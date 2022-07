Ministeries

Podcast Vluchtnummers: ‘Je wilt niet zielig worden gevonden’

Jezidi zijn werd steeds gevaarlijker, vertelt Dalal Ghanim in de podcast Vluchtnummers. Dalal groeide op in een hechte Jezidi gemeenschap in het noorden van Irak. Ze weet te ontvluchten, maar mist haar geboortedorp nog elke dag. ‘Het vredige dorpje waar ik vandaan kom is helemaal verwoest.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Coco Olakunle

In de podcastserie Vluchtnummers vertellen mensen die zijn gevlucht aan de hand van muziekfragmenten hun persoonlijke, aangrijpende en soms ontroerende verhaal. De podcast is een samenwerking tussen UNHCR NL, Stichting Vluchteling en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beluister de podcast Vluchtnummers via Spotify, Apple Podcast en Google Podcasts.

Op de vlucht

Toen de Verenigde Staten in 2003 Irak binnenviel, had Dalal hoop. ‘We dachten het leven gaat veranderen. We zijn van een corrupte president af. Maar vanaf dat moment begon de chaos.’ Door de burgeroorlog en komst van de terroristische beweging IS kwamen niet-moslims in Irak steeds meer onder druk te staan. ‘Mijn vader vertelde dat hij het land uit wilde. Maar ik wilde helemaal niet gaan. Wat ga ik in een land doen waar ik niemand ken? Waar ik de taal niet eens kan spreken.’

Haar vader vlucht naar Nederland. Een jaar later volgt Dalal met haar moeder, broer en zus, terwijl haar andere zus Raida in Irak blijft. Binnen enkele maanden vallen IS-strijders haar dorp binnen. ‘Het was ontzettend moeilijk om niet te weten hoe het verder met haar zou gaan.’ Pas na twee dagen kreeg de familie weer contact met Raida.

Ze huilt maar ze lacht

In Nederland wilde Dalal gaan studeren, maar haar niveau werd steeds onderschat. Via een versnelde vwo-opleiding, lukte het haar in te stromen bij de studie Farmacie. Het lied “Ze huilt maar ze lacht” van Maan doet haar denken aan deze tijd. ‘Ik heb alles met een glimlach doorgebracht. Ik wilde mensen laten zien dat het goed ging.’ Dalal vertelde haar vriendinnen pas jaren later over haar tijd in Irak. ‘Je wilt niet zielig worden gevonden, want dat ben ik niet. Ik heb alleen een hele moeilijke situatie meegemaakt.’

Verwoest

Vorig jaar keerde Dalal voor heet eerst terug naar haar geboortedorp. ‘Het vredige dorpje waar ik vandaan kom is helemaal verwoest’, vertelt ze. ‘Het is een verlaten gebied, zonder de stem van kinderen, zonder het geluid van muziek, zonder het gevoel van veiligheid.’

Perspectief in de regio

Net als voor Dalal en haar familie is het voor veel andere mensen niet meer veilig in hun eigen land. Het ministerie van Buitenlande Zaken draagt bij aan verbeterde opvang en bescherming van vluchtelingen in hun regio van herkomst.

Het ministerie werkt hiervoor samen in het door Nederland opgezette PROSPECTS-partnerschap. Dit is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Finance Corporation (IFC), International Labour Organisation (ILO), United Nations Children’s Fund (UNICEF) en de World Bank.

Samen met lokale overheden en bedrijven investeren de PROSPECTS-partners in bescherming, onderwijs en werkgelegenheid voor vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen. Hiermee draagt Nederland bij aan het toekomstperspectief van vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen. Tot 2023 investeert het PROSPECTS-partnerschap €500 miljoen in perspectief voor vluchtelingen in Irak, Jordanië, Libanon, Egypte, Oeganda, Kenia, Soedan en Ethiopië.

Podcast Vluchtnummers