond en goed voor je humeur. Zie de plant als huisvriend.’