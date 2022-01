Ministeries

Nederlandse inzet en hulp aan Afghanistan

Nederland monitort de situatie in Afghanistan zo goed mogelijk in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en met gelijkgezinde landen. Vanwege de sluiting van de Nederlandse ambassade in Kaboel en vanwege gebrekkige informatienetwerken in Afghanistan, is het echter moeilijker geworden berichten te controleren.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de situatie in Afghanistan.

De diplomatieke inzet van Nederland richt zich op de volgende prioriteiten:

1) veilige doorgang voor Nederlandse ingezetenen en Afghanen die voor overbrenging naar Nederland in aanmerking komen;

2) hulpverlening aan de Afghaanse bevolking;

3) mensenrechten en in het bijzonder de positie van vrouwen en meisjes.

Daarnaast vindt Nederland dat voorkomen moet worden dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme. Nederland zet zich zowel bilateraal als in multilateraal verband (EU, VN, NAVO, Anti-ISIS Coalitie) in voor deze prioriteiten. Naast de diplomatieke inzet kijkt Nederland ook naar ontwikkelingssamenwerking en humanitaire steun aan de Afghaanse bevolking.

Op dit moment is er geen sprake van grote nieuwe vluchtelingenstromen vanuit Afghanistan naar de regio. Toch bereidt Nederland zich alvast voor op een dergelijk scenario. Uitgangspunt daarbij is dat opvang in eerste instantie in de regio dient plaats te vinden.

Overbrengingen naar Nederland

Nederland blijft zich actief inspannen om mensen die daarvoor in aanmerking komen vanuit Afghanistan, via landen in de regio, naar Nederland over te brengen. Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 11 oktober gaat het daarbij om personen (en leden van hun kerngezinnen) uit de volgende groepen:

Nederlanders en ingezetenen Lokale medewerkers van de ambassade en hun familieleden Personen die hoog profiel werkzaamheden hebben uitgevoerd voor Defensie of EUPOL. Hieronder vallen:

Tolken

Mensen in een andere publiek zichtbare functie werkzaam voor een internationale militaire of politiemissie.

Personen die kwalificeren als doelgroep van de motie-Belhaj. Hieronder vallen: Mensen die tijdens de acute evacuatiefase waren opgeroepen in het kader van deze motie maar die niet op tijd het vliegveld konden bereiken.

Medewerkers (aangedragen door NGOs) van een door BZ/BHOS gefinancierd project op het gebied van sociale vooruitgang, vrede en veiligheid of duurzame ontwikkeling Lokale medewerkers van een EU, VN of NAVO-missie.

Nederland onderzoekt alle mogelijke opties om een veilige uitreis onder de huidige omstandigheden mogelijk te maken en zet zich actief in om deze mensen via een van de routes naar Nederland over te brengen. Nederland staat hiervoor in nauw contact met landen in de regio. Ook wordt samengewerkt met Europese en andere landen die zich sterk maken voor veilige uitreis van hun burgers en van Afghanen die voor deze landen hebben gewerkt.

Sinds de inname van Kaboel door de Taliban op 15 augustus zijn in 2021 meer dan 3.000 mensen naar Nederland overgebracht. Hiervoor maakte Nederland vooral gebruik van vluchten via Qatar en Pakistan, maar ook via andere landen. Voor mensen zonder geldige reisdocument is overbrenging op dit moment vriijwel onmogelijk. Nederland moedigt deze mensen aan een paspoort aan te vragen of op een andere manier te faciliteren bij hun overkomst.