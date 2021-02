Ministeries

‘EDGE Next helpt ambassades om te verduurzamen en om een gezond binnenklimaat te creëren’

Er komt een moment dat we weer vaker op kantoor werken. Maar hoe doe je dat veilig en coronaproof? Het Nederlandse technologiebedrijf EDGE Next gebruikt slimme oplossingen om de panden van Nederlandse ambassades te verduurzamen en het binnenklimaat te verbeteren. Sandra Gritti, directeur van EDGE Next: ‘Corona dwingt ons om opnieuw na te denken over de manier waarop we de ruimtes in onze gebouwen gebruiken.’

‘Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil onderzoeken hoe smart data en digitalisering kunnen helpen om ambassades duurzamer en gezonder te maken. Wij zijn uiteraard trots dat wij hierbij mogen helpen. De eerste stap is een pilot op de ambassade in New Delhi.

De technologie van EDGE Next brengt naast het energieverbruik ook de luchtkwaliteit en het comfort van gebouwen in kaart. De informatie die dit oplevert kunnen we gebruiken om de werkomstandigheden in de ambassade zo gezond en veilig mogelijk te maken. Dat is een integraal onderdeel van ons product. Corona heeft dit alleen maar urgenter gemaakt.

Waardevolle inzichten

‘Sinds de start van de pilot in de zomer van 2020 hebben we samen met het ministerie gekeken op welke manieren de duurzaamheid van de ambassade in New Delhi kan worden verbeterd. Wij maken hierbij deels gebruik van eigen sensoren die we in de ambassade hebben laten plaatsen en waar mogelijk van het bestaande gebouwmanagement-systeem.

De data die we hiermee genereren brengen we samen op een dashboard dat waardevolle informatie geeft over de duurzaamheid van het gebouw. Zo brengen we bijvoorbeeld in kaart of de ambassade efficiënt wordt verwarmd en of de verlichting duurzaam wordt gebruikt. Daarnaast onderzoeken we of er voldoende wordt geventileerd, waarbij we ook de kwaliteit van de binnen- en buitenlucht meenemen in onze analyse.’

Return to office: ruimte voor elkaar

‘Corona dwingt ons om opnieuw na te denken over de manier waarop we ruimtes in onze gebouwen gebruiken. Met onze technologie kunnen we ook het gebruik van de verschillende ruimtes in de ambassade in kaart brengen. We gebruiken smart data zodat we inzichtelijk kunnen maken of ruimtes optimaal benut worden. Ook houden we rekening met de ventilatie in een specifieke ruimte.

We helpen medewerkers om zich gezond en veilig te voelen in het gebouw. Zij kunnen bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen wanneer er teveel mensen in een ruimte zijn of wanneer een ruimte niet goed is geventileerd. Veel mensen werken nu natuurlijk vanuit huis door corona, maar er komt een moment dat men weer meer naar kantoor zal gaan. We gebruiken de pilot om samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken de ambassade coronaproof te maken en daarmee klaar voor de toekomst.’

Hoeveel kantoor heb je nodig?

‘We zien een trend waarin organisaties en bedrijven veel bewuster nadenken over de mogelijkheid om thuis te werken. Zowel werkgevers als werknemers realiseren zich steeds meer welke voordelen thuiswerken met zich mee brengt. De data die wij verzamelen kan uiteindelijk ook helpen om de indeling en interieurs van de ambassades beter af te stemmen op de werkelijke behoefte. Hierop kan vervolgens ook het beleid worden afgestemd en verder worden verduurzaamd.’

Energie voor de toekomst

‘Het mooie van ons product is dat we mensen laten zien dat hun gebouwen veel meer waardevolle informatie bevatten dan zij vaak denken. Het geeft veel voldoening om mensen bewust te maken van de enorme mogelijkheden die dit geeft op het gebied van verduurzaming. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is enthousiast en de planning is om de pilot bij meerdere ambassades te doen. Het is natuurlijk fantastisch dat wij met onze technologie zo’n mooie bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ambitie van de Nederlandse overheid. (lacht) Daar krijg ik zelf ook veel – duurzame - energie van!’