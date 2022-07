Ministeries

Oorlog Oekraïne: Nederlandse steun voor noodhulp

Nederland helpt Oekraïne en Oekraïners. Onder andere door hulporganisaties financieel te steunen. Die helpen mensen met eten en drinkwater, onderdak, medicijnen, maar ook psychosociale steun. Daar waar de hulp het hardst nodig is. Maar hoe werkt die Nederlandse steun? We leggen het uit aan de hand van de Oekraïense hulporganisatie Nehemia.

Beeld: © Save the Children

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne

“Door de oorlog stort je hele wereld in,” vertelt de Oekraïense Tetiana Machabeli. “Als mens denk je vaak: dit kan mij niet overkomen. Maar voor ons is het echt.” Tetiana is directeur van hulporganisatie Nehemia in Oekraïne. Nederland steunt de organisatie onder andere met financiering via de Verenigde Naties (VN) en de Dutch Relief Alliance.

Nehemia helpt kinderen en jongeren, maar zet zich sinds de oorlog ook in voor vluchtelingen. “Toen de oorlog uitbrak kwamen Oekraïners uit alle streken naar ons centrum in Oezjhorod. Veel van hen hielpen we om het land uit te komen. Dat doen we nog steeds.” Maar Nehemia helpt met name Oekraïners die in eigen land op de vlucht zijn.

Het verhaal van een vluchteling in Oekraïne

“Ieder mens heeft een eigen verhaal. En iedere vluchteling heeft een eigen trauma van de oorlog,” vertelt Tetiana. “Zo was er een 26-jarige man uit Marioepol die met een vriend snel even water ging halen voor de schuilkelder. Te laat hoorden ze de raket aankomen. Hij kon net op tijd wegduiken, maar zijn vriend was te laat. Met blote handen moest de man zijn vriend begraven.” De tranen staan in Tetiana’s ogen. “En wat zijn hart het meest brak was toen hij de moeder van zijn vriend moest bellen. Toen wij hem opvingen zei hij een lange tijd niets. Maar we hebben hem de steun kunnen geven die hij nodig had.”

Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun

“Mensen die we helpen zijn vaak in shock. Na alles wat ze hebben gezien of meegemaakt hebben ze tijd en rust nodig. Eten, drinken en schone spullen. En een gevoel van veiligheid. Als ze er klaar voor zijn, staan er namens Nehemia psychologen en sociale werkers voor ze klaar. Om ze te helpen hun leven weer op te pakken. Niet langer in het verleden te leven, en weer voorzichtig vooruit te kijken. Daarvoor hebben we therapieën voor volwassenen en speciaal voor kinderen.”

Lees meer over het belang van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun bij noodhulp.

De impact van internationale hulp voor Oekraïne

“Zonder de internationale steun zouden we het nooit redden. De impact van de internationale hulp is enorm. Alleen met hulp van landen zoals Nederland kunnen we Oekraïners voorzien van eten, schoon drinkwater, medicijnen en hen psychosociale steun bieden. Daarvoor zijn we dag en nacht aan het werk.”

De boodschap van Tetiana aan iedereen die dit leest: “Ik ben ontzettend dankbaar voor alle steun die door de internationale gemeenschap wordt gegeven. Want Oekraïne kan dit niet alleen. Vergeet ons niet. En raak niet gewend aan het idee dat het oorlog is in Oekraïne. Want wat hier gebeurt is onmenselijk.”

Beeld: © ICRC

Hoe helpt Nederland?

Nederland draagt op verschillende manieren bij, zodat organisaties zoals Nehemia hulp kunnen bieden waar die het hardst nodig is. Bijvoorbeeld door het financieren van noodhulporganisaties en humanitaire organisaties van de Verenigde Naties (VN).

Nehemia is een partner van Dorcas (onderdeel van de Dutch Relief Alliance: een samenwerking tussen 14 Nederlandse hulporganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken). Voor de inzet in Oekraïne werken drie lid-organisaties samen: Dorcas, Cordaid en Save the Children. Nederland maakte voor de respons 2,5 miljoen euro vrij.

Tetiana: “Met de aanvullende hulp van Dorcas kunnen we veel meer mensen helpen. En de meest kwetsbare mensen voorzien in hun behoeften.”

De inzet van de Dutch Relief Alliance (DRA) past binnen de Nederlandse plannen en afspraken voor humanitaire hulp en diplomatie. Een belangrijk onderdeel is de meerjarige en niet aan specifieke crises gekoppelde steun aan humanitaire VN-organisaties (het Wereldvoedselprogramma, vluchtelingenorganisatie UNHCR en UNICEF), het Rode Kruis en de DRA. Die partners beschikken zo tijdig over middelen die ze flexibel kunnen inzetten, daar waar de nood het hoogst is. Dus ook in Oekraïne.

Tetiana: “Dankzij steun van UNHCR konden we na het uitbreken van de oorlog ons werk snel uitbreiden om zo veel mogelijk mensen te helpen, en voldoende personeel te vinden om dat mogelijk te maken.”

Beeld: © UNHCR/Valerio Muscella