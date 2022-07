Ministeries

Op vakantie deze zomer? Denk aan deze 5 reistips (en corona)

Reizen is in 2022 gelukkig weer een stuk makkelijker. De kleur van reisadviezen staat (bijna) helemaal los van corona. Wel blijft het handig om goed voorbereid op vakantie te gaan. Want in sommige landen zijn er inreisbeperkingen of coronamaatregelen. Met deze 5 tips ga je deze zomer wijs op reis:

Tip 1: Check het reisadvies

Bekijk voordat je boekt, vlak voor vertrek én tijdens je vakantie het reisadvies. Voor elk land vind je een overzicht van tips, veiligheidsrisico’s en informatie over corona. Elk land heeft een kleurcode (groen, geel, oranje of rood) die laat zien hoe veilig het is om naar dat land te reizen. Lees wat de kleurcodes betekenen.

Tip 2: Check de coronaregels

Corona is niet weg. In andere landen binnen en buiten Europa gelden nog steeds maatregelen. Denk aan verplicht testen, QR-codes of het dragen van een mondkapje. Kijk daarom in het reisadvies wat de regels in het land zijn. Krijg je corona in het buitenland? Dan gelden de coronaregels van het land waar je bent.

Tip 3: Let op de voorwaarden voor inreizen en uitreizen

In sommige landen zijn er inreisvoorwaarden of inreisbeperkingen door corona. Dat staat in het reisadvies van het land dat je bezoekt. Ook kan het zijn dat je bepaalde spullen niet naar een land mag meenemen. Zo moet je voor bepaalde medicijnen eerst een verklaring aanvragen. Ook komen sommige spullen in Nederland niet door de Douane. Voorkom onaangename verrassingen: check goed wat je wel en niet mee mag nemen. Zie meer informatie over bagage en souvenirs meenemen.

Tip 4: Download de Reisapp

Met de Reisapp blijf je op de hoogte van de veiligheidssituatie in het vakantieland. Download de Reisapp en maak je bestemming favoriet. Verandert het reisadvies? Dan ontvang je automatisch een melding op je telefoon of tablet.

Wijs op reis Download deze video MP4-video

Audiospoor

Ondertitelingsbestand Uitgeschreven tekst (Beeldtitel: Naar het buitenland? Bereid je goed voor! Naast een smartphone met daarop de Reisapp en een gestileerde landkaart staat de tekst: Check het reisadvies. En vervolgens: Is het veilig? En: Zijn er maatregelen bij aankomst? Onderaan in een balk staat de url wijsopreis.nl.)

STILTE (DEZE VIDEO HEEFT GEEN GELUID) (Daarna verschijnt de tekst: Heb je een coronabewijs nodig? (digitaal of op papier) De CoronaCheck-app wordt geopend en het schermpje wordt groen.) (Opnieuw verschijnt er een beeldtekst: Naar het buitenland? Blijf op de hoogte! Download de Reisapp. Op een smartphone wordt de app geopend. Beeldtekst: Maak je bestemming favoriet. Je ontvangt nu automatisch bericht als er iets verandert.) (Naast een reisbusje staat de tekst: Terug naar huis? Weet wat je moet regelen! En daarna: Check het reisadvies.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Naar het buitenland? wijsopreis.nl. Het logo van Wijs op Reis.)

Tip 5: Niks vergeten? Bekijk de reischecklist

Als je écht niks wil vergeten voor je vakantie, loop dan de reischecklist door. Daarin staan belangrijke dingen om te regelen of mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan je paspoort of ID-kaart (en hoe lang die geldig moet zijn), een goede reisverzekering, voldoende geld en medicijnen voor onverwachte situaties. En vooral niet vergeten: maak er een spetterende vakantie van!

Bonustips: extra wijs op reis

Ga veilig op vakantie en meld je voor je reis aan bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Als er op je bestemming een crisis dreigt, ontvang je daarover een sms-bericht. Ook kan de ambassade je extra informatie geven.

En ben je op vakantie in nood, of heb je een vraag die niet in het reisadvies staat? Reizigers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met Nederland Wereldwijd, het contactcentrum van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.