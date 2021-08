Ministeries

Arubaanse atleten scoren met tenues van gerecycled afval

Circulaire economie is van belang in alle vier de landen die het koninkrijk telt. Ook in Aruba, een land omringd door de Caraïbische zee. Tijdens de Olympische Spelen droeg Team Aruba tenues van gerecycled oceaanafval. Kledingontwerpster Magali Maduro hoopt bewustzijn te creëren voor cultuur én natuur.

Naast TeamNL vertegenwoordigen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Tokio ook Team Aruba. Het koninkrijk bestaat immers uit vier landen. De Arubaanse sporters verschenen tijdens de openingsceremonie in een bijzonder tenue, gemaakt van gerecycled afval. In heel het koninkrijk is circulaire economie een belangrijk onderwerp. Zo stelde Aruba de strategische visie Circular Economy Vision 2050 op. Aruba heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een kennis- en duurzaamheidsknooppunt tussen Europa, de Caraïben en Amerikaanse landen.

Duurzaam Aruba in 2050

De Arubaanse overheid zet in op hernieuwbare en schone energie, probeert plastic verbruik terug te dringen en werkt aan verduurzaming van de toerisme sector. In de strategische visie is te lezen hoe toerisme Aruba economische voorspoed heeft gebracht, maar ook dat het huidige economische systeem niet langer houdbaar is. Duurzame initiatieven in het toerisme moeten leiden tot minder afval, lagere energie- en waterkosten, behoud van de natuur en verser en gezonder voedsel. De coronacrisis stelt het eiland voor nieuwe uitdagingen, maar de Arubaanse atleten hebben in Tokio alvast het goede voorbeeld gegeven met tenues van gerecycled afval.

Geschiedenis van Aruba Magali Maduro, die in Rotterdam Art & Design studeerde, is sinds 2004 de vaste ontwerper voor de tenues die Team Aruba draagt tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Voor de vijfde keer op rij ontwierp ze de kleding van de Arubaanse atleten. Magali legt hart en ziel in haar ontwerpen. Magali: ‘Ik laat me leiden door mijn talent en mijn instinct. Tijdens de openingsceremonie hebben we kans om op een wereldtoneel te laten zien waar we als land voor staan. Het is een moment waarop we het cultureel bewustzijn van mensen kunnen vergroten en ze iets kunnen vertellen over onze geschiedenis.’

Cultureel erfgoed Voor het ontwerp voor de Olympische Spelen in Tokio ging Magali terug in de tijd. ‘Waar komen Arubanen vandaan? Ik wilde onze voorouders en ons cultureel erfgoed eren. Het tenue is geïnspireerd op de eerste inheemse bevolking van het eiland, de Caribische Arawak. Bij deze inheemse bevolkingsgroep ligt de basis van onze geschiedenis.’ Deze nomadische stam leefde van de visvangst en de dieren uit de oceaan. Daar zijn de kleuren van de kleding op geïnspireerd. Niet alleen de kleur heeft een link met de oceaan. Bijzonder aan het tenue is dat het bestaat uit gerecycled oceaanafval.

© Magali Maduro Archeologische grottekeningen Magali maakte gebruik van inheemse archeologische grottekeningen, symbolen die de eerste bewoners gebruikten om met elkaar te communiceren, het was een soort taal. Deze figuren zijn geprint op de onderste rand van het textiel en op de panamahoeden.

© Magali Maduro Panamahoeden Om het geheel af te maken, beschilderde een kunstenaar deze figuren met de hand op de panamahoeden. Ook de hoeden zijn van recycled materiaal. Om naar het publiek te wuiven, gebruikten de sporters accessoires met inheemse symbolen. Voor de vrouwelijke sporters ontwierp Magali een ketting. Het sieraad is gemaakt van natuurlijke materialen, zoals schelpen. ‘Ook dit verwijst weer naar de geschiedenis van het eiland’, vertelt Magali. ‘De eerste bewoners van Aruba gebruikten schelpen als betaalmiddel.’